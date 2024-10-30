США сняли санкции с проданной на Украине дочки ВЭБ

Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.8 комментариев
Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.8 комментариев
Финансовая система БРИКС должна стать одним из тех главных катков, которые пусть медленно, но неумолимо проедутся по однополярному миру, в основе которого – власть доллара. При этом единая валюта странам БРИКС совсем ни к чему.4 комментария
Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.19 комментариев
Спецслужбы спасли американца, помогавшего российским войскам под Угледаром
Российские спецслужбы и военные совместными усилиями эвакуировали гражданина США, который передавал важные разведданные российским войскам. Об этом сообщил штаб Обороны ДНР. Отмечается, что американец сыграл значимую роль в подготовке операции по штурму села Богоявленка на Угледарском направлении.
По данным штаба, гражданин США два года находился на территории, контролируемой Украиной и передавал информацию, которая позволила российским военным наносить точные удары по противнику, при этом минимизируя ущерб гражданской инфраструктуре и мирным жителям.
«Он сыграл ключевую роль в подготовке штурма», – заявили в штабе.
На данный момент жизни американца ничего не угрожает. Ведутся переговоры о предоставлении ему политического убежища и возможности вступления в гражданство России.
Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко отмечал, что после взятия под контроль Угледара следующим шагом ВС России станет освобождение Богоявленки, где ВСУ спешно создавали линию обороны. Для украинской стороны потеря Богоявленки «означает отход севернее к узлу дорог в Успеновке – а это, по сути, последний серьезный укрепрайон с юга по направлению к Курахово».
Российский суд оштрафовал Google на 2 ундециллиона рублей за блокировку каналов
Российский суд назначил Google штраф в 2 ундециллиона рублей за блокировку аккаунтов российских телеканалов на YouTube, сообщает РБК.
Видеохостинг, принадлежащий Google, не восстановил аккаунты таких телеканалов, как «Звезда», Первый канал, ВГТРК, НТВ и другие. В ответ на это суд обязал Google восстановить доступ к каналам, иначе взыскать неустойку.
По словам источника, сумма штрафа будет ежедневно увеличиваться, пока решение суда не исполнено.
В случае невыполнения требований в течение девяти месяцев с момента вступления в силу, штраф составит 100 тыс. рублей за каждый день. Сумма удваивается каждую неделю до исполнения требований.
Блокировка аккаунтов началась в марте 2022 года, когда Google приостановил работу каналов, таких как Первый канал, «Россия-1», RT и других. Причиной стало государственное финансирование и публикация ими материалов об СВО на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский суд Москвы постановил, что компания Google LLC должна выплатить штраф в размере 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию.
При этом американская корпорация Google инициировала судебные процессы в США и Британии, чтобы предотвратить исполнение российских судебных решений за рубежом.
Эксперт Владимир Зыков заявил, что одной из причин продолжения работы компании Google на территории России может быть сбор персональных данных российских пользователей.
Гончаров отметил, что «все наемники, которые воюют у нас из стран НАТО и которые находятся на нашей территории, они официально уволены из армии и имеют к этому документы. Поэтому с любым, кого мы заберем живым или мертвым, никаких проблем не будет», передает РИА «Новости».
Он добавил, что уничтоженный боевик не являлся военнослужащим Соединенных Штатов, а действовал как наемник. Это означает, что он не имел статуса военного, что исключает возможность возникновения правовых осложнений в связи с его ликвидацией. По словам Гончарова, такие ситуации не создают юридических проблем, так как эти лица не защищены статусом военнопленного и действуют на свой страх и риск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ликвидированные в Брянской области диверсанты были вооружены иностранным оружием и имели экипировку и средства связи, свидетельствующие о принадлежности к третьим странам, в том числе среди их личных предметов нашли флаг Канады, молитвенник на польском языке и блокнот с тактическими записями на английском языке, а также на теле одного из ликвидированных обнаружили татуировку с символикой 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.
Россия заняла первое место в рейтинге военной мощи US News & World Report
По данным рейтинга, составленного американским изданием U.S. News & World Report, Россия заняла первое место в мире по военной мощи, обогнав США и Израиль. Издание провело опрос порядка 17 тыс. человек по всему миру весной этого года с целью оценить военные возможности стран.
