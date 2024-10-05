Атака Израиля на Тулькарм унесла жизни 11 мирных жителей

Посол объяснил отсутствие планов Ирана вводить войска для помощи Ливану

Посол: Иран не планирует вводить войска для помощи Ливану

Tекст: Дарья Григоренко

Иранский посол также отметил, что Иран не планирует вводить свои войска в другую страну, так как уверен в способности Ливана и движения «Хезболла» защитить себя, передает РИА «Новости».

По словам Джалали, ливанский народ обладает большим опытом, накопленным в предыдущих войнах, и в состоянии самостоятельно обеспечить свою безопасность. «Мы не хотим вводить войска в другую страну. Ливанский народ и «Хезболла» в состоянии, в том уровне силы, чтобы защитить себя», – заявил он.

В пятницу замкомандующего Корпуса стажей исламской революции (элитные части ВС Ирана) адмирал Али Фадави заявил, что Тегеран нанесет удары по всем израильским источникам энергии, НПЗ и газовым месторождениям страны, если Израиль совершит ошибку.

Кроме того, Financial Times сообщила, что американские чиновники уверены, что ответные действия Израиля на ракетные удары Ирана будут взвешенными, чтобы не спровоцировать новую эскалацию на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что конфликт на Ближнем Востоке обострил отношения между США и Израилем, так как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отвергал призывы США к мирным переговорам и прекращению огня.