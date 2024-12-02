Дроны-камикадзе уничтожили транспорт ВСУ, направлявшийся в Курскую область

Tекст: Дмитрий Зубарев

Удары беспилотных летательных аппаратов в Сумской области поразили автомобили, на которых представители Вооруженных сил Украины передвигались в сторону Курской области, сообщает РИА «Новости».

По информации координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, под видом гражданских военные ВСУ использовали легковой автомобиль и карету скорой помощи, чтобы скрыться от наблюдения. Оба транспортных средства с находящимся в них личным составом были уничтожены.

Лебедев уточнил, что группа украинских военных численностью 12 человек направлялась по трассе Н-07 от села Стецковка в сторону российской границы. Беспилотные аппараты-камикадзе настигли их в районе села Писаревка.

Сергей Лебедев также сообщил о боевом расчете ВСУ, обнаруженном в лесу рядом с заброшенным селом Марченки в Сумской области. Этот расчет, по его словам, обстреливал Курскую область из артиллерии. В ответ на это по позиции украинских военных было выпущено несколько десятков снарядов, однако результаты атак неизвестны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одесской области подпольщики сообщили о прилете с детонацией, а также нанесли удар по складу с ATACMS у Черноморска, в то время как в трех областях Украины сообщили об ударах по объектам ВСУ.