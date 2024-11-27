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Кириенко оценил ситуацию в Курской области
Сергей Кириенко обсудил ситуацию в Курской области и посетил гуманитарный центр
Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко посетил Курскую область, где обсудил текущие вопросы с властями, пообщался с жителями и посетил гуманитарный центр, сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.
Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что Кириенко приехал в Курскую область, где оценил текущую ситуацию.
Первый заместитель главы администрации президента России также побывал в центре распределения гуманитарной помощи, где работают волонтеры «Народного фронта», Всероссийской акции «Мы вместе», партии «Единая Россия» и другие. Он оценил организацию работы на складе и осмотрел процесс фасовки продуктовых и гигиенических наборов. Также обратил внимание на систему планирования гуманитарных поставок, которая позволяет эффективно отслеживать потребности жителей Курской области и предотвращать дублирование выдачи наборов.
Кроме того, во время визита Кириенко посетил школу № 1 в Курчатове и пункт временного размещения на базе реабилитационного центра имени преподобного Феодосия Печерского. Здесь он пообщался с местными жителями, ответил на их вопросы и выслушал пожелания.
Ранее Смирнов заявил, что затраты на восстановление региона после вторжения ВСУ превысят 700 млрд рублей, из которых 118 млрд потребуются для территорий, наиболее пострадавших от боевых действий.