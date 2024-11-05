Фактически санкционеры сделали то, чего российские власти не могли добиться предыдущие три десятилетия: ограничили отток капитала из страны. Это естественным образом конвертировалось в рост инвестиций. В основном отсюда и аномальное ускорение экономического роста.5 комментариев
Названо число заявлений на регистрацию каналов с десятью и более тысячами подписчиков
Минцифры: Более 13 тыс. заявлений поступило на регистрацию каналов с 10 и более тыс. подписчиков через «Госуслуги»
За четыре дня с момента запуска формы на «Госуслугах» для регистрации владельцев каналов было подано более 13 тыс. заявлений от владельцев каналов с более чем 10 тысячами подписчиков, большинство из которых касаются ресурсов «ВКонтакте», Telegram и YouTube, сообщили в Минцифры.
За первые четыре дня работы формы для регистрации владельцев каналов на платформе «Госуслуги» подано более 13 тыс. заявлений, сообщается в Telegram-канале Минцифры.
Подавляющее большинство заявлений касаются социальных сетей «ВКонтакте», Telegram и YouTube, с долями 39%, 21% и 17% соответственно. Эта информация демонстрирует активность владельцев каналов в процессе добровольной идентификации своих ресурсов.
После регистрации владельцы могут включить свои каналы и страницы в специальный перечень, который ведется Роскомнадзором. Уже сейчас в этот перечень вошли аккаунты журналистов, ведомств, депутатов Госдумы, СМИ и деятелей культуры.
Ранее Минцифры объявило о запуске регистрации владельцев каналов в социальных сетях с количеством читателей более 10 тыс. человек. Данные меры направлены на защиту пользователей от мошенников и повышение прозрачности рекламного рынка.