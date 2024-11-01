Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.6 комментариев
Блогера на Ставрополье заподозрили в совращении под видом «курсов саморазвития»
Бастрыкин потребовал доклад по делу блогера, склонявшего девушек к сексу в Ставрополье
Председатель СК Александр Бастрыкин запросил доклад о ставропольском блогере, который под видом курсов саморазвития склонял девушек к сексуальным действиям, сообщили в Следственном комитете.
Блогер под предлогом «развития личности» склонял девушек к сексуальным отношениям, приглашая их на так называемые «курсы саморазвития», следует из сообщения на сайте Следственного комитета.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Ставропольскому краю Олегу Сидорову доложить о результатах проверки и дополнительно рассмотреть доводы, приведенные в обращениях в медиапространстве по поводу действий блогера.
Ранее в следственном управлении СК по Ставропольскому краю уже проводилась процессуальная проверка в отношении действий данного блогера.
Ранее было завершено расследование дела против блогера из Дагестана, который растоптал крест в Москве, и у него в телефоне были найдены фото и видео с порнографическими изображениями несовершеннолетних.