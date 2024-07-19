Суд арестовал растоптавшего крест уроженца Дагестана

Tекст: Кристина Цыцура

По данным следствия, 12 июля обвиняемый, находясь в Москве, растоптал христианский крест в прямом эфире, что стало основанием для возбуждения дела об оскорблении чувств верующих, передает РИА «Новости».

Следственный комитет опубликовал видео с задержанным блогером, на котором он извиняется перед христианами. В ходе обысков по месту проживания подозреваемого был изъят мобильный телефон, на котором, согласно судебной экспертизе, были найдены фото и видео с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

В судебном заседании обвиняемый не возражал против избрания меры пресечения.