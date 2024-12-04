Программа «Время героев» по поручению президента опубликовала адрес для подачи заявок

Программа «Время героев» по поручению президента опубликовала почтовый адрес для подачи заявок

Программа «Время героев» по поручению президента России Владимира Путина опубликовала почтовый адрес для подачи заявок, их можно отправлять не только через интернет, но и традиционной почтой, сообщается в Telegram-канале программы.

Путин рассказал об этой возможности во время встречи с военнослужащими, проходящими реабилитацию после ранений в зоне СВО. Встреча прошла в Центре инновационных технологий и ортопедии имени Пирогова, где глава государства обсудил с участниками программы новые возможности участия.

Заявки можно отправлять по адресу: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, улица Пушкинская, д. 70/54, Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС. В письме необходимо указывать ФИО, дату рождения, текущую должность, а также описать свой гражданский управленческий опыт и государственные награды, если они имеются.