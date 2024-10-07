Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.37 комментариев
Одноэтажный склад загорелся на западе Москвы
Пожар охватил одноэтажный склад на Рябиновой улице в Москве, МЧС ведет тушение
На западе Москвы, на Рябиновой улице, загорелся одноэтажный склад, где в тушении пожара принимали участие пожарно-спасательные подразделения, сообщает пресс-служба МЧС.
Как сообщает РИА Новости, на западе Москвы произошел пожар в одноэтажном складе. Инцидент случился по адресу: Рябиновая улица, дом 17А. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС России.
Представитель пресс-службы столичного главка МЧС сообщил, что сотрудники активно тушат возгорание, и на данный момент пожар удалось взять под контроль. Информация о пострадавших не поступала, причины возгорания выясняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Головинском шоссе в Москве произошел пожар в гостинице «Охотник», от крыши поднимался черный дым. Открытое горение в жилом комплексе на Ильменском проезде в Москве было успешно ликвидировано, семь человек, включая ребенка, были спасены. В реконструируемом здании поликлиники на юге столицы началось возгорание.