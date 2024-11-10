Лавров анонсировал следующую министерскую конференцию Россия – Африка

  • Новость часаВ Кремле назвали отличие Трампа от действующей администрации США
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    «Породить монстра-бактерию может каждый из нас»
    Эксперт: Налет украинских БПЛА на Москву преследовал три цели
    Захарова оценила стычку между Штайнмайером и писателем из-за «Северных потоков»
    МИД Франции признал угрозу превращения Европы в вассала США
    Разведка США оценила перспективы ВСУ в Курской области
    Венгрия предсказала переход ЕС к новой стратегии по Украине
    Штаб Трампа уточнил позицию по Крыму
    Гладков объяснил отказ в госпомощи семье погибшего белгородца
    Межуев описал путь «отвоевания» Украины Россией после переговоров
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян «План Трампа» пробивает окно Овертона по Украине

    Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия открыла рецепт политического лидерства

    В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.

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    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

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    10 ноября 2024, 17:48 • Новости дня

    Лавров анонсировал следующую министерскую конференцию Россия – Африка

    Лавров: Вторая министерская конференция Россия – Африка пройдет в 2025 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовности российской стороны участвовать во Второй министерской конференции форума партнерства Россия – Африка, которая пройдет в 2025 году.

    В своей речи на церемонии закрытия первой конференции, проходившей на федеральной территории Сириус, Лавров отметил важность продолжения сотрудничества с африканскими странами, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Россия готова принять участие в конференции в любом месте, которое выберут организаторы с африканского континента: «Мы готовы в любое место с удовольствием приехать к нашим африканским друзьям», – заявил министр.

    Ранее Лавров на пленарном заседании в Сириусе заявил, что саммиты Россия-Африка способствуют углублению отношений с континентом, что приводит к прогрессу в различных сферах сотрудничества.

    В воскресенье президент России Владимир Путин подчеркнул многоплановое и насыщенное сотрудничество с африканскими государствами на первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заключила 33 договора о военно-техническом сотрудничестве с Африкой, что свидетельствует о значительном укреплении связей в этом направлении.

    9 ноября 2024, 20:29 • Новости дня
    Порошенко назвал главную ошибку ВСУ

    Порошенко назвал отсутствие фортификаций главной ошибкой ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-президент Украины Петр Порошенко указал на серьезный недостаток в обороне страны, отметив отсутствие фортификаций.

    По его словам, отсутствие фортификационных сооружений является главной ошибкой украинской стороны в продолжающемся конфликте с Россией, передает RT.

    Порошенко отметил, что за два с половиной года государство не смогло обеспечить даже закупку экскаваторов, необходимых для укрепления оборонительных позиций.

    По его словам, Украина сосредоточилась исключительно на наступательных действиях, пренебрегая оборонительными мерами.

    Он также подчеркнул, что в 2023 году, когда была предложена помощь в строительстве оборонительных линий, государственные структуры отказались от этой инициативы.

    Ранее Петр Порошенко перечислил пять «красных линий», которые, как он считает, нельзя переступать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу.

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    10 ноября 2024, 12:45 • Новости дня
    Эксперт: Налет украинских БПЛА на Москву преследовал три цели

    Военный эксперт Козюлин: Налет украинских БПЛА на Москву преследовал три цели

    Эксперт: Налет украинских БПЛА на Москву преследовал три цели
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Олег Исайченко

    Атака ВСУ на столичный регион преследовала три цели: выявить слабые места в системе ПВО, протестировать новые технологии в области беспилотной авиации, а также повлиять на дискуссию о дальнейшей поддержке Украины со стороны Запада. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Вадим Козюлин.

