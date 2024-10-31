СК завершил расследование дела растоптавшего крест блогера

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчина обвиняется в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, незаконном обороте порнографических материалов с использованием интернета, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Также его обвиняют в обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенном в отношении лица, не достигшего 14 лет, с использованием интернета.

Суды общей юрисдикции Москвы сообщали, что блогер Хавиер Ярмагомедов, будучи охранником ЧОП «Альтаир», находясь в помещении столичной школы, топтал ногой лежащий на полу христианский крест, снимал все на камеру и транслировал это в интернет.

На допросе обвиняемый полностью признал вину и в настоящее время находится под арестом.

Напомним, мужчину арестовали в июле 2024 года. При обыске по месту его проживания был изъят мобильный телефон, на котором, согласно судебной экспертизе, были найдены фото и видео с порнографическими изображениями несовершеннолетних.