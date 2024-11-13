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Российские дроны сорвали ротацию ВСУ в Сумской области
Операторы российских FPV-дронов группировки «Север» уничтожили автомобили украинских вооруженных сил, нарушив ротацию украинских военных, сообщило Минобороны.
Разведчики выявили движение нескольких автомобилей ВСУ, направляющихся на позиции для замены личного состава, разведданные проанализировали, после чего было решено нанести удар, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Все обнаруженные цели были быстро уничтожены расчетами ударных FPV-дронов.
8 ноября российская штурмовая авиация уничтожила бронетехнику и подразделения ВСУ в Курской области. До этого ВС России сорвали ротацию ВСУ на шведской БМП в Курской области.