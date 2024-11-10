Лавров анонсировал следующую министерскую конференцию Россия – Африка

Лавров: Вторая министерская конференция Россия – Африка пройдет в 2025 году

Tекст: Дарья Григоренко

В своей речи на церемонии закрытия первой конференции, проходившей на федеральной территории Сириус, Лавров отметил важность продолжения сотрудничества с африканскими странами, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что Россия готова принять участие в конференции в любом месте, которое выберут организаторы с африканского континента: «Мы готовы в любое место с удовольствием приехать к нашим африканским друзьям», – заявил министр.

Ранее Лавров на пленарном заседании в Сириусе заявил, что саммиты Россия-Африка способствуют углублению отношений с континентом, что приводит к прогрессу в различных сферах сотрудничества.

В воскресенье президент России Владимир Путин подчеркнул многоплановое и насыщенное сотрудничество с африканскими государствами на первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заключила 33 договора о военно-техническом сотрудничестве с Африкой, что свидетельствует о значительном укреплении связей в этом направлении.