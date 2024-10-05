Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Пакистан отказался от матча с Россией в октябре
Федерация футбола Пакистана отказалась от матча с Россией в октябре из-за подготовки
Сборная Пакистана не согласилась на проведение товарищеского матча с Россией в октябре, сославшись на нехватку времени для подготовки, и предложила перенести встречу на ноябрь.
Отмечается, что сборная Пакистана отказалась от проведения товарищеского матча против команды России в октябре, передает РИА «Новости».
Российский футбольный союз (РФС) при этом предложил Пакистану провести встречу в октябре, взяв на себя все расходы по организации. Однако Федерация футбола Пакистана (PFF) отказалась, объяснив это нехваткой времени для подготовки команды.
Пакистан предложил перенести матч на ноябрь, но РФС отклонил это предложение. Последние переговоры между двумя федерациями состоялись в конце сентября.
На данный момент нет информации о других соперниках, с которыми сборная России может встретиться в октябрьских товарищеских матчах.
В сентябре был отменен товарищеский матч сборных России и Таиланда по футболу.