Второе место в рейтинге заняли США, а третье – Израиль. Далее в списке идут Китай и Южная Корея. Иран занял шестое место, следом за ним Великобритания. Украина заняла восьмую строчку, а Германия и Турция расположились на девятом и десятом местах.
В конце октября президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы РФ ведут наступательные операции по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Глава государства отметил, накапливающийся опыт и растущие возможности оборонно-промышленного комплекса, которые способствуют успешному продвижению российских войск.
Что касается угроз со стороны стран Запада дать Украине возможность наносить дальнобойные удары вглубь территории России, Путин подчеркнул, что это будет означать прямое участие НАТО в конфликте с Россией. Президент подчеркнул, что Минобороны РФ рассматривает различные варианты ответа на подобные угрозы.
Американист Дудаков: Владельцы крупных американских изданий прикрылись «нейтралитетом» на выборах
«The Los Angeles Times, The Washington Post и USA Today – это либеральные, продемократические медиа. Говорить об их непредвзятости не приходится. Эти издания продвигают повестку, которая помогает Камале Харрис. Кроме того, они активно критикуют Дональда Трампа», – отметил американист Малек Дудаков.
«Другое дело, что сейчас мы видим расхождения между владельцами этих СМИ и их редакциями, – добавил собеседник. – Последние настроены крайне либерально. Они хотели бы более активно поддерживать Демпартию. Вместе с тем, бизнесмены, являющиеся собственниками газет, опасаются негативных последствий в случае победы Трампа и поэтому стараются хеджировать риски».
Яркий тому пример – Джефф Безос, владелец The Washington Post. «У него огромная империя в виде Amazon. Предприниматель имеет большие госконтракты с американским разведсообществом. По всей видимости, он считает реальными риски, что в случае прихода в Белый дом республиканца эти контракты будут пересматриваться, и его компании не дополучат денег», – детализировал политолог.
То же самое и с другими миллиардерами, владеющими вышеуказанными СМИ и решившими в преддверии выборов не конфликтовать с Трампом. При этом, как отметил эксперт, это привело к разногласиям внутри изданий: так, например, в The Washington Post редакторы, несогласные с решением своего руководства, уходят в отставку. В заключение Дудаков спрогнозировал, что раскол как общества, так и медийной среды будет лишь усугубляться.
Ранее крупные американские издания стали отказываться от поддержки конкретного кандидата на выборах в США. Первой стала The Los Angeles Times. Владелец газеты, американский миллиардер Патрик Сун-Шионг, объясняя решение, заявил в X (соцсеть заблокирована в России), что вместо традиционной для таких случаев редакционной колонки в пользу одной из партий, он предложил провести «фактический анализ всех положительных и отрицательных действий обоих политиков за время их пребывания в Белом доме».
По его словам, редакционный совет решил в таком случае не публиковать никакого текста. В знак протеста уже трое сотрудников газеты покинули свои посты. Отметим, что The Los Angeles Times поддерживала всех кандидатов в президенты от Демократической партии с 2008 года.
Затем нейтральную позицию заняла The Washington Post. Исторически газета высказывается за демократических кандидатов, и редакционный совет изначально собирался выразить поддержку Камале Харрис. Но владелец газеты, миллиардер Джефф Безос решил иначе. Такую позицию он объяснил намерением сохранить непредвзятость.
«Поддержка президента создает ощущение отсутствия независимости. Прекратить поддержку – принципиальное решение, и оно правильное», – заявил предприниматель. В знак протеста уже два колумниста газеты и два редактора покинули свои посты. Кроме того, издание столкнулось с отменами подписок со стороны читателей.
Вслед за The Los Angeles Times и Washington Post четвертая по величине газета США USA Today решила не поддерживать ни одного из кандидатов в президенты в этом году. Представитель издания Ларк-Мари Антон сообщил Daily Beast, что вместо этого они сосредоточатся на предоставлении читателям «важных фактов и достоверной информации, необходимой им для принятия обоснованных решений». Четыре года назад газета поддержала на выборах действующего главу США Джо Байдена.
По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, газеты и медиапредприятия в США оказались в затруднительном положении из-за обвинений в российской ангажированности кандидатов. «Трампа американская медиаиндустрия сама таковым назначила, вот уже почти 10 лет придумывая небылицы. А кандидатуру Харрис обещал поддержать Путин», – написала она в своем Telegram-канале.
Напомним, выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост президента на них будут бороться республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.
