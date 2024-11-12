  • Новость часаКНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему Россия сильнее Запада

    При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Противостоять Западу – значит создавать новую культуру

    Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.

    14 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян «План Трампа» пробивает окно Овертона по Украине

    Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.

    13 комментариев
    12 ноября 2024, 05:24 • Новости дня

    Наследники Градского получили 22 объекта недвижимости после смерти артиста

    Семья Градского унаследовала 22 объекта недвижимости после его смерти

    Tекст: Максим Попов

    Члены семьи Александра Градского, включая его четвертую жену и детей, унаследовали 22 объекта недвижимости, в том числе дома и земельные участки.

    Как указано в судебных постановлениях, четвертая жена Градского, Марина Коташенко, и ее дети получили в наследство более 20 объектов недвижимости. Среди них жилой дом общей площадью 163 кв. метров, жилой дом общей площадью 115,4 кв. метров, нежилое помещение общей площадью 67,9 кв. метров, 0,28 доли в праве долевой собственности на жилой дом, сообщает ТАСС.

    Также Коташенко и ее дети унаследовали по 1/3 доли в четырех нежилых помещениях площадью от 15 до 400 кв. метров, доме площадью 1 172 кв. метров и четыре земельных участках площадью от 300 до 2,6 тыс. кв. метров.

    Старшие дети Градского, Даниил и Мария, также унаследовали значительные доли в ряде объектов недвижимости. Им достались по 1/2 доли в доме площадью 1,5 тыс. кв. метров, шесть земельных участков площадью от 12 до 1,2 тыс. кв. метров, доме площадью 115 кв. метров, нежилом помещении, а также по 0,28 доли в жилом доме, который фигурирует в собственности четвертой супруги Градского.

    Напомним, ранее московский суд отказал детям Градского в аресте имущества его вдовы.

    10 ноября 2024, 12:45 • Новости дня
    Эксперт: Налет украинских БПЛА на Москву преследовал три цели

    Военный эксперт Козюлин: Налет украинских БПЛА на Москву преследовал три цели

    Эксперт: Налет украинских БПЛА на Москву преследовал три цели
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Олег Исайченко

    Атака ВСУ на столичный регион преследовала три цели: выявить слабые места в системе ПВО, протестировать новые технологии в области беспилотной авиации, а также повлиять на дискуссию о дальнейшей поддержке Украины со стороны Запада. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Вадим Козюлин.

    «В столичном регионе выстроена хорошая система ПВО. Благодаря этому нашим войскам удалось отбить налет противника. Судя по имеющимся данным, только на столицу было направлено больше 30 дронов – это немало», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    Эксперт напомнил, что ВСУ наращивают производство беспилотников. «Запад передает Украине свои технологии, чтобы испытать их в бою. И те разработки, которые не прошли апробацию в конфликте с Россией, насколько мне известно, в дальнейшем не пользуются популярностью в третьих странах», – рассуждает аналитик. То есть первая цель атаки – проверка БПЛА.

    Но есть и другие цели. «Во-вторых, стоит обратить внимание на временной промежуток, в течение которого сбивали беспилотники – немногим больше часа. Допускаю, что противник пытался прощупать изменения в системе ПВО Москвы. В Киеве знают, что единичными ударами защиту не пробить. Поэтому они запускают сразу несколько аппаратов, а затем наблюдают за расположением комплексов, наносят их на карту и ищут слабые места – это давняя практика», – полагает аналитик.

    «В-третьих, атака связана с дискуссией о поддержке Украины в будущем на фоне победы Дональда Трампа. Вероятно, ВСУ пытались продемонстрировать, что у них якобы есть серьезные возможности, из-за которых помощь Украине необходимо продолжать и даже усиливать», – считает спикер.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 32 сбитых беспилотниках в Подмосковье. Позже в Минобороны уточнили, что силы ПВО уничтожили 70 украинских беспилотников, из них 34 – в Московской области.

