Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.0 комментариев
Лавров анонсировал следующую министерскую конференцию Россия – Африка
Лавров: Вторая министерская конференция Россия – Африка пройдет в 2025 году
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовности российской стороны участвовать во Второй министерской конференции форума партнерства Россия – Африка, которая пройдет в 2025 году.
В своей речи на церемонии закрытия первой конференции, проходившей на федеральной территории Сириус, Лавров отметил важность продолжения сотрудничества с африканскими странами, передает ТАСС.
Лавров подчеркнул, что Россия готова принять участие в конференции в любом месте, которое выберут организаторы с африканского континента: «Мы готовы в любое место с удовольствием приехать к нашим африканским друзьям», – заявил министр.
Ранее Лавров на пленарном заседании в Сириусе заявил, что саммиты Россия-Африка способствуют углублению отношений с континентом, что приводит к прогрессу в различных сферах сотрудничества.
В воскресенье президент России Владимир Путин подчеркнул многоплановое и насыщенное сотрудничество с африканскими государствами на первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заключила 33 договора о военно-техническом сотрудничестве с Африкой, что свидетельствует о значительном укреплении связей в этом направлении.