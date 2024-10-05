Пакистан отказался от матча с Россией в октябре

Федерация футбола Пакистана отказалась от матча с Россией в октябре из-за подготовки

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что сборная Пакистана отказалась от проведения товарищеского матча против команды России в октябре, передает РИА «Новости».

Российский футбольный союз (РФС) при этом предложил Пакистану провести встречу в октябре, взяв на себя все расходы по организации. Однако Федерация футбола Пакистана (PFF) отказалась, объяснив это нехваткой времени для подготовки команды.

Пакистан предложил перенести матч на ноябрь, но РФС отклонил это предложение. Последние переговоры между двумя федерациями состоялись в конце сентября.

На данный момент нет информации о других соперниках, с которыми сборная России может встретиться в октябрьских товарищеских матчах.

В сентябре был отменен товарищеский матч сборных России и Таиланда по футболу.