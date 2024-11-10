Путин потребовал от МВД беспощадной борьбы с преступностью

Tекст: Антон Антонов

«Сегодня граждане России ждут от вас большей отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы, прежде всего беспощадной борьбы с преступностью, жесткого противодействия терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции, повышения уровня безопасности на дорогах», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Путин заявил, что в борьбе с экстремизмом нужны «активность и наступательность». Он подчеркнул, что экстремизм «в любом обличье» является угрозой для суверенитета и конституционного порядка России, а также для безопасности ее народа.

Путин «особо отметил мужественную работу подразделений органов внутренних дел в регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения». Он сказал, что ситуация «здесь непростая», мирным жителям требуются «помощь и защита». Президент выразил уверенность, что сотрудники МВД приложат все необходимые усилия и «максимально обеспечат безопасность» людей, а также будут «оперативно решать вопросы» граждан.

Он выразил благодарность сотрудникам МВД за «грамотные, четкие действия, в том числе в нестандартных, неординарных условиях, за весомый вклад в решение задач» СВО.





Напомним, Путин сообщил, что в 2024 году более 650 сотрудников органов внутренних дел удостоены государственных наград; среди них те, кто погиб при выполнении служебных обязанностей. Он заверил, что их подвиги «всегда будут помнить и чтить».