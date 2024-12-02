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    Андрей Перла Андрей Перла Каждый эмигрант виновен в преступлении перед Родиной

    Эмиграция живет тем, что убеждает себя – она сделала правильный выбор. Родина – очень плохая. Значит, каждый эмигрант одним фактом своей эмиграции уже сработал на врага. Только так к нему и следует относиться.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Как фронт может научить жить

    Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.

    0 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

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    2 декабря 2024, 14:14 • Новости дня

    БПЛА уничтожили автомобили с ВСУ на пути в Курскую область

    Дроны-камикадзе уничтожили транспорт ВСУ, направлявшийся в Курскую область

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сумской области ударами беспилотников уничтожены автомобили с военными ВСУ, ехавшие под видом гражданских в сторону Курской области.

    Удары беспилотных летательных аппаратов в Сумской области поразили автомобили, на которых представители Вооруженных сил Украины передвигались в сторону Курской области, сообщает РИА «Новости».

    По информации координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, под видом гражданских военные ВСУ использовали легковой автомобиль и карету скорой помощи, чтобы скрыться от наблюдения. Оба транспортных средства с находящимся в них личным составом были уничтожены.

    Лебедев уточнил, что группа украинских военных численностью 12 человек направлялась по трассе Н-07 от села Стецковка в сторону российской границы. Беспилотные аппараты-камикадзе настигли их в районе села Писаревка.

    Сергей Лебедев также сообщил о боевом расчете ВСУ, обнаруженном в лесу рядом с заброшенным селом Марченки в Сумской области. Этот расчет, по его словам, обстреливал Курскую область из артиллерии. В ответ на это по позиции украинских военных было выпущено несколько десятков снарядов, однако результаты атак неизвестны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одесской области подпольщики сообщили о прилете с детонацией, а также нанесли удар по складу с ATACMS у Черноморска, в то время как в трех областях Украины сообщили об ударах по объектам ВСУ.

    2 декабря 2024, 08:20 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киевской области

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области на фоне воздушной тревоги

    Взрывы прогремели в Киевской области
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Киевской области на фоне воздушной тревоги произошли взрывы, в Киеве объявлена воздушная тревога, сообщили украинские СМИ.

    По данным телеканала «Новости.Live», согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. В Киевской области слышны взрывы, передает РИА «Новости».

    Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в результате ударов по объектам ВСУ в Сумской, Черниговской и Винницкой областях пострадали склад с беспилотниками и скопление техники.

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    1 декабря 2024, 22:23 • Новости дня
    Пушилин сообщил о продвижении российских войск на четырех направлениях в ДНР

    Пушилин сообщил о продвижении российских войск на четырех направлениях в ДНР, несмотря на сопротивление ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в ДНР, включая продвижение к дороге Курахово – Красноармейск.

    Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, российские подразделения активно действуют на красноармейском, кураховском, великоновоселовском направлениях, а также в районе Часова Яра, несмотря на сопротивление ВСУ и переброску украинских резервов, передает ТАСС.

    По его словам, на красноармейском направлении есть продвижение к дороге стратегического назначения Курахово – Красноармейск. Под Великой Новоселовкой ведутся бои на нескольких участках, где российские войска добились успехов.

    Пушилин отметил, что в районе Часова Яра украинские войска укрепились на огнеупорном комбинате, однако их пытаются выбить. Особое внимание уделяется трассе Константиновка – Часов Яр. В Дзержинске продолжаются боевые действия, ВСУ активно перебрасывает резервы и беспилотники, стараясь нанести удары по инфраструктурным объектам в Горловке, сказал он.

    До этого стало известно, что российские войска освободили населенные пункты Петровка и Ильинка в ДНР, нанеся поражение ВСУ в нескольких районах, общие потери противника составили более 1350 человек и значительное количество техники.

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    1 декабря 2024, 16:45 • Видео
    США послали Киеву «черную метку» через Корею

    План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

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    2 декабря 2024, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили военные аэродромы и пункты управления беспилотниками ВСУ
    ВС России поразили военные аэродромы и пункты управления беспилотниками ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, пунктам управления БПЛА, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, удары наносились по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты снаряд РСЗО HIMARS и 69 беспилотников.