    «В столичном регионе выстроена хорошая система ПВО. Благодаря этому нашим войскам удалось отбить налет противника. Судя по имеющимся данным, только на столицу было направлено больше 30 дронов – это немало», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    Эксперт напомнил, что ВСУ наращивают производство беспилотников. «Запад передает Украине свои технологии, чтобы испытать их в бою. И те разработки, которые не прошли апробацию в конфликте с Россией, насколько мне известно, в дальнейшем не пользуются популярностью в третьих странах», – рассуждает аналитик. То есть первая цель атаки – проверка БПЛА.

    Но есть и другие цели. «Во-вторых, стоит обратить внимание на временной промежуток, в течение которого сбивали беспилотники – немногим больше часа. Допускаю, что противник пытался прощупать изменения в системе ПВО Москвы. В Киеве знают, что единичными ударами защиту не пробить. Поэтому они запускают сразу несколько аппаратов, а затем наблюдают за расположением комплексов, наносят их на карту и ищут слабые места – это давняя практика», – полагает аналитик.

    «В-третьих, атака связана с дискуссией о поддержке Украины в будущем на фоне победы Дональда Трампа. Вероятно, ВСУ пытались продемонстрировать, что у них якобы есть серьезные возможности, из-за которых помощь Украине необходимо продолжать и даже усиливать», – считает спикер.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 32 сбитых беспилотниках в Подмосковье. Позже в Минобороны уточнили, что силы ПВО уничтожили 70 украинских беспилотников, из них 34 – в Московской области.

    Еще 14 БПЛА сбито над территорией Брянской, по семь – над территориями Орловской и Калужской областей, шесть – над территорией Курской, а два – над территорией Тульской области.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    9 ноября 2024, 19:55 • Новости дня
    Боррель анонсировал 15-й пакет санкций ЕС против России

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз намерен ввести новые антироссийские санкции в связи с продолжающимся конфликтом на Украине, сообщил на пресс-конференции в Киеве Жозеп Боррель.

    По его словам, ЕС готовит новый, 15-й по счету, пакет антироссийских санкций, передает ТАСС.

    Боррель отметил, что Евросоюз намерен ужесточить меры по борьбе с обходом введенных ранее санкций.

    Подготовка нового пакета санкций обусловлена продолжающимся конфликтом на Украине.

    Ранее портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что в Евросоюзе сомневаются, что смогут подготовить и согласовать 15-й пакет санкций против России и Белоруссии. В сентябре Швейцария одобрила смягчение санкций против России.

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    8 ноября 2024, 10:49 • Новости дня
    Захарова: Зеленский клянчил у ЕС 300 млрд долларов российских активов
    Захарова: Зеленский клянчил у ЕС 300 млрд долларов российских активов
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой выделить 300 млрд долларов замороженных российских активов, но Евросоюз отказался от этого шага, рассказала спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что Зеленский попросил Евросоюз направить ему 300 млрд долларов, которые представляют собой замороженные российские активы, на что ЕС не согласился пойти.

    «Зеленский клянчил у ЕС 300 миллиардов долларов российских активов. В Евросоюзе знают, чем это для них закончится. Мы честно предупредили, что будет очень больно», – отметила дипломат.

    Захарова предложила вместо этого конфисковать собственность у ряда украинских политиков и бизнесменов, в том числе у самого Зеленского.

    По ее мнению, это поможет спасти экономику Украины. Такое предложение касается и экс-президента Украины Петра Порошенко, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, олигарха Игоря Коломойского и мэра Киева Виталия Кличко.

    Ранее Зеленский заявил, что замороженные на Западе российские активы должны быть переданы Украине.

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    9 ноября 2024, 21:54 • Новости дня
    Россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с КНДР

    Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с КНДР, включающего обязательства по оказанию военной помощи в случае нападения.

    На сайте правовой информации указано, что глава государства подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой.

    Как указано в преамбуле, он отражает ключевые интересы народов России и КНДР, а также способствует укреплению мира, безопасности и стабильности как в регионе, так и в глобальном масштабе.

    Стороны договорились на постоянной основе развивать отношения стратегического партнерства, основанные на взаимном уважении государственного суверенитета, территориальной неприкосновенности и невмешательства во внутренние дела.

