Хорошо выступать за Киев против Москвы, когда на войну можно смотреть как на шоу по телевизору. А вот когда появится реальное чувство опасности, что из-за украинских политиков война придет и в твой дом, отношение к конфликту будет совсем другое.0 комментариев
Российские войска уничтожили ЗРК APKWS II ВСУ FPV-дроном
Российские операторы FPV-дрона ликвидировали ЗРК APKWS II ВСУ в Очакове
Российские войска использовали FPV-дрон для уничтожения зенитного ракетного комплекса APKWS II Сил специальных операций Украины в районе Очакова Николаевской области.
Российские войска ликвидировали зенитный ракетный комплекс APKWS II, принадлежащий Силам специальных операций ВСУ, при помощи FPV-дрона, передает ТАСС со ссылкой на министерство обороны. Сообщается, что операция была проведена в районе населенного пункта Очаков Николаевской области.
В сообщении Минобороны уточняется, что целью атаки стал комплекс на базе бронемашины «Хамви», принадлежащий украинскому подразделению отдельного центра специальных операций «Юг».
Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет БПЛА спецназа «Ахмат» уничтожил группу в форме НАТО в лесопосадке у Суджи в Курской области, а операторы российских FPV-дронов группировки «Север» уничтожили автомобили украинских вооруженных сил, нарушив ротацию украинских военных.