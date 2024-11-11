При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.9 комментариев
Названа сумма затрат на восстановление Курской области
Губернатор Смирнов: Затраты на восстановление Курской области превысят 700 млрд рублей
Губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что затраты на восстановление региона после вторжения ВСУ превысят 700 млрд рублей, из которых 118 млрд потребуются для территорий, наиболее пострадавших от боевых действий.
По его словам, на территории, где велись активные боевые действия или происходила интенсивная артиллерийская и авиационная работа, потребуется около 118 млрд рублей. Смирнов в ходе оперативного совещания подчеркнул, что с первых дней инцидента власти ведут тщательные расчеты необходимых затрат на восстановление, передает ТАСС.
Губернатор отметил важность оперативных действий по восстановлению разрушенной инфраструктуры и поддержке пострадавших жителей региона. Он выразил уверенность, что региональные власти совместно с федеральным центром справятся с поставленной задачей.
По последним данным, российские войска в последние сутки успешно отразили шесть контратак ВСУ в Курской области.