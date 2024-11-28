Российские операторы FPV-дрона ликвидировали ЗРК APKWS II ВСУ в Очакове

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские войска ликвидировали зенитный ракетный комплекс APKWS II, принадлежащий Силам специальных операций ВСУ, при помощи FPV-дрона, передает ТАСС со ссылкой на министерство обороны. Сообщается, что операция была проведена в районе населенного пункта Очаков Николаевской области.

В сообщении Минобороны уточняется, что целью атаки стал комплекс на базе бронемашины «Хамви», принадлежащий украинскому подразделению отдельного центра специальных операций «Юг».

Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет БПЛА спецназа «Ахмат» уничтожил группу в форме НАТО в лесопосадке у Суджи в Курской области, а операторы российских FPV-дронов группировки «Север» уничтожили автомобили украинских вооруженных сил, нарушив ротацию украинских военных.