    Еще 14 БПЛА сбито над территорией Брянской, по семь – над территориями Орловской и Калужской областей, шесть – над территорией Курской, а два – над территорией Тульской области.

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    9 ноября 2024, 20:29 • Новости дня
    Порошенко назвал главную ошибку ВСУ

    Порошенко назвал отсутствие фортификаций главной ошибкой ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-президент Украины Петр Порошенко указал на серьезный недостаток в обороне страны, отметив отсутствие фортификаций.

    По его словам, отсутствие фортификационных сооружений является главной ошибкой украинской стороны в продолжающемся конфликте с Россией, передает RT.

    Порошенко отметил, что за два с половиной года государство не смогло обеспечить даже закупку экскаваторов, необходимых для укрепления оборонительных позиций.

    По его словам, Украина сосредоточилась исключительно на наступательных действиях, пренебрегая оборонительными мерами.

    Он также подчеркнул, что в 2023 году, когда была предложена помощь в строительстве оборонительных линий, государственные структуры отказались от этой инициативы.

    Ранее Петр Порошенко перечислил пять «красных линий», которые, как он считает, нельзя переступать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    11 ноября 2024, 11:18 • Новости дня
    Рар объяснил желание Шольца позвонить Путину

    Политолог Рар: Шольц хочет поговорить с Путиным, чтобы сохранить пост канцлера

    Рар объяснил желание Шольца позвонить Путину
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Олаф Шольц жаждет сохранить пост канцлера. Но ему предстоит выбрать: объединиться ли с большой частью электората, которая выступает за разрешение украинского кризиса, или дальше следовать призывам элит во что бы то ни стало вооружать Украину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Шольц заявил о намерении провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.

    «Новоизбранный президент США Дональд Трамп, судя по всему, уже старается для окончания боевых действий на Украине. В Германии начинают понимать, что и Евросоюзу надо встать на путь дипломатии, иначе можно лишиться дружбы и поддержки Америки в других аспектах», – считает германский политолог Александр Рар. На этом фоне он приветствовал желание Олафа Шольца поговорить с Владимиром Путиным.

    При этом собеседник указал на положение, в котором оказался канцлер ФРГ. «Шольц находится под давлением мейнстрима в немецких и брюссельских элитах. Для них заморозка конфликта абсолютно неприемлема, потому что, по их мнению, это приведет к потере территорий Украины. Пока что в Берлине думают вооружать Киев для победы над Россией и без содействия США. К моему глубокому сожалению, ситуация не изменится, пока в правительстве сидят «Зеленые», – пояснил эксперт.

    Вместе с тем Шольц жаждет сохранить пост канцлера, добавил политолог. «Он должен выбрать между двух опций: объединиться с большой частью электората, которая хочет приостановки противостояния, или дальше следовать призывам элит во что бы то ни стало вооружать Украину. В высших кругах Германии по-прежнему бытует мнение, что украинская сторона по моральным и «справедливым» соображением не может проиграть», – заключил Рар.

    Ранее Олаф Шольц заявил, что планирует телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. «Да, я собрался поговорить с российским президентом в надлежащее время», – сказал канцлер Германии в интервью телеканалу ARD. При этом он уточнил, что не намерен это делать без согласования с партнерами.

    «Я не буду этого делать в одностороннем порядке. Это предусматривает многие контакты, переговоры с очень многими, которые я активно веду уже давно», – сказал Шольц. Он отметил, что разговор с Путиным может состояться «в скором времени», не уточняя конкретную дату. Канцлер заявил, что также считает необходимым обсуждать украинский конфликт с властями в Киеве.

    Примечательно, что заявление Шольца о намерении созвониться с Владимиром Путиным прозвучало на фоне сообщений о якобы состоявшемся разговоре президента России с Дональдом Трампом. По информации The Washington Post, диалог произошел в четверг, 7 ноября.

