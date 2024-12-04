Newsweek: Европа приготовилась к возможной войне с Россией

Tекст: Александра Юдина

По данным журнала, многие страны Европы начали готовиться к возможной войне с Россией, передает ТАСС.

Также издание указывает, что европейские страны НАТО приписывают России угрозу нападения и предпринимают шаги для усиления оборонных способностей.

В частности, страны альянса закладывают основу для обороны, готовясь к различным сценариям возможного конфликта.

В статье подчеркивается, что прибалтийские страны укрепляют свои сухопутные границы с Россией и оборудуют бомбоубежища.

Скандинавские страны распространяют брошюры с планами по массовой эвакуации населения в случае войны. Германия, в свою очередь, разрабатывает планы по защите важных объектов в Берлине и готова стать перевалочным пунктом для переброски военных в Восточную Европу.

Подготовка Европы к войне также проявляется в борьбе за увеличение оборонных расходов в отдельных странах.

Ранее новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

Также сообщалось, что европейские страны изучают возможность отправки своих военных на Украину для мониторинга условий прекращения огня, если соглашение будет достигнуто.