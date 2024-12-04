Для России – при всей важности и нужности Сирии – важно не столько снова освободить Алеппо, сколько извлечь из нынешнего успеха боевиков ряд важнейших уроков. Первый в том, что заморозка войны не приводит к победе.6 комментариев
Программа «Время героев» по поручению президента опубликовала адрес для подачи заявок
Программа «Время героев» по поручению президента опубликовала почтовый адрес для подачи заявок
Заявки на участие в программе «Время героев» теперь можно отправлять по почте, указав ФИО, дату рождения и должность, сообщили ее организаторы.
Программа «Время героев» по поручению президента России Владимира Путина опубликовала почтовый адрес для подачи заявок, их можно отправлять не только через интернет, но и традиционной почтой, сообщается в Telegram-канале программы.
Путин рассказал об этой возможности во время встречи с военнослужащими, проходящими реабилитацию после ранений в зоне СВО. Встреча прошла в Центре инновационных технологий и ортопедии имени Пирогова, где глава государства обсудил с участниками программы новые возможности участия.
Заявки можно отправлять по адресу: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, улица Пушкинская, д. 70/54, Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС. В письме необходимо указывать ФИО, дату рождения, текущую должность, а также описать свой гражданский управленческий опыт и государственные награды, если они имеются.