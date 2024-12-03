В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
AFP: В Европе рассматривают возможность отправки военных на Украину
AFP: В Европе рассматривают возможность отправки военных на Украину для наблюдения за перемирием
Европейские страны изучают возможность отправки своих военных на Украину для мониторинга условий прекращения огня, если соглашение будет достигнуто, пишет агентство AFP.
По информации источников AFP, некоторые европейские страны обсуждают возможность отправки своих военных на Украину для наблюдения за соблюдением условий возможного прекращения огня, передает ТАСС.
Отмечается, что обсуждения ведутся на уровне отдельных стран, а не в рамках Североатлантического альянса. Обсуждение не связано с предстоящим заседанием НАТО, которое запланировано на 3-4 декабря, говорится в материале.
Ранее новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия. Генсек НАТО Марк Рютте заявлял о неразумности использования сил альянса в конфликте на Украине, подчеркнув, что Украина начнет мирные переговоры только в случае, если почувствует, что может извлечь из них выгоду.