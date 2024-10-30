  • Новость часаПремьер Грузии обосновал вызов Зурабишвили на опрос в Генпрокуратуру «призывами Борреля»
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    30 октября 2024, 13:14 • Новости дня

    Юристы: Президента Грузии могут доставить на опрос в Генпрокуратуру принудительно

    Юристы: Президента Грузии могут доставить на опрос в Генпрокуратуру принудительно
    @ PETER KLAUNZER/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая вызвана в Генпрокуратуру Грузии по делу о возможной фальсификации выборов в парламент 26 октября в ее заявлениях, в случае отказа от явки на опрос может быть доставлена на него принудительно, сообщили газете ВЗГЛЯД опрошенные на правах анонимности юристы.

    По их словам, «президент Грузии выдвигала очень серьезные обвинения, говоря о фальсификации выборов и также упоминала вмешательство России».

    «Президент утверждала это, а не предполагала. После этого Генпрокуратура была обязана начать следствие», – отметили они.

    По словам юристов, «иммунитет не позволяет президенту отказываться от сотрудничества со следствием».

    «Зурабишвили может не явиться на опрос в Генпрокуратуру – пока это ее добровольный выбор. Она может сказать, что пойдет давать показания в суд, это ее право», – отметили специалисты.

    «Однако если президент и в суд сама не пойдет, а в ходе расследования Генпрокуратура обратится в судебные инстанции за опросом Зурабишвили, та обязана дать показания. Откажется – могут доставить принудительно», – сказали юристы.

    При этом они отметили, что могут возникнуть инциденты, если за Зурабишвили для того, чтобы доставить ее в суд, прибудет полиция, а ее охрана воспротивится этому.

    «Было бы лучше, чтобы она проявила ответственность перед государством и дала показания добровольно», – отметили юристы.

    Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили вызвана 31 октября на опрос в Генпрокуратуру, которая на основании обращения ЦИК расследует заявления о возможных фальсификациях на выборах в парламент.

    Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил о «политическом самоубийстве» Зурабишвили.

    27 октября 2024, 20:20 • Новости дня
    Президент Грузии призвала к протестам в центре Тбилиси

    Зурабишвили назвала парламентские выборы в Грузии сфальсифицированными

    Президент Грузии призвала к протестам в центре Тбилиси
    @ Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти в фальсификации парламентских выборов и призвала граждан собраться на акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси.

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости протестов в связи с итогами парламентских выборов. «Хочу позвать вас завтра на проспект Руставели в 7 часов (18.00 мск), чтобы мы все вместе сказали, что не признаем эти выборы и защищаем каждый голос», – отметила Зурабишвили на брифинге, сообщает РИА «Новости».

    Президент считает, что выборы, прошедшие в субботу, были «тотально сфальсифицированными». Она поблагодарила избирателей, голосовавших за «европейское будущее страны», но подчеркнула, что их голоса были «тотально захвачены». Зурабишвили настаивает на том, что граждане должны выразить свое несогласие и защитить свои права.

    Участники протестов планируют собраться в центре Тбилиси, чтобы выразить свое несогласие с текущими политическими процессами и потребовать пересмотра результатов выборов. Ситуация в Грузии остается напряженной, дальнейшее развитие событий будет зависеть от реакции властей и общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов.

    Коментарии (42)
    28 октября 2024, 21:34 • Новости дня
    Медведев назвал последствия для президента Грузии после призыва с госперевороту

    Медведев заявил, что после призыва президента Грузии к госперевороту должен следовать арест

    Медведев назвал последствия для президента Грузии после призыва с госперевороту
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в призыве к перевороту, заявив, что такие действия против конституции могут повлечь отстранение и арест.

    В своем англоязычном аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев назвал Зурабишвили «марионеткой», которая не признает результаты выборов и, по его словам, идет против конституции, призывая к перевороту, передает РИА «Новости». Он отметил, что в подобных ситуациях обычно следует отстранение от должности и арест.

    «Президент-марионетка Грузии отказалась принять результаты выборов и пошла против конституции, призвав к перевороту. Обычная практика в таких случаях – это отстранение от должности и арест», – написал он.

    Напомним, в понедельник перед зданием грузинского парламента состоялся многолюдный митинг с флагами Грузии и ЕС, организованный президентом страны Саломе Зурабишвили. Он продлился три часа, после чего протестующие покинули площадь перед парламентом.

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    29 октября 2024, 19:15 • Видео
    Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

    Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

    Коментарии (0)
    27 октября 2024, 23:14 • Новости дня
    Захарова задала Зурабишвили вопрос о будущем Грузии

    Захарова оспорила заявление Зурабишвили о непризнании выборов в Грузии

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова прокомментировала заявление президента Грузии о непризнании парламентских выборов, задав вопрос, чем грузинское будущее хуже европейского, и отметила, что ЕС утратил стабильность.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о непризнании парламентских выборов. Как передает ТАСС, Захарова задала вопрос, чем грузинское будущее хуже европейского, напомнив, что Грузия древнее Франции.

    Захарова отметила, что Европейский союз утратил стабильную ресурсную поддержку и переживает экономические трудности. Она добавила, что ЕС, из-за американских действий, столкнулся с потоком нелегальных мигрантов из Ближнего Востока и Северной Африки. Захарова усомнилась, что ЕС может дать кому-либо «европейское будущее», и подчеркнула важность самостоятельного мышления для сохранения будущего.

    Также Захарова напомнила, что двоюродная сестра Зурабишвили, Элен Каррер д’Анкосс, разочаровалась в ЕС. Каррер д’Анкосс заявила, что Европе не нужен расширенный Евросоюз и что Россия не должна стремиться к членству в нем.