    Договор также предусматривает обязательства по оказанию военной и иной помощи при вооруженном нападении, в соответствии со ст. 51 Устава ООН.

    Важной частью соглашения является обязательство сторон не заключать соглашения с третьими государствами, которые могут угрожать суверенитету или безопасности другой стороны.

    Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что договор с КНДР не включает положений о создании военного союза.

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    8 ноября 2024, 13:03 • Новости дня
    Губернатор Курганской области потребовал ликвидации диаспор за сутки

    Tекст: Александра Юдина

    Губернатор Курганской области Вадим Шумков в программе «Царьград. Главное» сообщил о решении ликвидировать национальные диаспоры в течение суток.

    По его словам, настала необходимость в ликвидации в регионе национальных диаспор, которые защищают своих земляков, совершивших преступления, и оказывают давление на правоохранительные органы, передает «Царьград».

    Шумков отметил, что такие диаспоры должны быть сняты с учета как юридические лица в течение суток. Он подчеркнул, что подобные меры не являются жесткими, а напротив, правильными, поскольку страна должна защищать свою безопасность.

    Губернатор рассказал, что в Курганской области за последнее время значительно сократилась безработица, в 25 раз, что привело к дефициту трудовых ресурсов. Однако местные власти не стали привлекать мигрантов для восполнения кадрового дефицита. Шумков отметил, что область является транзитной для иностранных работников, которые через нее проезжают в более крупные регионы, включая северные территории.

    По данным корреспондента «Царьград Урала», в регионе продолжается строительство домов, ремонт дорог и работа системы ЖКХ без участия мигрантов. Также местные жители занимаются торговлей овощами и фруктами и приготовлением шашлыка.

    В октябре в Челябинской области вспыхнули волнения после убийства женщины-таксиста, в котором подозревали несовершеннолетних цыган. Полиция задержала более 50 участников беспорядков и цыган, пытавшихся покинуть город. Глава города Коркино Наталья Лощинина подала заявление об отставке на фоне общественных недовольств.

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    9 ноября 2024, 18:40 • Новости дня
    Россия заключила 33 договора о военно-техническом сотрудничестве с Африкой
    Россия заключила 33 договора о военно-техническом сотрудничестве с Африкой
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия укрепила свои связи с Африкой, подписав 33 соглашения о военно-техническом сотрудничестве, заявил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета форума по подготовке и проведению мероприятий в формате Россия – Африка Антон Кобяков.

    По его словам, Россия подписала соглашения о военно-техническом сотрудничестве с 33 странами Африки,

    Кобяков заявил, что для России роль поставщика безопасности для стран Африканского континента является жизненной необходимостью. Эти соглашения направлены на регулярное сотрудничество по военно-техническим вопросам.

    Кроме того, Россия планирует создать независимую систему расчетов с Африкой к 2030 году. Кобяков добавил, что целью является увеличение доли расчетов в валютах дружественных стран до 90%. Для чего будет создана независимая платежная инфраструктура, что упростит финансовые операции между Россией и Африканскими государствами.

    По данным советника президента, в первой министерской конференции Россия – Африка участвуют делегации из 54 стран и 45 министров. Мероприятие проходит на федеральной территории Сириус и собрало свыше 1,5 участников.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова подчеркнула, что первая министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка стала важной площадкой для укрепления двусторонних связей и практического сотрудничества, разрушив «грязные надежды» на изоляцию России.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия значительно укрепляет свои отношения с африканскими странами.

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    9 ноября 2024, 11:15 • Новости дня
    МИД обвинил Киев в поддержке африканских террористов

    В МИД заявили о поддержке Киевом террористов в Африке и планах России бороться с этим

    МИД обвинил Киев в поддержке африканских террористов
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия обвиняет Киев в поддержке террористов в Африке и намерена противодействовать этой практике, заявил исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Георгий Михно на конференции Форума партнерства Россия – Африка.

