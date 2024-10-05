Тренер объяснил трудности в поиске соперников для сборной России по футболу

Тренер Непомнящий объяснил трудности в поиске соперников для сборной России по футболу

Tекст: Валерия Городецкая

Он подчеркнул, что многие сборные, включая азиатские и африканские команды, сейчас участвуют в отборочных турнирах и заняты официальными матчами, из-за чего договориться о товарищеских встречах крайне затруднительно, передает RT.

Непомнящий отметил, что Российский футбольный союз прилагает значительные усилия для поиска оппонентов, но результаты этих усилий пока не приносят желаемых плодов. «Проблема поиска соперников для сборной России в настоящий момент заключается в наличии пауз для других национальных команд», – заявил тренер, добавив, что критиковать кого-либо в данной ситуации не стоит.

Тем временем бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказал мнение, что сборной России стоит играть с любыми соперниками, кроме слабых команд, таких как острова Зеленого Мыса, чтобы развивать футбольные навыки. Это также поможет понять, как развивается футбол в других уголках мира, добавил он.

Билялетдинов добавил, что в Южной Америке и Африке можно найти интересные варианты для проведения матчей, отметив, что из минусов можно извлечь плюсы.

Ранее Пакистан отказался от матча с Россией в октябре, сославшись на нехватку времени для подготовки, и предложил перенести встречу на ноябрь.