    Источники издания утверждают, что Трамп призвал российского лидера «не обострять ситуацию на Украине», а также напомнил о значительном военном присутствии США в Европе. По словам собеседников WP, Путин и Трамп обсудили достижение мира на континенте, а будущий американский лидер выразил заинтересованность в дальнейших переговорах для обсуждения скорейшего разрешения украинского кризиса.

    При этом в статье говорится, что правительство Украины якобы было проинформировано о звонке и не возражало против этого. Однако в Киеве эту информацию отвергли. «Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о вероятном звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или выступить против него», – заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий агентству Reuters.

    Ранее эксперты отмечали, что в случае проведения переговоров между Путиным и Трампом разрешение украинского кризиса будет важным, но не ключевым вопросом повестки двух лидеров. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие еще вопросы могут обсудить Москва и Вашингтон.

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    11 ноября 2024, 16:28 • Новости дня
    Названа новая версия смерти пресс-секретаря Shaman

    РИА «Новости»: Причиной смерти пресс-секретаря Shaman могло стать отравление

    Названа новая версия смерти пресс-секретаря Shaman
    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Смерть 40-летнего Антона Коробкова-Землянского могла быть вызвана отравлением. Детали трагедии предстоит выяснить после проведения экспертизы, которая установит точную причину смерти.

    Как сообщает РИА «Новости», источники предполагают, что причиной смерти 40-летнего пресс-секретаря певца Shaman, Антона Коробкова-Землянского, могло стать отравление неустановленным веществом. Пока точная причина смерти не названа, окончательный вывод можно будет сделать только после проведения экспертизы, отметил собеседник издания.

    Трагедия произошла в квартире Коробкова-Землянского в Москве. Тело мужчины обнаружила его супруга.

    Антон Коробков-Землянский родился в Красноярском крае и начинал свою карьеру на местном телевидении. В 2007 году он переехал в Москву, где работал на Первом канале. В его послужном списке значится работа пресс-секретарем у Филиппа Киркорова, а с 2022 года он занимал должность пресс-секретаря певца Shaman.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, певец Shaman выразил соболезнования по поводу смерти своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского, который скончался в Москве в возрасте 40 лет, и опубликовал прощальный пост в своем Telegram-канале, сопроводив его фотографией покойного.

    Антон Коробков-Землянский, руководитель пресс-службы Европейской медиагруппы и пресс-секретарь артиста Shaman, ушел из жизни на 41-м году жизни, и предварительной причиной его смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. Источник в окружении артиста подтвердил факт смерти, отметив, что это произошло поздно вечером.

    В 2024 году исполнитель Ярослав Дронов (Shaman) стал лучшим эстрадным исполнителем страны по результатам исследования ВЦИОМ.

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    9 ноября 2024, 19:55 • Новости дня
    Боррель анонсировал 15-й пакет санкций ЕС против России

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз намерен ввести новые антироссийские санкции в связи с продолжающимся конфликтом на Украине, сообщил на пресс-конференции в Киеве Жозеп Боррель.

    По его словам, ЕС готовит новый, 15-й по счету, пакет антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Боррель отметил, что Евросоюз намерен ужесточить меры по борьбе с обходом введенных ранее санкций.

    Подготовка нового пакета санкций обусловлена продолжающимся конфликтом на Украине.

    Ранее портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что в Евросоюзе сомневаются, что смогут подготовить и согласовать 15-й пакет санкций против России и Белоруссии. В сентябре Швейцария одобрила смягчение санкций против России.

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    11 ноября 2024, 14:24 • Новости дня
    В Совфеде оценили просьбу Макрона и Стармера к Байдену одобрить удары вглубь России

    Сенатор Джабаров: Байден откажет Макрону и Стармеру в просьбе об ударах вглубь России

    В Совфеде оценили просьбу Макрона и Стармера к Байдену одобрить удары вглубь России
    @ ANDRE PAIN/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Джо Байден, скорее всего, не разрешит ВСУ использовать западные ракеты для дальнобойных ударов по России. Иначе его президентство окажется еще более запятнанным, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее стало известно о намерении Лондона и Парижа убедить США разрешить ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России, а также о желании Польши создать альянс с Британией и Францией для поддержки Украины.