    С начала спецоперации были уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37 082 беспилотника, 586 ЗРК, 19 590 танков и других бронемашин, 1497 боевых машин РСЗО, 18 847 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 935 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    В минувшие выходные ВС России также нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины. Между тем подполье сообщало об ударе по складу с ATACMS возле Черноморска.

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    2 декабря 2024, 03:21 • Новости дня
    Офицер сообщил о большом количестве сгоревшей техники НАТО в Курской области

    ВСУ использовали большое количество техники НАТО в атаках на российские позиции в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Вооруженные силы Украины провели несколько атак на позиции российских войск в Курской области, применив большое количество военной техники НАТО, сообщил замначальника штаба добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орел.

    По словам офицера, в последнее время украинская сторона использовала значительное количество военной техники для атак, которые происходили несколько раз в день, передает РИА «Новости».

    «Они шлют, шлют, шлют, повторюсь – по три-четыре наката в день. И каждый накат – с использованием техники. Соответственно, все это жжется, это благодаря нашим расчетам FPV… благодаря нашим артиллеристам, которые очень точно бьют, у нас уже все места пристреляны, на подкатах ловим, поджигаем, уничтожаем», – рассказал он.

    Напомним, накануне Минобороны сообщило, что в результате атак российской армии на курском направлении были уничтожены до 255 военнослужащих, две боевые машины и другие единицы техники ВСУ.

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    2 декабря 2024, 06:11 • Новости дня
    Украинские войска крупным калибром обстреляли Шебекино

    Украинские боевики вели обстрелы Шебекино с двух направлений крупным калибром

    Tекст: Максим Попов

    На окраинах населенного пункта Шебекино в Белгородской области украинские боевики обстреливали жилые массивы крупнокалиберной артиллерией, сообщило Минобороны.

    Как отметили в оборонном ведомстве, украинские боевики ведут обстрелы жилого массива на окраинах Шебекино в Белгородской области, передает РИА «Новости». Обстрелы ведутся с двух направлений и крупными калибрами. Артиллеристы добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Святого князя Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России активно работают по подавлению огневых точек противника.

    По словам командира орудия Д-30 с позывным «Григорьевич», боевики обстреливают преимущественно мирное население. Обстрелы происходят рано утром, и противник использует снаряды крупных калибров, включая 155 или 152 миллиметра. Также применяются кассетные боеприпасы, разрывающиеся в различных местах. Григорьевич подчеркнул, что огонь ведется с двух сторон под углом около 45 градусов, что является редкостью.

    На вопрос о том, ведется ли контрбатарейная работа для защиты жителей Шебекино, Григорьевич ответил: «Да, конечно. Вычисляем цели, ну, я имею в виду, там ребят прямо быстренько – и работаем в обратную по ним», – подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что в результате атаки двух беспилотников ВСУ на Шебекино повреждены частные дома и линии электропередачи.

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    2 декабря 2024, 01:23 • Новости дня
    Эксперт назвал основные причины поражения Украины на фронте

    Украине грозит критическая ситуация из-за нехватки техники и персонала на фронте

    Tекст: Максим Попов

    Ситуация на Украине стала критической из-за нехватки техники и персонала, что привело к потере территорий на юго-востоке страны в беспрецедентных масштабах, заявил военный эксперт, профессор университета Бундесвера Карло Масала.

    По словам Масалы, Украина теряет территории в Донбассе в беспрецедентных масштабах, а войска поредели, истощены и плохо оснащены. По его мнению, подобная динамика может продолжаться и в будущем, передает ТАСС.

    Комментируя вопрос, готова ли Европа к снижению поддержки Украины со стороны США, Масала выразил сомнения в способности ЕС заменить американские поставки вооружений, несмотря на возможность взять на себя финансовые обязательства. «Систем у нас просто нет вообще или они есть в таких малых количествах, что их не собираются отдавать», – подчеркнул он.

