Попова заявила об увеличении устойчивости бактерий к дезинфектантам

Попова заявила об усилении устойчивости бактерий к антибиотикам и дезинфекторам

Tекст: Мария Иванова

Устойчивость микроорганизмов к антибиотикам и дезинфицирующим средствам продолжает возрастать, что усложняет текущую эпидемиологическую ситуацию в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в обращении к участникам конгресса «Покровские чтения» передает РИА Новости.

Она подчеркнула: «Нынешняя эпидемическая ситуация усугубляется нарастанием лекарственной устойчивости патогенных микроорганизмов, возбудителей... прежде всего, к антибиотикам и дезинфицирующим средствам».

Попова отметила, что в условиях роста устойчивости патогенов, важную роль играет правильный выбор врачами антибактериальной терапии. Это особенно актуально при лечении осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. Профессиональный подход медицинских специалистов к назначению терапии может значительно повлиять на исход лечения и снизить риск осложнений.

Важность проблемы устойчивости микроорганизмов подчеркивается также в недавнем отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно результатам исследований, проведенных с 2017 года, устойчивость некоторых бактерий к лекарствам усилилась. Этот процесс снижает эффективность многих антибиотиков и может поставить под угрозу достижения современной медицины, представляя собой серьезный вызов для системы здравоохранения.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко на конференции по профилактике заболеваний сообщил о росте биологических угроз в мире, вызванных изменением свойств патогенов и появлением новых инфекций.

Отметим, возросшее количество микроорганизмов, вызванное туризмом и неконтролируемым употреблением антибиотиков, снижает их эффективность. К 2050 году ожидается значительный рост смертности из-за устойчивых к антибиотикам бактерий, который прогнозируется на уровне 70% по сравнению с текущими показателями, что может привести к более чем 39 млн смертей.