    Он подчеркнул деструктивную деятельность Киева, отметив, что она открыто направлена на помощь террористам, передает ТАСС.

    По словам Михно, Россия продолжит борьбу с этой практикой не только на Африканском континенте, но и в других регионах мира.

    Ранее французская газета Le Monde сообщила, что украинская военная разведка с 2024 года сотрудничает с террористами из малийских вооруженных группировок, обучая их производству и использованию дронов.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев, не имея возможности одержать победу над Россией на поле боя, решил открыть «второй фронт» в Африке, поддерживая террористические группировки в дружественных Москве африканских государствах.

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    9 ноября 2024, 07:18 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников над российскими регионами
    Силы ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников над российскими регионами
    @ РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Средства ПВО России за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами страны, включая Брянскую и Курскую области, сообщили в Минобороны.

    Как отметили в военном ведомстве, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в общей сложности 50 украинских беспилотников. Наибольшее количество БПЛА, 28 единиц, было уничтожено над территорией Брянской области. В Курской области было сбито 12 беспилотников, в Новгородской – четыре, по два в Смоленской и Тульской областях, и по одному над территориями Орловской и Тверской областей, передает ТАСС.

    Напомним, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на необходимость проверки сообщений о развитии базы беспилотников в Финляндии, которая якобы будет использоваться для сбора разведданных у границ России.

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    8 ноября 2024, 13:50 • Новости дня
    Посольство Южной Кореи в России просит называть Японское море иначе

    Посольство Южной Кореи в России попросило СМИ дополнить название Японского моря

    Посольство Южной Кореи в России просит называть Японское море иначе
    @ Wikipedia

    Tекст: Олег Исайченко

    Посольство Южной Кореи обратилось в СМИ с разъяснениями об особенностях упоминания Японского моря при освещении тем, связанных с данным морским регионом. Диппредставительство заявляет, что акваторию необходимо именовать одновременно как Японским, так и Восточным морем.

    Посольство Республики Корея разъяснило позицию своей страны по поводу наименования акватории, лежащей между Корейским полуостровом и Японским архипелагом. Зачастую в СМИ она обозначается как Японское море, однако в Корее принято другое наименование – Восточное. Соответствующее письмо посольства поступило в том числе в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

    В тексте указывается, что вплоть до XIX века данный морской район «обозначался разными наименованиями», включая Восточное море, Корейское море, Чосонское море и, собственно, Японское море.

    Однако самым древним, указывается в письме, является наименование «Восточное море». «Лишь в конце XIX века это название начало исчезать из международной картографии в связи с усилением Японии и колонизации ей Кореи», – поясняет посольство.

    В письме говорится, что «согласно общему правилу международной картографии в случае, когда географический объект является общим для двух и более стран и не удается достигнуть соглашения о едином наименовании, названия используются одновременно». Поэтому диппредставительство Республики Корея призывает СМИ одновременно использовать оба наименования акватории: Японское море и Восточное море.

    Напомним, в Южной Корее Японское море принято называть «Восточным морем», в то время как в КНДР оно называется Корейским Восточным морем. Корейская сторона заявляет, что название «Японское море» было навязано мировому сообществу Японской империей, так как в 1910–1945 годах Корея была под властью Японии. Как следствие, мнение страны по этому вопросу при утверждении Международной гидрографической организацией названия в 1929 году не было учтено.

    Японская сторона, в свою очередь, заявляет, что название «Японское море» встречается на большинстве карт и является общепринятым, и настаивает на исключительном употреблении названия «Японское море».

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    9 ноября 2024, 17:39 • Новости дня
    Захарова: Форум Россия-Африка развеял «грязные надежды» на изоляцию России

    Захарова заявила, что Форум Россия-Африка подтвердил важность многополярности развеял «грязные надежды» на изоляцию РФ

    Захарова: Форум Россия-Африка развеял «грязные надежды» на изоляцию России
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Первая министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка стала важной площадкой для укрепления двусторонних связей и практического сотрудничества, разрушив «грязные надежды» на изоляцию России, подчеркнула представитель МИД Мария Захарова.

