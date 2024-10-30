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Юристы: Президента Грузии могут доставить на опрос в Генпрокуратуру принудительно
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая вызвана в Генпрокуратуру Грузии по делу о возможной фальсификации выборов в парламент 26 октября в ее заявлениях, в случае отказа от явки на опрос может быть доставлена на него принудительно, сообщили газете ВЗГЛЯД опрошенные на правах анонимности юристы.
По их словам, «президент Грузии выдвигала очень серьезные обвинения, говоря о фальсификации выборов и также упоминала вмешательство России».
«Президент утверждала это, а не предполагала. После этого Генпрокуратура была обязана начать следствие», – отметили они.
По словам юристов, «иммунитет не позволяет президенту отказываться от сотрудничества со следствием».
«Зурабишвили может не явиться на опрос в Генпрокуратуру – пока это ее добровольный выбор. Она может сказать, что пойдет давать показания в суд, это ее право», – отметили специалисты.
«Однако если президент и в суд сама не пойдет, а в ходе расследования Генпрокуратура обратится в судебные инстанции за опросом Зурабишвили, та обязана дать показания. Откажется – могут доставить принудительно», – сказали юристы.
При этом они отметили, что могут возникнуть инциденты, если за Зурабишвили для того, чтобы доставить ее в суд, прибудет полиция, а ее охрана воспротивится этому.
«Было бы лучше, чтобы она проявила ответственность перед государством и дала показания добровольно», – отметили юристы.
Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили вызвана 31 октября на опрос в Генпрокуратуру, которая на основании обращения ЦИК расследует заявления о возможных фальсификациях на выборах в парламент.
Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил о «политическом самоубийстве» Зурабишвили.