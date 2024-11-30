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Минобороны показало уничтожение бронемашины ВСУ дроном
Разведывательное подразделение войск «Север» обнаружило и уничтожило бронированную машину ВСУ в Харьковской области с помощью FPV-дрона во время ночной операции, сообщило Минобороны.
Минобороны России опубликовало в Telegram-канале видео, на котором запечатлен момент обнаружения и уничтожения украинской бронемашины в Харьковской области.
В ночное время разведывательное подразделение группировки войск «Север» использовало беспилотный летательный аппарат для выявления цели, экипаж которой пытался скрыть ее в лесополосе. Благодаря оперативным действиям оператора FPV-дрона, машина была быстро уничтожена.
Ранее российские войска использовали FPV-дрон, чтобы уничтожить зенитный ракетный комплекс APKWS II Сил специальных операций Украины в районе Очакова Николаевской области. Кроме того, Минобороны показало уничтожение ретрансляторов ВСУ в Курской области, а до этого операторы FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили пункт управления ВСУ в Харьковской области, предоставив видео прямых попаданий.