    Она отметила, что на полях мероприятия проходят десятки двухсторонних встреч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и африканскими коллегами. «Это все проходит на полях мероприятия… И вот эти переговоры насыщены актуальной и практической повесткой», – подчеркнула Захарова, передает РИА «Новости».

    Также дипломат добавила, что обсуждаются вопросы экономики, бизнес-контакты, а также обмен по гуманитарным линиям, включая культуру, образование и науку. «Это мероприятие не только демонстрирует многополярность, но и имеет практическую отдачу, наполненную конкретным предметным смыслом», – заключила Захарова.

    На форуме Россия – Африка министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон подписали соглашение об отмене виз для владельцев диппаспортов двух стран.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия значительно укрепляет свои отношения с африканскими странами.


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    8 ноября 2024, 18:48 • Новости дня
    ГАИ Москвы разъяснила порядок замены истекших водительских прав

    ГАИ Москвы разъяснила порядок замены истекших водительских прав

    Tекст: Денис Тельманов

    ГАИ Москвы рассказала о порядке замены истекших водительских прав и продлении их действия на три года.

    Как передает ТАСС, столичная Госавтоинспекция пояснила, что замена водительских удостоверений с истекшим сроком нужна, если изменились персональные данные, удостоверение повреждено, утеряно или похищено, или если появились медицинские ограничения.

    Уточняется, что права, срок которых истек или истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, автоматически продлеваются на три года без необходимости посещения подразделений. Это новшество освобождает водителей от лишних хлопот и очередей.

    Вместе с тем, если владельцы таких прав хотят получить новые, они могут обратиться в любое экзаменационное подразделение ГАИ по всей России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения России подготовило проект закона, который позволяет будущим водителям изучать теоретическую часть дистанционно с увеличением практических часов на дороге.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, использующих устройства для скрытия номерных знаков, предусматривающий лишение прав на срок до полутора лет и конфискацию устройств.

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил рассмотреть законопроект, отменяющий административную ответственность для водителей, не имеющих при себе бумажного водительского удостоверения, если документы имеются в электронном виде на платформе «Госуслуги авто».

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    8 ноября 2024, 23:31 • Новости дня
    В результате пожара в Барнауле погибли четыре человека

    Пожар в Барнауле унес жизни четырех человек, включая ребенка

    Tекст: Максим Попов

    В Барнауле в результате пожара в частном жилом доме погибли четыре человека, включая ребенка, однако спасателям удалось вывести из горящего здания двоих детей, сообщило региональное отделение МЧС.

    «В результате происшествия погибли четыре человека: женщины 64 и 44 лет, мужчина 67 лет и ребенок четырех лет. Жилое помещение площадью 120 кв. метров было потушено усилиями 52 специалистов и 14 единиц техники», – приводит РИА «Новости» выдержку из сообщения .

    Позднее МЧС уточнило, что до прибытия спасателей очевидцу удалось вывести из горящего дома пятилетнюю девочку и двенадцатилетнего мальчика.

    Напомним, в конце сентября в Барнауле произошел пожар в административном здании, площадь которого составила 1 тыс. кв. метров.

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    9 ноября 2024, 19:09 • Новости дня
    МИД Конго: Африканцы были обмануты Западом

    МИД Конго обвинил Запад в обмане Африки ради ресурсов

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо на министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи подчеркнул, что африканским странам необходимо взаимовыгодное сотрудничество, а не милосердие Запада, он обвинил западные державы в неоколониальной политике.

    Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо обвинил западные державы в обмане африканцев, сообщает РИА «Новости». По его словам, Запад видел в африканском континенте лишь источник поставок природных ресурсов.