    «Лондон и Париж не готовы брать на себя весомые финансовые обязательства, поэтому они лоббируют такую помощь Киеву, которая не потребует от них серьезных денежных вливаний. Разрешение США для ВСУ наносить дальнобойные удары западными ракетами по территории России – один из таких вариантов», – сказал Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Кир Стармер, как и многие другие премьеры Британии, является отъявленным ненавистником Москвы. Это традиционная линия поведения для Лондона. Эммануэль Макрон же всеми силами пытается создать из себя образ «защитника Европы», вырисовывая Россию в качестве главного противника ЕС», – полагает собеседник.

    «Тем не менее Джо Байден вряд ли пойдет на одобрение дальнобойных ударов. В конечном счете у него осталось слишком мало времени в Белом доме, а данное решение может привести к столь серьезным последствиям, что его президентство будет еще больше запятнано», – отмечает он.

    На этом фоне парламентарий упомянул инициативу Варшавы о создании альянса с Парижем и Лондоном для «защиты Украины». «Дни политической карьеры польского премьера сочтены. Долгое время он кормил население ЕС сказками о том, что Трамп якобы является агентом российских спецслужб. Сомневаюсь, что новый президент США забудет эти обиды прошлого. Поэтому поляк судорожно пытается хоть как-то спасти свою репутацию непреклонного ястреба», – акцентирует сенатор.

    «Но Париж и Лондон вряд ли оценят идею Туска. У Франции и Британии в настоящий момент хватает своих забот. Им тоже необходимо думать, как сложится их судьба при возвращении в Белый дом Дональда Трампа. Поддерживать при таком раскладе проекты ярого противника республиканца – не лучшая идея», – заключил Джабаров.

    Ранее стало известно о желании Эммануэля Макрона и Кира Стармера убедить президента США Джо Байдена снять запрет ВСУ на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России до завершения его полномочий. Как сообщает британская газета The Telegraph, переговоры лидеров Франции и Британии по этому вопросу состоятся в Париже 11 ноября. На встрече они также обсудят, как Трамп изменит политику США по Украине.

    «Ожидается, что Кир Стармер и Эммануэль Макрон предпримут последнюю отчаянную попытку помешать усилиям Трампа по сокращению поддержки Украины со стороны США», – говорится в статье. Политики рассчитывают, что Байден согласится снять запрет на удары, желая сохранить свое политическое наследие. Издание выразило мнение, что в случае одобрения этого шага Дональду Трампу после вступления в должность президента США 20 января будет трудно его пересмотреть.

    «Однако план сэра Кира может рассматриваться Трампом как попытка навредить внешней политике США. Это может оттолкнуть его и создать угрозу для двусторонних отношений еще до вступления в должность», – указывается в материале.

    На этом фоне Варшава надеется организовать альянс с Лондоном и Парижем для защиты Украины. Как сообщает газета The Times, польский премьер-министр Дональд Туск собирается в ближайшие дни провести переговоры с главой британского правительства Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте «из-за опасений по поводу влияния американских выборов на ход конфликта».

    «Мы будем очень интенсивно координировать сотрудничество со странами, которые имеют очень схожие взгляды на геополитическую и трансатлантическую ситуацию и обстановку на Украине. Никто не хочет эскалации конфликта. В то же время никто не хочет, чтобы Украина ослабла или даже капитулировала. Это стало бы фундаментальной угрозой для Польши и ее интересов», – заявил Туск.

    Попытка политика создать альянс в поддержку Украины «свидетельствует об опасениях Запада по поводу того, что мирное соглашение посредством передачи территорий и принуждения Киева к нейтралитету принесет победу России», говорится в публикации.

