Генштаб ВСУ заявил о напряженной обстановке на Покровском участке в ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ситуация на Красноармейском направлении в Донецкой народной республике остается сложной для украинских подразделений, передает ТАСС. Об этом сообщил Генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ), подчеркнув напряженность на данном участке фронта.

Накануне глава городской военной администрации Красноармейска (по-украински Покровска) Сергей Добряк заявил, что город будет блокироваться для ограничения перемещений. Он призвал жителей эвакуироваться и уточнил, что меры коснутся отдельных районов, где строятся фортификационные сооружения для обороны. Добряк также сообщил, что критическая инфраструктура города разрушена на 80%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук сообщил о том, что здание Генштаба ВСУ в Киеве было повреждено в результате ночных взрывов.