    Во время выступления на первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи он подчеркнул, что Африка, обладая богатыми природными запасами, все еще не смогла достичь значительных успехов из-за такого отношения.

    Гакоссо также отметил, что африканцам необходимо не милосердие Запада, а взаимовыгодное сотрудничество. Он поддержал слова президента России Владимира Путина, который ранее заявил о неоколониальном характере западной политики. Министр подчеркнул, что африканцы хотят взаимной выгоды и справедливых отношений с великими державами.

    «Президент Путин полностью прав... Нужна справедливость в отношениях между державами – великими державами и африканскими странами – чтобы отношения были  взаимовыгодными. Это все, чего хотят сегодня африканцы... Африканцам не нужно милосердие Запада, не нужна жалость к самим себе. Они такие же люди, как и все остальные. Они должны бороться, они должны работать, они должны блистать в мире, которому принадлежат. Им не нужна жалость», – заметил Гакоссо.

    Кроме того, Гакоссо назвал санкции против России неэффективными и рассказал, что смеялся, когда они были введены. «Я знал, что это никогда не сработает», – заявил он. Министр привел в пример Кубу, которая пережила длительные санкции, и подчеркнул, что такие меры не принесли желаемых результатов.

    Первая министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка проходит в Сочи с 9 по 10 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия подписала 33 соглашения о военно-техническом сотрудничестве с африканскими странами, что укрепляет ее связи с континентом.

    Первая министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка стала важной площадкой для укрепления двусторонних связей и практического сотрудничества, разрушив надежды на изоляцию России, подчеркнула представитель МИД Мария Захарова.

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    8 ноября 2024, 04:35 • Новости дня
    ФСБ обнаружила тайник с минами и выстрелами для гранатометов в Мариуполе

    Крупный тайник с оружием украинских диверсантов найден ФСБ в Мариуполе

    Tекст: Максим Попов

    Сотрудники ФСБ обнаружили крупный схрон с оружием, подготовленный украинскими националистами при отступлении из Мариуполя, говорится в сообщении ведомства.

    Как отметили оперативники, в найденном тайнике хранились 28 осколочных боеприпасов ВОГ, 16 выстрелов к ручным гранатометам, семь ручных гранат, две мины и 360 патронов к стрелковому оружию. Все обнаруженные боеприпасы и взрывные устройства были уничтожены на специализированном полигоне, передает РИА «Новости».

    По предварительным данным, схрон предназначался для совершения диверсионно-террористических актов на территории ДНР.

    Напомним, 22 октября Росгвардия обнаружила схрон ВСУ с центнером тротила в ЛНР.

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    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

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    Для разговора Путина и Трампа есть темы поважнее Украины

    Владимир Путин и Дональд Трамп заявили о возможности организации их разговора. Однако, по словам российского президента, для осуществления этой идеи США необходимо предпринять первый шаг. Эксперты отмечают, что в случае проведения переговоров разрешение украинского кризиса будет важным, но не ключевым вопросом повестки двух лидеров. Какие еще вопросы могут обсудить Москва и Вашингтон? Подробности

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    «По большому счету я выжил чудом»

    «Больше всего меня утешили слова медсестры в госпитале в Луганске. Когда я отошел от наркоза, медсестра сказала: «Спасибо, что пришел нас защищать». Боец ЧВК Даниил Гладушевский, получивший тяжелое ранение в первые дни СВО, рассказал газете ВЗГЛЯД, кто и как готов поддерживать ветерана без ног и чем хороший протез отличается от плохого. Подробности

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    Трамп устроит укрощение польских амбиций

    Польский президент Анджей Дуда планирует срочный визит в США, чтобы встретиться и объясниться с избранным президентом страны Дональдом Трампом. И немудрено: в прошедшие несколько лет польское руководство заявляло даже о том, что Трамп «завербован российскими службами. Как и почему Вашингтон при Трампе изменит свое отношение к Варшаве? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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