    До этого швейцарский аналитик Боссхард предупредил о негативных последствиях мобилизации с 18 лет.

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    2 декабря 2024, 08:42 • Новости дня
    Пушилин сообщил о переброске резервов ВСУ для обороны Торецка

    Tекст: Вера Басилая

    Интенсивные бои в Торецке (Дзержинске) продолжаются, украинские военные перебрасывают резервы, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале о продолжающихся интенсивных боях в Торецке (Дзержинске). Украинские военные перебрасывают подкрепления в этот район, активизировали использование дронов. Пушилин отметил, что ВСУ также атакуют инфраструктурные объекты в Горловке.

    По его словам, российские вооруженные силы успешно продвигаются на Покровском направлении и в районе Великой Новоселки. В Часовом Яре украинские силы «засели» на огнеупорном комбинате, однако российские подразделения выбивают противника с занимаемых позиций.

    Ранее сообщалось, что ВСУ утратили контроль над ключевыми опорными пунктами в Торецке (Дзержинске).

    Военный аналитик Борис Рожин заявил, что освобождение Дзержинска может произойти в ближайшее время.

    Украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что для вооруженных сил Украины в Торецке сложилась тяжелая ситуация.

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    2 декабря 2024, 00:47 • Новости дня
    Аналитик предупредил о негативных последствиях мобилизации с 18 лет на Украине

    Боссхард: Снижение возраста мобилизации на Украине до 18 лет угрожает восстановлению страны

    Tекст: Максим Попов

    Снижение возраста мобилизации на Украине до 18 лет может оставить страну без молодых рабочих рук для восстановления экономики по завершении боевых действий, заявил аналитик в области политической и военной стратегии ВС Швейцарии Ральф Боссхард.

    По его словам, мобилизация молодежи на Украине с 18 лет может привести к нехватке молодых людей, необходимых для восстановления экономики после окончания войны, передает ТАСС. Боссхард отметил, если Украина начнет призывать восемнадцатилетних на службу и отправлять их на фронт, то это приведет к потере тех, кто должен будет участвовать в восстановлении страны.

    «Если Украина сейчас будет призывать на военную службу молодых людей с 18 лет и отправлять их под огонь, то она потеряет тех, кто должен будет восстановить страну, когда война закончится. Тогда я не вижу для нее никакого будущего», – сказал он.

    Он также подчеркнул, что призыв солдат с 18 лет мог бы иметь эффект только в том случае, если бы эти молодые люди были хорошо обучены и подготовлены к боям. Однако, по его словам, постоянное давление со стороны российских войск делает такую подготовку невозможной. Украина будет вынуждена, как и в последние два года, отправлять недостаточно подготовленные войска на фронт, где они могут быть быстро уничтожены.

    Напомним, в конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В ответ на это киевские власти потребовали от администрации президента Байдена дополнительных вооружений для продолжения боевых действий.

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    2 декабря 2024, 00:23 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в трех областях Украины

    Tекст: Максим Попов

    В результате ударов по объектам ВСУ в Сумской, Черниговской и Винницкой областях пострадали склад с беспилотниками и скопление техники, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в Сумской области был атакован объект, на котором складировали беспилотные летательные аппараты. «Только сегодня новую партию привезли», – приводит РИА «Новости» слова подпольщика.

    В Черниговской области удар был нанесен по скоплению техники недалеко от стыка границ России, Белоруссии и Украины. Лебедев отметил, что скопление было небольшим, но нахальным. В Винницкой области, в пригороде города Винница, произошел взрыв, в результате которого был поражен объект с украинскими войсками, сказал он.

    Ранее Лебедев сообщил, что в городе Черноморск Одесской области был зафиксирован прилет, после которого последовала детонация.

