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Жога пообещал приложить максимум усилий для развития регионов УрФО
В Екатеринбурге представили нового полномочного представителя президента Артема Жогу, который подтвердил свое намерение активно работать над развитием Уральского федерального округа.
В ходе мероприятия, на котором присутствовали первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев, все губернаторы регионов округа и представители федеральных структур, Жога выразил свою приверженность работе на благо Уральского федерального округа, указано на официальном сайте полномочного представителя президента в УрФО.
Также полпред президента на Урале добавил, что считает честью служить России на этой должности и пообещал приложить максимальные усилия для развития регионов. «Буду прилагать максимальные усилия для работы, для развития регионов – ради нашей общей Победы и на благо нашей Родины», – заверил Жога.
Как в свою очередь отметил Якушев, Уральский федеральный округ является крупной промышленной базой России, что позволяет успешно выполнять задачи, поставленные президентом.
Он выразил уверенность в том, что опыт и личные качества Жоги помогут ему эффективно возглавить регион.
«Артему Владимировичу хочу пожелать удачи. Все остальное, личностные характеристики, у него есть», – сказал Якушев.
Отмечается, что в ближайших планах у нового полпреда – знакомство с регионом. Он намерен посетить все регионы Уральского федерального округа, чтобы ознакомиться с текущими задачами и проблемами непосредственно на местах.
Напомним, Путин назначил Жогу своим представителем в Уральском федеральном округе. Жога – участник программы «Время героев», это программа развития для участников специальной военной операции. Программа реализуется по поручению президента России.