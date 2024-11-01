Блогера на Ставрополье заподозрили в совращении под видом «курсов саморазвития»

Бастрыкин потребовал доклад по делу блогера, склонявшего девушек к сексу в Ставрополье

Tекст: Вера Басилая

Блогер под предлогом «развития личности» склонял девушек к сексуальным отношениям, приглашая их на так называемые «курсы саморазвития», следует из сообщения на сайте Следственного комитета.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Ставропольскому краю Олегу Сидорову доложить о результатах проверки и дополнительно рассмотреть доводы, приведенные в обращениях в медиапространстве по поводу действий блогера.

Ранее в следственном управлении СК по Ставропольскому краю уже проводилась процессуальная проверка в отношении действий данного блогера.

Ранее было завершено расследование дела против блогера из Дагестана, который растоптал крест в Москве, и у него в телефоне были найдены фото и видео с порнографическими изображениями несовершеннолетних.