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    2 декабря 2024, 06:41 • Новости дня
    В Госдуме возмутились случаями похищения детей в Селидово

    Депутат Госдумы сообщила о похищении украинскими военными детей в Селидово

    Tекст: Максим Попов

    Зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова рассказала о похищении детей украинскими солдатами на улицах Селидово без согласия их родителей, подчеркнув, что российская сторона продолжит работать над восстановлением мирной жизни.

    Как отметила Кузнецова, украинские солдаты в Селидово похищали детей прямо на улице без согласия родителей, передает ТАСС. Во время своей поездки в Донбасс, Кузнецова встретилась с людьми, эвакуированными из Селидово. Она отметила, что рассказы очевидцев о похищениях детей приводят в ужас, сопровождаются слезами и болью.

    Кузнецова привела пример, когда ребенка насильно забрали украинские военные, когда тот шел с бабушкой. «Хватали детей, увозили в неизвестном направлении,» – добавила она, подчеркнув, что эти действия вызывают глубокое возмущение.

    Помимо этого, Анна Кузнецова заверила, что российская сторона будет прилагать усилия для восстановления мирной жизни в регионе, а преступления Вооруженных сил Украины не останутся безнаказанными, что подтверждает решительность действий Москвы в отношении ситуации на Украине.

    Ранее было опубликовано видео, на котором украинские боевики обстреливают дома мирных жителей в Курской области, беспрепятственно переходя от одного строения к другому и заходя внутрь через вскрытые двери.

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    2 декабря 2024, 11:39 • Новости дня
    Обучение в полках резерва для отправки на СВО прошли более 300 тыс. военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В полках резерва прошли обучение более 300 тыс. военнослужащих для участия в специальной военной операции, особое внимание было уделено индивидуальной подготовке с учетом боевого опыта.

    Обучение в полках резерва прошли более 300 тыс. военнослужащих, готовящихся к участию в специальной военной операции. Начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев отметил в статье для газеты «Красная звезда», что подготовка бойцов строилась с учетом опыта спецоперации, сообщает ТАСС.

    В рамках подготовки были сформированы семь рот инструкторов и восемь учебных рот подготовки специалистов. Особое внимание уделялось индивидуальной подготовке военнослужащих, включая огневую, тактическую, инженерную подготовку, тактическую медицину и специальную подготовку в зависимости от военно-учетной специальности.

    Этап одиночной подготовки завершается комплексными тактическими занятиями. Военнослужащие осваивают тактику действий в составе боевых элементов и малых тактических групп, таких как боевые двойки, тройки и пятерки. Бувальцев подчеркнул, что организация и проведение боевой подготовки базировались на тщательном изучении боевого опыта СВО и внедрении полученных знаний в процесс обучения.

    Созданная система подготовки, по словам Бувальцева, продемонстрировала свою эффективность, обеспечивая качественную подготовку военнослужащих для выполнения задач в зоне специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в филиале центра «Воин» в Луганске курсы прошли 500 молодых людей, а белорусские танкисты отправились обучаться на российском полигоне Мулино.

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    2 декабря 2024, 02:50 • Новости дня
    В Госдуме назвали медвежьей услугой желание США увеличить поставки оружия Киеву

    Депутат Шеремет заявил, что Байден лишает Украину шансов на мир, накачивая оружием

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет раскритиковал намерение администрации Байдена усилить Украину оружием в последние 50 дней работы, отметив, что это лишает Украину шанса на мирные переговоры.

    Депутат Государственной Думы от крымского региона и член комитета по безопасности, Михаил Шеремет, назвал решение администрации президента США Джо Байдена увеличить поставки оружия на Украину перед уходом с поста медвежьей услугой, передает РИА «Новости». Шеремет отметил, что такие действия лишают Украину шансов на проведение мирных переговоров и сохранение территориальной целостности.

    Шеремет выразил мнение, что за решением продолжать поставки оружия стоят личные интересы Байдена, его окружения и военных корпораций. Он подчеркнул, что «накачка оружием не спасет киевский режим от капитуляции и разгрома», добавив, что такие действия Байдена обрекут украинский народ на самоуничтожение.