Военно-морские силы США принесли извинения за сожжение деревни Ангун на юго-востоке Аляски в 1882 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press. Извинения были произнесены в годовщину трагедии, 26 октября, контр-адмиралом Марком Сукато, командующим Северо-западным регионом ВМС.
«Военно-морской флот признает боль и страдания, причиненные народу тлинкитов, и мы признаем, что эти неправомерные действия привели к гибели людей, потере ресурсов, потере культуры, а также создали и нанесли травму между поколениями этим кланам», – заявил Сукато.
Это событие стало частью серии конфликтов между американскими военными и коренными жителями Аляски, произошедших после покупки территории США у России. В 1882 году нападение произошло в деревне тлинкитов, где проживало около 420 человек, и стало одним из множества нападений, отражающих напряженные отношения того времени.
Ранее пользователи Reddit рассказали американцу о бывших русских землях в Северной Америке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «памятникопад» в США добрался до Аляски, где протестующие потребовали убрать статую первопроходца Александра Баранова, считая ее «оскорблением» для коренных жителей.
Представитель Пентагона Райдер сообщил об отсутствии у США намерений менять расстановку сил из-за российских учений
«Это запланированные регулярные учения, никакого сюрприза», – приводит слова Райдера РИА «Новости».
Райдер сказал, что США не зафиксировали каких-либо действий со стороны России «в контексте российских стратегических сил и их расстановки», которые потребовали бы от Вашингтона менять «расстановку сил» США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту России Владимиру Путину об успешной отработке стратегических задач нанесения ядерного удара в ответ на возможную атаку. Министерство обороны России представило видеозаписи пусков баллистической ракеты «Синева», «Булава» и межконтинентальной ракеты «Ярс», произведенных в рамках тренировки.
Гордон Блэк, американский солдат, осужденный в России, выразил надежду на обмен заключенными, сообщает РИА «Новости».
Он считает, что его могли не включить в августовский обмен между Россией и США, потому что он прибыл в систему слишком недавно. Блэк был приговорен к трем годам девяти месяцам колонии общего режима за угрозу убийством и кражу у своей девушки во Владивостоке. Ему вменяли угрозу убийством в ходе ссоры с девушкой и кражу 10 тыс. рублей из ее кошелька.
«Да, мне сказали об обмене. Думаю, что особенно хорошо, чтобы правительства США и России в какой-то форме сотрудничали. Разговор и диалог – это всегда важно. Меня не включили, мне кажется, потому что я в системе все еще слишком недавно», – сказал Блэк.
Блэк надеется, что в будущем его включат в обмен. Он выразил желание вернуться домой, но отметил, что это не в его власти. В августе суд оставил без изменения приговор, назначенный Блэку за преступления.
Ранее в рамках обмена между Россией и США в Россию вернулись восемь россиян, задержанных в странах НАТО, включая Вадима Соколова, Владислава Клюшина и других. Президент РФ Владимир Путин встретил их в аэропорту и обещал госнаграды. Обмен позволил также вернуться в США трем американским гражданам, обвиняемым в шпионаже.
Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданин США Мишлер Джастин Эллиот получил заочный приговор 14 лет за участие в боевых действиях на стороне ВС Украины, его объявили в международный розыск.
Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил о нежелании иностранных наемников отправляться на Курское направление из-за опасности и высокого риска участия в боевых действиях.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против американского наемника Деррика Бейлса по обвинению в теракте в Курской области и других преступлениях.
Захарова сравнила угрозы США Грузии с методами неоколониализма
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала угрозы США в адрес властей Грузии. Как передает ТАСС, Захарова сравнила эти методы с неоколониализмом, подчеркнув, что так называемая демократия оборачивается для других стран диктатом и угрозами.
«Демократия, сэр, приехали. Следующая станция – неоколониализм», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер пригрозил Грузии «дальнейшими последствиями», если правительство республики не изменит курс. Эти заявления вызвали резкую критику со стороны российской дипломатии и были расценены как вмешательство во внутренние дела суверенной страны.
Ситуация вокруг выборов в Грузии остается напряженной. Все оппозиционные партии, прошедшие в парламент, отказались признавать итоги голосования. «Единство – Национальное движение» и «Коалиция за перемены» заявили о бойкоте работы в парламенте, а «Сильная Грузия» также указала, что участие в парламентской деятельности не планируется. Президент Грузии призвала граждан к акциям протеста, подчеркивая необходимость защиты демократии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Тбилиси грозят «дальнейшие последствия» за якобы нарушения в ходе выборов. Миллер также указал, что грузинское правительство должно прекратить свои «антидемократические действия» и вернуться на евро-атлантический путь.
