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Атака Израиля на Тулькарм унесла жизни 11 мирных жителей
Боевики ХАМАС и мирные жители погибли в результате израильского удара в Тулькарме
В результате атаки истребителя ВВС Израиля на город Тулькарм на Западном берегу реки Иордан погибли 18 человек, включая 11 мирных жителей, в числе которых дети и их родственники.
Израильская армия провела операцию в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, где в результате атаки истребителя погибло 18 человек, сообщает «Al Jazeera».
Среди погибших - мирные жители, включая двоих детей 6 и 8 лет, их мать и дядю.
Пресс-служба израильской армии заявила, что цель операции - ликвидация палестинских радикалов из группировок ХАМАС и «Исламский джихад». Израильские военные утверждают, что эти боевики участвовали в изготовлении взрывчатки и планировании нападений на Израиль и его вооруженные силы.
По информации израильских военных, удар был нанесен вечером 3 октября в момент, когда боевики проводили собрание, чтобы подготовить террористическую атаку против Израиля. В результате удара погибло по меньшей мере семь палестинских радикалов, включая тех, кто был причастен к террористической деятельности.
Ранее сообщалось, что израильский БПЛА атаковал лагерь беженцев в Ливане.