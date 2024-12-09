Марочко: ВСУ за неделю увеличили количество контратак на рубежах ЛНР более чем в 2,5 раза

Tекст: Мария Иванова

Украинские вооруженные силы (ВСУ) резко увеличили количество контратак на линии фронта у границ Луганской народной республики (ЛНР), сообщает РИА «Новости». По данным подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, за последнюю неделю интенсивность атак возросла более чем в 2,5 раза. Российские военные успешно отразили все эти атаки.

С 30 ноября по 6 декабря подразделения российских группировок «Запад» и «Юг» отбили 70 контратак ВСУ на всех участках фронта ЛНР, что на 27 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Больше 60 из этих атак были отбиты на купянском и сватовско-кременском участках фронта, где российские силы продолжают продвижение.

Андрей Марочко отмечает, что статистический анализ данных свидетельствует о резкой активизации действий ВСУ на западных рубежах ЛНР. 7 декабря Минбороны сообщило о нанесении поражения живой силе и технике шести украинских бригад в разных районах ЛНР, ДНР и Харьковской области.

Ранее Марочко сообщил об уничтожении российскими войсками крупного укрепрайона ВСУ у Сергеевки на сватовско-кременском фронте в Донбассе. Также командование ВСУ направило штурмовиков батальона «Азов» на этот участок, поскольку положение украинских сил там заметно ухудшилось. Украинские боевики продолжают сопротивление в районе Копанок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ смогло сократить случаи дезертирства солдат у населенного пункта Надия, но такие меры несут риск больших необоснованных потерь. Российские войска уничтожили укрепленный район ВСУ в районе Сергеевка, юго-западнее Сватово, используя артиллерию и войска РХБЗ.

Между тем ранее Марочко сообщил, что украинские военные минируют участки возле своих подразделений, чтобы помешать им отступать.