С аналогичным требованием США и Евросоюз призвали власти Грузии расследовать нарушения на парламентских выборах, указав на «подкуп избирателей и нарушение тайны голосования».
Сенатор Алексей Пушков заявил, что приезд европейских политиков в Тбилиси после парламентских выборов напоминает события украинского Майдана 2013 года.
Американец Блэк заявил, что мать считала его русскую подругу «неудачным выбором»
Американский солдат Гордон Блэк, осужденный во Владивостоке, рассказал РИА «Новости», что его мать не одобряла его отношения с русской девушкой. По его словам, мать была в курсе их проблем и считала, что этот союз не является лучшим выбором для него. Однако, как подчеркнул Блэк, мама не настаивала на их разрыве и не была лично знакома с его девушкой. Общение с матерью происходило по телефону.
Блэк был осужден на три года девять месяцев колонии общего режима за угрозу убийством и кражу 10 тыс. рублей у своей подруги во Владивостоке. Первоначально прокурор требовал более строгого наказания в виде четырех лет восьми месяцев колонии-поселения. Защита же настаивала на полном оправдании Блэка, однако в августе Приморский краевой суд оставил приговор без изменений.
Американский солдат также поделился, что у него нет конфликтов с другими заключенными и условия в колонии его устраивают.
В ходе интервью он упомянул, что выучил несколько русских слов, таких как «мыло», «суп», «сколько» и «как».
Блэк прибыл во Владивосток в апреле, чтобы встретиться с девушкой, с которой познакомился в Южной Корее, где он служил в составе американского контингента.
По данным прокуратуры, в ходе ссоры Блэк схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни. После инцидента он похитил деньги из ее кошелька. NBC News сообщал, что военнослужащий поехал в Россию по собственной инициативе.
Приморский краевой суд ранее оставил в силе приговор американскому военному Гордону Блэку по делу о краже и угрозе убийством.
Осужденный в России Гордон Блэк лишился денежного довольствия со стороны ВС США, и по возвращении на родину ему грозят новые обвинения.
Блэк выразил надежду на возможный обмен заключенными между Россией и США, предполагая, что его могли не включить в прошлый обмен из-за недостаточной известности.
Захарова заявила, что американские СМИ отказались поддержать Трампа и Харрис из-за «российской печати»
По словам Захаровой, газеты и медиапредприятия в США оказались в затруднительном положении из-за обвинений в российской ангажированности кандидатов.
Дональда Трампа американские СМИ уже давно нарекли «российским» из-за предполагаемых связей с Москвой. Более того, на протяжении почти 10 лет в США активно распространялись «небылицы» о влиянии России на Трампа, а Камалу Харрис «обещал поддержать» Путин, написала Захарова в своем Telegram-канале.
Захарова отметила, что такая ситуация привела к тупику в информационном мейнстриме США, и вина за это лежит на самих американских СМИ. «Сами загнали себя в тупик», – написала она в своем Telegram-канале. Представитель российского МИД также высказала недоумение, почему в «демократическом обществе» СМИ «присягают на верность не действующему президенту, а кандидату».
«Разве это не прямое влияние на аудиторию под видом плюрализма мнений?» – задалась вопросом Захарова.
Ранее президент России Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что Россия «поддерживает» Камалу Харрис после «снятия» Джо Байдена с президентской гонки.
Эта шутка ввела в замешательство Дональда Трампа, который был обижен такой реакцией Путина.
Песков назвал обвинения в адрес Москвы и Пекина в дискредитации американских властей абсолютно голословными. Он подчеркнул, что Россия отвергает эти обвинения, которые уже вызывают иронию из-за их регулярности и многообразия, передает ТАСС.
Комментарий Пескова связан с публикацией канала CNN, который ссылаясь на анонимный источник, обвинил Россию, Китай и Кубу в распространении фейковой информации о мерах американских властей по борьбе с последствиями ураганов «Милтон» и «Хелен».
Ранее сообщалось, что ущерб от урагана «Милтон» во Флориде приведет к тому, что застрахованные потери от ураганов в США в 2024 году превысят 100 млрд долларов.
