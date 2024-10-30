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Премьер Грузии обосновал вызов Зурабишвили на опрос в Генпрокуратуру «призывами Борреля»
Премьер Грузии обосновал вызов президента Зурабишвили на опрос в Генпрокуратуру «призывами Борреля»
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обосновал в том числе призывами западных партнеров начало Генпрокуратурой страны расследования возможных фальсификаций на выборах в парламент 26 октября, в ходе которого на опрос вызвана президент Саломе Зурабишвили, которая настаивает на махинациях в процессе голосования, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы учитываем призывы западных партнеров расследовать (возможные нарушения), призыв в том числе (верховного комиссара Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепа) Борреля», – сказал председатель кабмина журналистам.
По его словам, «важна и под этим углом инициатива Центризбиркома обратиться в Генпрокуратуру».
Ираклий Кобахидзе поблагодарил ЦИК за открытость и Генпрокуратуру за немедленное реагирование на обращение начать расследование.
По его словам, «выборы были абсолютно свободными, демократическими, конкурентными, чистыми».
«Открытость ЦИК это подтверждает. Все получат возможность все перепроверить», – заявил он.
Ранее юристы заявили, что президента Грузии могут доставить на опрос в Генпрокуратуру принудительно.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили была вызвана на опрос в Генпрокуратуру, которая на основании обращения ЦИК расследует заявления о возможных фальсификациях на выборах в парламент.
Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил о «политическом самоубийстве» Зурабишвили.