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    11 ноября 2024, 20:12 • Новости дня
    Центробанк решил запретить ипотеку на срок свыше 30 лет

    Центробанк России планирует ограничить выдачу ипотеки на срок более 30 лет из-за роста доли таких кредитов

    Центробанк решил запретить ипотеку на срок свыше 30 лет
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Банк России намерен ввести ограничения на выдачу ипотечных кредитов сроком более 30 лет, чтобы избежать потенциальных проблем с обслуживанием долга заемщиками.

    Центральный банк России объявил о планах ограничить выдачу ипотечных кредитов сроком более 30 лет, передает РИА «Новости». Это решение связано с увеличением доли таких кредитов в общем объеме выданных ипотек: за последний год она возросла с 10 до 20%. Регулятор обеспокоен, что на таком продолжительном сроке, превышающем 30 лет, заемщики могут столкнуться с трудностями при обслуживании долга.

    По мнению ЦБ РФ, банки увеличивают сроки кредитования, чтобы снизить размер ежемесячных платежей по ипотеке. Однако оценка способности заемщика погашать долг в долгосрочной перспективе остается сложной задачей для финансовых учреждений. Ограничение срока ипотеки призвано минимизировать риски как для заемщиков, так и для банков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк России перешел к жесткой денежно-кредитной политике в ответ на экономические вызовы. Центробанк видит высокие ставки как долгосрочную пользу для экономики.

    Российское руководство сохранит ставку в 2% годовых по дальневосточной и арктической ипотеке до 2030 года согласно поручению Владимира Путина. Президент Владимир Путин освободил россиян, взявших жилищный кредит до 2025 года, от уплаты НДФЛ с материальной выгоды.

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    9 ноября 2024, 21:54 • Новости дня
    Россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с КНДР

    Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с КНДР, включающего обязательства по оказанию военной помощи в случае нападения.

    На сайте правовой информации указано, что глава государства подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой.

    Как указано в преамбуле, он отражает ключевые интересы народов России и КНДР, а также способствует укреплению мира, безопасности и стабильности как в регионе, так и в глобальном масштабе.

    Стороны договорились на постоянной основе развивать отношения стратегического партнерства, основанные на взаимном уважении государственного суверенитета, территориальной неприкосновенности и невмешательства во внутренние дела.

    Договор также предусматривает обязательства по оказанию военной и иной помощи при вооруженном нападении, в соответствии со ст. 51 Устава ООН.

    Важной частью соглашения является обязательство сторон не заключать соглашения с третьими государствами, которые могут угрожать суверенитету или безопасности другой стороны.

    Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что договор с КНДР не включает положений о создании военного союза.

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    9 ноября 2024, 18:40 • Новости дня
    Россия заключила 33 договора о военно-техническом сотрудничестве с Африкой
    Россия заключила 33 договора о военно-техническом сотрудничестве с Африкой
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия укрепила свои связи с Африкой, подписав 33 соглашения о военно-техническом сотрудничестве, заявил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета форума по подготовке и проведению мероприятий в формате Россия – Африка Антон Кобяков.

    По его словам, Россия подписала соглашения о военно-техническом сотрудничестве с 33 странами Африки,

    Кобяков заявил, что для России роль поставщика безопасности для стран Африканского континента является жизненной необходимостью. Эти соглашения направлены на регулярное сотрудничество по военно-техническим вопросам.

    Кроме того, Россия планирует создать независимую систему расчетов с Африкой к 2030 году. Кобяков добавил, что целью является увеличение доли расчетов в валютах дружественных стран до 90%. Для чего будет создана независимая платежная инфраструктура, что упростит финансовые операции между Россией и Африканскими государствами.

    По данным советника президента, в первой министерской конференции Россия – Африка участвуют делегации из 54 стран и 45 министров. Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус и собрало свыше 1,5 участников.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова подчеркнула, что первая министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка стала важной площадкой для укрепления двусторонних связей и практического сотрудничества, разрушив «грязные надежды» на изоляцию России.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия значительно укрепляет свои отношения с африканскими странами.

