Кириенко оценил ситуацию в Курской области

Сергей Кириенко обсудил ситуацию в Курской области и посетил гуманитарный центр

Tекст: Вера Басилая

Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что Кириенко приехал в Курскую область, где оценил текущую ситуацию.

Первый заместитель главы администрации президента России также побывал в центре распределения гуманитарной помощи, где работают волонтеры «Народного фронта», Всероссийской акции «Мы вместе», партии «Единая Россия» и другие. Он оценил организацию работы на складе и осмотрел процесс фасовки продуктовых и гигиенических наборов. Также обратил внимание на систему планирования гуманитарных поставок, которая позволяет эффективно отслеживать потребности жителей Курской области и предотвращать дублирование выдачи наборов.

Кроме того, во время визита Кириенко посетил школу № 1 в Курчатове и пункт временного размещения на базе реабилитационного центра имени преподобного Феодосия Печерского. Здесь он пообщался с местными жителями, ответил на их вопросы и выслушал пожелания.

Ранее Смирнов заявил, что затраты на восстановление региона после вторжения ВСУ превысят 700 млрд рублей, из которых 118 млрд потребуются для территорий, наиболее пострадавших от боевых действий.