    Напомним, накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью телеканалу CNN, что США планируют предоставить Украине все возможные ресурсы для усиления ее позиций на поле боя и за будущим столом переговоров в оставшиеся 50 дней работы администрации Байдена. Шеремет считает, что такие действия преследуют цель оказать давление на Россию и сделать «пакость» перед завершением срока полномочий Байдена.

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    2 декабря 2024, 09:36 • Новости дня
    Рядовой Калашников помог уничтожить диверсантов ВСУ

    Минобороны рассказало о подвиге рядового Калашникова в борьбе с диверсантами ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны рассказало о героических действиях рядового Сергея Калашникова, который с помощью беспилотника обнаружил группу диверсантов ВСУ и передал координаты для минометного удара.

    Минобороны сообщило о героическом поступке рядового Сергея Калашникова, члена отряда «Барс-16». Как передает ТАСС, Калашников, находясь на наблюдательном посту, вел воздушную разведку местности с помощью беспилотного летательного аппарата. В прилегающем лесном массиве он заметил группу украинских диверсантов, вооруженных стрелковым оружием и гранатометом, которые двигались в сторону позиций отряда.

    Оценив ситуацию, Калашников передал координаты расположения противника командованию, после чего по диверсантам был нанесен минометный удар. Рядовой продолжил наблюдение и заметил, что некоторые боевики укрылись в овраге. Скорректировав огонь, Калашников помог ликвидировать оставшихся в живых диверсантов повторным залпом. «Повторным залпом оставшиеся в живых боевики были ликвидированы», – заявило Минобороны.

    Кроме того, в ведомстве отметили подвиг рядового Тимура Михайлова, который доставлял боеприпасы в район, находящийся у линии боевого соприкосновения. Его автомобиль подвергся атаке FPV-дронов украинских сил. Благодаря быстрой реакции и умелому маневрированию, Михайлов избежал повреждения транспорта и своевременно доставил боеприпасы, что позволило усилить натиск на оборонительные рубежи противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский военнослужащий три недели оборонял опорный пункт в одиночку, несмотря на постоянные атаки противника и нехватку боеприпасов; сообщалось, что штурмовик 150-й дивизии прикрыл своих раненых товарищей в бою за Георгиевку, проявив героизм и стойкость под обстрелом.

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    1 декабря 2024, 21:31 • Новости дня
    ПВО уничтожила украинский беспилотник в Брянской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В Брянской области силы ПВО уничтожили украинский беспилотник, который пытался совершить террористическую атаку, обошлось без пострадавших и разрушений.

    Как передает РИА «Новости», губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО России уничтожили украинский беспилотник в регионе. «Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – сообщил он.

    Богомаз отметил, что это была очередная попытка атак украинской стороны с использованием беспилотных летательных аппаратов. На данный момент все оперативные и экстренные службы находятся на месте происшествия и продолжают работу для обеспечения безопасности населения.

    Напомним, силы ПВО РФ за сутки уничтожили 18 беспилотников в небе над Брянской областью.

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    1 декабря 2024, 19:00 • Новости дня
    Таксист пострадал при атаке FPV-дрона на автомобиль в Белгородской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате атаки FPV-дрона на автомобиль в селе Чайки Белгородского района тяжело пострадал таксист, его доставили в больницу с множественными ранениями рук, ног и живота.

    Как сообщает ТАСС, в селе Чайки Белгородского района во время атаки FPV-дрона пострадал водитель такси. Дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего таксист получил множественные ранения рук, ног и живота. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

    Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что атаки дронов затронули и другие районы Белгородской области. В селе Отрадное загорелась кровля частного дома, но пожар был оперативно ликвидирован. В Шебекинском округе обстрелу подверглось село Новая Таволжанка, где повреждены остекления и кровли в трех домах.

    Ранее сообщалось, что в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в селе Березовка Борисовского района Белгородской области двое мирных жителей получили ранения.

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    • США послали Киеву «черную метку» через Корею

      План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

    • Война вернулась в Сирию

      В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

    • Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

      Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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