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    12 ноября 2024, 00:19 • Новости дня
    КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией
    КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией
    @ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Северная Корея официально ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, что открывает новые возможности для сотрудничества между двумя странами, сообщило государственная радиостанция «Голос Кореи».

    Как отмечается, лидер КНДР Ким Чен Ын подписал соответствующий указ 11 ноября, передает ТАСС.

    Напомним, 9 ноября президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с КНДР, включающего обязательства по оказанию военной помощи в случае нападения.

    Как отмечалось в преамбуле, договор отражает ключевые интересы народов России и КНДР, а также способствует укреплению мира, безопасности и стабильности как в регионе, так и в глобальном масштабе.

    Стороны договорились на постоянной основе развивать отношения стратегического партнерства, основанные на взаимном уважении государственного суверенитета, территориальной неприкосновенности и невмешательства во внутренние дела.

    Договор также предусматривает обязательства по оказанию военной и иной помощи при вооруженном нападении, в соответствии со ст. 51 Устава ООН.

    Коментарии (7)
    9 ноября 2024, 07:18 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников над российскими регионами
    Силы ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников над российскими регионами
    @ РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Средства ПВО России за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами страны, включая Брянскую и Курскую области, сообщили в Минобороны.

    Как отметили в военном ведомстве, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в общей сложности 50 украинских беспилотников. Наибольшее количество БПЛА, 28 единиц, было уничтожено над территорией Брянской области. В Курской области было сбито 12 беспилотников, в Новгородской – четыре, по два в Смоленской и Тульской областях, и по одному над территориями Орловской и Тверской областей, передает ТАСС.

    Напомним, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на необходимость проверки сообщений о развитии базы беспилотников в Финляндии, которая якобы будет использоваться для сбора разведданных у границ России.

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    10 ноября 2024, 14:30 • Новости дня
    Политолог: Молодежь в России стала активным участником жизни страны
    Политолог: Молодежь в России стала активным участником жизни страны
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В отличие от европейских стран, российская молодежь гордится своим государством. Более того, она в числе первых стремится оказать помощь нуждающимся, делая это по велению души, а не за деньги, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Ляховецкий. 10 ноября отмечается Всемирный День молодежи.

    «Иногда мы можем услышать, что нынешняя молодежь – это потерянное поколение. Но благодаря работе государства и инициативам президента, у нас молодые люди не только не потеряны, они являются активными участниками жизни страны», – сказал политолог Никита Ляховецкий.

    По его словам, социологические исследования показывают: 75% молодежи считают себя патриотами России. «Это большое достижение. Если посмотреть на европейские страны, там просто стыдно любить свою страну. Но это не наш тренд», – продолжает спикер.

    Аналитик также замечает, что «у нас хорошо развито волонтерское движение». «Молодые люди не за деньги, а по велению души помогают ближним. Изначально ярко это проявилось во время ковида, когда пожилым людям разносили еду и лекарства. Сейчас эта тенденция также не сбавляет обороты. Так, при вторжении ВСУ в Курскую область молодежь в числе первых бросилась на помощь местным жителям, принимала активное участие в эвакуации, сортировала продуктовые наборы в ПВР и прочее», – детализирует политолог.

    Он убежден – в России проводится грамотная молодежная политика. «Власти берут лучшие практики прошлого и возрождают их. Отсюда снова появилась Юнармия, возникло «Движение Первых». Эти организации вовлекают подростков в конструктивную деятельность», – подчеркивает Ляховецкий. В заключении собеседник отметил, что молодежь – это будущее страны. «И от того, как мы воспитываем это поколение, какие ценности ему прививаем, будет зависеть дальнейший путь России», – резюмировал эксперт.

    Напомним, 10 ноября отмечается Всемирный день молодежи. Праздник уходит корнями в 1945 год, когда после окончания Второй мировой войны представители 63 стран основали в Лондоне Всемирную федерацию демократической молодежи.

