AFP: В Европе рассматривают возможность отправки военных на Украину

Мединский раскрыл детали прерванных переговоров с Украиной

Помощник Путина Мединский раскрыл детали прерванных переговоров с Украиной

Tекст: Ольга Иванова

Мединский раскрыл детали переговоров с Украиной, передает РБК. Он выразил надежду, что администрация нового президента США Дональда Трампа будет стремиться к сохранению мира. Мединский подчеркнул, что в 2022 году Россия и Украина были близки к подписанию договора об урегулировании конфликта.

«Мы надеемся, что новая администрация подойдет к этому вопросу с желанием сохранить мир на планете, а не разжигать войну, подталкивая Украину к самоуничтожению», – заявил он.

Мединский сообщил, что проект мирного соглашения был практически готов весной 2022 года: «Осталось несколько штрихов на бумаге. Все, договор почти на 20 страницах с приложениями был распечатан и передан в руки руководителям стран. С нашей стороны основные положения этого договора были акцептованы. Украина от всего отказалась. От всех договоренностей. Вся работа переговорной группы пошла насмарку».

Переговоры начались вскоре после начала военной операции в феврале 2022 года. Стороны провели несколько раундов очно в Белоруссии и несколько – в режиме видеосвязи. В конце марта 2022 года делегации встретились в Стамбуле. Однако в мае российский МИД и офис украинского президента сообщили о приостановке переговоров.

