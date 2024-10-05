Израиль подтвердил гибель двух солдат на Голанских высотах

Армия Израиля сообщила о гибели двух солдат и ранении 24 в результате атаки дронов

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, армия Израиля подтвердила гибель двух своих солдат и ранение 24 в ходе атаки беспилотных летательных аппаратов на северной части страны.

Атака произошла на армейской базе на Голанских высотах, где служили связисты 13-го батальона бригады «Голани». Дроны были запущены с территории Ирака.



Пресс-служба армии Израиля сообщила, что общее число погибших израильских военных в ходе текущего конфликта на Ближнем Востоке достигло 726 человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля в октябре прошлого года. Это сопровождалось убийствами жителей приграничных поселений и захватом заложников.

Израиль в ответ объявил о полной блокаде сектора Газа и начал военную операцию. Кроме того, 23 сентября началась операция «Стрелы севера» против «Хезболлах», во время которой израильские военные наносят авиаудары по объектам на территории Ливана.

30 сентября израильская армия начала ограниченные наземные операции в приграничных районах на юге Ливана.

Ранее сообщалось, что израильские авиаудары в Газе унесли жизни восьми палестинцев