    Организация была призвана бороться за права молодых людей, содействовать их сотрудничеству по всей планете, а также протестовать против социального, расового, национального угнетения.

    Традиционно в этот день проводятся благотворительные акции в поддержку образовательных и медицинских программ, устраиваются конференции, лекции, семинары, читаются доклады о проблемах молодежи, международном сотрудничестве, организовываются выставки.

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    10 ноября 2024, 17:48 • Новости дня
    Лавров анонсировал следующую министерскую конференцию Россия – Африка

    Лавров: Вторая министерская конференция Россия – Африка пройдет в 2025 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовности российской стороны участвовать во Второй министерской конференции форума партнерства Россия – Африка, которая пройдет в 2025 году.

    В своей речи на церемонии закрытия первой конференции, проходившей на федеральной территории Сириус, Лавров отметил важность продолжения сотрудничества с африканскими странами, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Россия готова принять участие в конференции в любом месте, которое выберут организаторы с африканского континента: «Мы готовы в любое место с удовольствием приехать к нашим африканским друзьям», – заявил министр.

    Ранее Лавров на пленарном заседании в Сириусе заявил, что саммиты Россия-Африка способствуют углублению отношений с континентом, что приводит к прогрессу в различных сферах сотрудничества.

    В воскресенье президент России Владимир Путин подчеркнул многоплановое и насыщенное сотрудничество с африканскими государствами на первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заключила 33 договора о военно-техническом сотрудничестве с Африкой, что свидетельствует о значительном укреплении связей в этом направлении.

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    9 ноября 2024, 07:35 • Новости дня
    Российские и сирийские ВВС поразили цели в Алеппо

    Экипажи ВКС России и ВВС Сирии отработали уничтожение целей в Алеппо

    Tекст: Максим Попов

    Российские и сирийские военные провели совместные учения по уничтожению наземных целей в провинции Алеппо, используя разнообразную авиационную технику и вооружение, сообщило Минобороны.

    Отмечается, что на первом этапе учения оперативно-тактическая авиация России, включая истребители-бомбардировщики Су-34 и фронтовые бомбардировщики Су-24М, поразила цели на полигоне Джаббуль. Для ударов использовались фугасные авиабомбы ФАБ-250, которые сбрасывались с высот от 600 до 3300 метров. Авиационное прикрытие осуществлялось истребителями Су-35С, передает РИА «Новости».

    На втором этапе маневров участвовали вертолеты Ка-52 и Ми-8АМТШ-В армейской авиации ВКС РФ и Ми-25 ВВС Сирии. Вылеты производились с аэродрома Квайрес, а летчики выполняли полеты на малых высотах, около 30 метров. Они уничтожали объекты условного противника авиационными ракетами С-8, демонстрируя возможности совместных ударных групп.

    Заключительная фаза учения включала совместные ночные авиаудары армейской и оперативно-тактической авиацией. Экипажи российских вертолетов также отрабатывали поиск и уничтожение ударных беспилотников в воздушном пространстве.

    Накануне президент Владимир Путин заявил о возможности проведения совместных военных учений с КНДР, ссылаясь на договор о взаимной военной помощи между двумя странами.

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    9 ноября 2024, 07:02 • Новости дня
    ПВО предотвратили атаку беспилотника в Тульской области

    Система ПВО пресекла атаку БПЛА в Тульской области

    Tекст: Максим Попов

    В Тульской области система ПВО предотвратила атаку беспилотника, сообщил глава региона Алексей Дюмин.

    По словам Дюмина, в результате падения обломков БПЛА было повреждено остекление частного дома, однако никто не пострадал, сообщило РИА «Новости».

    На место происшествия оперативно выехали экстренные службы, которые проводят осмотр территории и выясняют все обстоятельства случившегося.

    До этого сообщалось, силы ПВО уничтожили восемь беспилотников в Брянской области.

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