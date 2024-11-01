Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.0 комментариев
Попова заявила об увеличении устойчивости бактерий к дезинфектантам
Попова заявила об усилении устойчивости бактерий к антибиотикам и дезинфекторам
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что микроорганизмы становятся более устойчивыми к антибиотикам и дезинфицирующим средствам, что усугубляет эпидемиологическую ситуацию.
Устойчивость микроорганизмов к антибиотикам и дезинфицирующим средствам продолжает возрастать, что усложняет текущую эпидемиологическую ситуацию в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в обращении к участникам конгресса «Покровские чтения» передает РИА Новости.
Она подчеркнула: «Нынешняя эпидемическая ситуация усугубляется нарастанием лекарственной устойчивости патогенных микроорганизмов, возбудителей... прежде всего, к антибиотикам и дезинфицирующим средствам».
Попова отметила, что в условиях роста устойчивости патогенов, важную роль играет правильный выбор врачами антибактериальной терапии. Это особенно актуально при лечении осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. Профессиональный подход медицинских специалистов к назначению терапии может значительно повлиять на исход лечения и снизить риск осложнений.
Важность проблемы устойчивости микроорганизмов подчеркивается также в недавнем отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно результатам исследований, проведенных с 2017 года, устойчивость некоторых бактерий к лекарствам усилилась. Этот процесс снижает эффективность многих антибиотиков и может поставить под угрозу достижения современной медицины, представляя собой серьезный вызов для системы здравоохранения.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко на конференции по профилактике заболеваний сообщил о росте биологических угроз в мире, вызванных изменением свойств патогенов и появлением новых инфекций.
Отметим, возросшее количество микроорганизмов, вызванное туризмом и неконтролируемым употреблением антибиотиков, снижает их эффективность. К 2050 году ожидается значительный рост смертности из-за устойчивых к антибиотикам бактерий, который прогнозируется на уровне 70% по сравнению с текущими показателями, что может привести к более чем 39 млн смертей.