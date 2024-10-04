Опубликован порядок ведения реестра каналов-десятитысячников в соцсетях

Опубликован порядок ведения реестра каналов с аудиторией от 10 тыс. пользователей

Tекст: Дарья Григоренко

В комментарии ведомств к опубликованным на портале нормативных правовых актов документам сказано, что новые технологии позволят защитить популярных авторов от аккаунтов-двойников и предотвратить кражу страниц, передает ТАСС. Пользователи смогут убедиться в подлинности источников информации, что снизит риск вовлечения в мошеннические схемы. Каждому верифицированному каналу будет присвоен специальный знак и уникальная ссылка для проверки.



Процесс верификации предполагает, что владельцы каналов подают минимальный объем сведений о себе через портал «Госуслуги», сайт Роскомнадзора или чат-бот в социальной сети. Каналы после верификации войдут в перечень публичных страниц с аудиторией более 10 тыс. подписчиков, что позволит размещать рекламу и принимать пожертвования. Без включения в список рекламная деятельность и сбор донатов будут невозможны.

«При включении паблика в перечень Роскомнадзор сообщит об этом его владельцу и владельцу социальной сети. Социальная сеть должна разместить на странице специальный знак и уникальную ссылку, по которой можно проверить, действительно ли паблик находится в перечне. Каналы, верифицированные таким образом, смогут размещать рекламу и принимать пожертвования. Если канал не будет включен в список, он не сможет вести рекламную деятельность, собирать донаты и его сообщения нельзя будет репостить в других каналах», – сообщили ТАСС в Минцифры.

Такая информация будет сохраняться в зашифрованном виде, а проверить наличие канала в перечне можно будет через специальную форму или уникальную ссылку. Ожидается, что общественное обсуждение проектов документов продлится до 31 октября 2024 года.