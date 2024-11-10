Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.0 комментариев
Российский FPV-дрон уничтожил пункт управления ВСУ в Харьковской области
Минобороны сообщило об уничтожении пункта управления ВСУ с помощью FPV-дрона
Операторы FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили пункт управления ВСУ в Харьковской области, предоставив видео прямых попаданий.
Операторы FPV-дронов российской группировки войск «Север» успешно уничтожили пункт управления Вооруженных сил Украины в Харьковской области, сообщает ТАСС. Минобороны РФ уточнило, что этот удар стал возможным благодаря разведывательным мероприятиям, проведенным военнослужащими.
В ходе операции был установлен и подтвержден точный адрес нахождения пункта управления одного из подразделений ВСУ. После этого было принято решение о применении огневого воздействия на обнаруженную цель. Для уничтожения объекта использовались FPV-дроны разведчиков, что позволило оперативно ликвидировать цель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России уничтожили застрявшую в грязи БМП Bradley ударом дрона в середине октября, а также уничтожили американский М113 под Константиновкой.