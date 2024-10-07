Бригада «Ветераны» поздравила Путина с днем рождения

Военнослужащие пожелали «успехов в работе во имя процветания России», а также «идти вперед и никогда не сдаваться». Бойцы напомнили, что их боевой девиз: «Мы – Россия. Путин – сила!». Поздравление опубликовано в их Telegram-канале.

Члены Ассоциации ветеранов СВО из разных субъектов России также записали видеопоздравления в адрес Путина. Поздравления пришли не только от вернувшихся в гражданскую жизнь бойцов, но и от членов Ассоциации ветеранов СВО, находящихся на передовой.

«Мы все – добровольцы, здесь находимся по своей воле. Это подтверждает то, что мы верим в ваши решения, полностью вас поддерживаем. Как только закончим бить врага здесь, на передовой, будьте уверены, вернувшись в гражданскую жизнь мы также будем поддерживать все принятые вами решения», – сказал в видеоролике, записанном в Артемовске, член Ассоциации ветеранов СВО Астраханской области Денис Харитонов.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога в своем Telegram-канале также поздравил Путина.

«Владимир Владимирович – истинный национальный лидер и справедливый Верховный Главнокомандующий. Под его руководством наша страна вернула себе статус великой державы. Наш президент ставит амбициозные цели и помогает каждому жителю России раскрыть свой потенциал. Несмотря на давление со стороны врагов, Владимир Владимирович отстаивает национальные интересы, защищает соотечественников на Донбассе и в Новороссии. Владимир Владимирович, мы – ваша верная команда, которая делает все возможное для приближения Победы. Спасибо за доверие, мы его оправдаем», – заключил Жога.