Напомним, жертвами урагана «Хелен» в США стали как минимум 227 человек.
Ураган «Хелен» назван самым смертоносным после «Катрины» за последние 20 лет на материковой части США.
«Мы не специалисты, чтобы реагировать на эту новость. Мы не знаем, о каких критериях идет речь, на основании каких данных составлялся этот рейтинг, поэтому нам нечего сказать», – сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции на рейтинг армий, передает ТАСС.
Напомним, американский журнал US News & World Report поместил в своем рейтинге армий мира Вооруженные Силы России на первое место. Второе место досталось самим США, третье – Израилю.
Эксперт Блэк: БРИКС в Казани доказал бесперспективность изоляции России
По его словам, саммит БРИКС, прошедший в Казани, продемонстрировал неудачу попыток Запада изолировать Россию, передает ТАСС.
Он охарактеризовал мероприятие как «чрезвычайно важное» и указал на присутствие на саммите таких влиятельных мировых лидеров, как председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Блэк подчеркнул, что Россия не только не стала страной-изгоем, но и проявила устойчивость перед лицом серьезных вызовов, укрепив связи с Азией, Латинской Америкой и Африкой.
Он также отметил, что антироссийские санкции подорвали доверие к Западу среди многих государств и усилили интерес к БРИКС как альтернативе западной гегемонии.
По его мнению, саммит послал Западу четкий сигнал о неприятии диктата в международных вопросах.
Кроме того, Блэк выделил, что Евросовет услышал это послание, сославшись на комментарий председателя Шарля Мишеля о необходимости уважения к партнерам.
В заключение эксперт отметил, что действия, такие как отключение России от системы SWIFT и конфискация российских банковских активов, снизили доверие к западным финансовым системам. Он подчеркнул, что БРИКС может стать серьезной финансовой угрозой для США, если подходы Запада не изменятся.
Ранее президент Владимир Путин заявил об успешном завершении 16-го саммита БРИКС, отметив его значимость в мировом политическом календаре. В ходе саммита Путин передал благодарность президенту ОАЭ Мухаммеду Бен Заиду Аль Нахайяну за вклад в деятельность БРИКС и подчеркнул важность участия ОАЭ в международных инициативах объединения.
Пентагон поставил перед собой задачу увеличить производство артиллерийских снарядов. К концу 2025 года планируется выпускать ежемесячно 100 тысяч снарядов калибра 155 мм. В 2024 финансовом году на эту программу выделено 3,1 млрд долларов, а в мае этого года Конгресс США почти удвоил сумму финансирования, передает РИА «Новости».
Между тем западные издания с февраля 2022 года обращают внимание на превосходство России в области артиллерийских боеприпасов, сообщает Reuters.
На слушаниях в Конгрессе США командующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что Москва втрое превосходит страны альянса по производству снарядов. Это создает значительный разрыв на поле боя, где на один снаряд ВСУ приходится пять российских.
Отмечается, что украинские войска сталкиваются с трудностями из-за разнообразия артиллерийских систем, находящихся в их распоряжении. Экс-сотрудник британского Генштаба Патрик Хинтон отметил, что у Киева на вооружении 14 типов гаубиц, включая американские M777 и немецкие Panzerhaubitze 2000. Это усложняет транспортировку боеприпасов на фронт. Несмотря на заявления о наращивании производства снарядов, военнослужащие ВСУ пока не ощущают изменений.
По данным СМИ, сокращение расхода снарядов украинскими силами увеличило потери личного состава. Старший офицер Генштаба ВСУ сообщил, что сокращение расхода снарядов вдвое привело к увеличению потерь до более чем сотни убитыми и не менее тысячи ранеными в день.
Пентагон признал, что в середине 2010-х США производили менее трех тысяч боеприпасов калибра 155 мм в год. К 2022 году производство достигло 14,4 тыс. снарядов, но этого оказалось недостаточно для ВСУ во время контрнаступления. В условиях текущих боевых действий этот запас покрывает лишь неделю.
Ранее генерал НАТО в Европе Кристофер Каволи признал, что российская армия станет сильнее после конфликта на Украине.
В ВСУ отметили, что испытывают значительный снарядный голод.
Газета ВЗГЛЯД писала, как отечественное производство ответило на запрос армии о снарядах.