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает итоги парламентских выборов и призвала к протестам. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отверг обвинения в нелегитимности выборов и гарантировал проведение первого заседания нового парламента. По результатам подсчета голосов, правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» досталось 54,08% голосов, что позволяет ей формировать правительство.

    Глава правительства Венгрии Виктор Орбан, заявил, что проведет переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и стал первым, кто поздравил своего грузинского коллегу с победой «Грузинской мечты».

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    28 октября 2024, 10:08 • Новости дня
    Грузинский эксперт объяснил призыв «неадекватной» Зурабишвили к протестам
    Грузинский эксперт объяснил призыв «неадекватной» Зурабишвили к протестам
    @ Radek Pietruszka/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили априори называла выборы в парламент «нелегитимными» в случае победы правящей «Грузинской мечты», поэтому сейчас она в безвыходной ситуации, заявил грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Зурабишвили не умеет идти на компромиссы, тем более в этом случае, когда она заранее говорила о фальсификациях в случае победы «Грузинской мечты», о неких тайных российских спецоперациях, поэтому она априори перерезала себе все пути к отступлению, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Президент не может сейчас не говорить, что Грузия сбилась с европейского пути и только она будет бороться за возвращение. Вот почему она не признала выборы и зовет митинговать».

    «Мне кажется, что грузинская оппозиция понимает в глубине души неадекватность Зурабишвили, но и сами радикальные оппозиционеры не могут отступить. Так что эта игра продолжится еще несколько месяцев. Но я верю, что потом все успокоится», – считает аналитик.

    «Мой прогноз в том, что «Грузинская мечта» должна выдержать, так как правда на ее стороне. Нет в реальности фактов каких-то массовых нарушений, возможно, были единичные. Но сам процесс, и это подтверждают международные наблюдатели, со стороны ЦИК был организован хорошо. А что касается разговоров о поляризации, Грузии к этому не привыкать. Кстати, я не увидел на выборах никакого принуждения государственных служащих, да и большинство наблюдателей назвали в своих интервью грузинским СМИ их честными и свободными».

    Он напомнил в плане общей ситуации «фейковую голодовку» экс-президента Михаила Саакашвили и призывы Запада выпустить его из заключения, а также митинги его сторонников против правящей партии.

    «Но как только ЕСПЧ признал, что нет необходимости вывозить Саакашвили на лечение из Грузии, тот сразу же излечился. Чего-то похожего я ожидаю и на этот раз», – сказал эксперт.

    «На Западе тоже все больше людей, которые видят, что на Грузию извне оказывают давление излишне и незаслуженно. Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Тбилиси 28-29 октября, действующего главы ЕС, из этого ряда. Очень хорошо, что он приезжает», – сказал аналитик.

    Он ожидает, что вскоре внимание Запада переключится на выборы США и «будет меньше внимания к Грузии».

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти в фальсификации парламентских выборов и призвала граждан собраться на акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси.

    После подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента.

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    28 октября 2024, 21:53 • Новости дня
    США пригрозили Грузии «дальнейшими последствиями»
    США пригрозили Грузии «дальнейшими последствиями»
    @ Nathan Howard/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тбилиси грозят «дальнейшие последствия» за якобы нарушения в ходе выборов, заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

    Миллер заявил, что грузинское правительство должно прекратить свои «антидемократические действия» и вернуться на евро-атлантический путь, передает РИА «Новости».

    Представитель Госдепа подчеркнул, что Вашингтон не исключает «дальнейших последствий», если Грузия не изменит свой курс. Он также отметил, что США присоединились к призыву международных и местных наблюдателей о полном расследовании сообщений о нарушениях на выборах.

    Ранее США и Евросоюз призвали власти Грузии расследовать нарушения на парламентских выборах, указав на «подкуп избирателей и нарушение тайны голосования».

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    28 октября 2024, 22:58 • Новости дня
    Пушков сравнил желание Урсулы фон дер Ляйен выступить в Тбилиси с Майданом

    Сенатор Пушков заявил о помощи европейских политиков грузинской оппозиции

    Пушков сравнил желание Урсулы фон дер Ляйен выступить в Тбилиси с Майданом
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что приезд европейских политиков в Тбилиси после парламентских выборов напоминает события украинского Майдана 2013 года.

    Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков сделал заявление, что визит европейских политиков в Тбилиси после парламентских выборов в Грузии напоминает события десятилетней давности на Украине.

    Сенатор отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует выступить на митинге оппозиции в грузинской столице, что вызывает аналогии с украинским Майданом 2013 года, когда западные политики активно поддерживали протесты в Киеве.

    «Примерно так же 10 лет тому назад, зимой 2013-го, начинался украинский Майдан: туда ринулись представители стран ЕС и США – министры, депутаты, сенаторы, главы НКО, журналисты – срочно разогревать страсти и разворачивать Украину против России», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    В минувший понедельник в Тбилиси состоялся оппозиционный митинг против результатов парламентских выборов, прошедших 26 октября. Акцию поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая, несмотря на свой беспартийный статус по конституции, помогает проевропейской оппозиции. Участники митинга несли флаги Грузии, Евросоюза и Украины.

    По результатам выборов правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение отношений с Россией, набрала 53,93% голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, которые в сумме получили 37,78% голосов, однако они уже заявили о непризнании итогов, предоставленных ЦИКом Грузии. Наблюдатели ОБСЕ, в том числе спецкоординатор миссии Паскаль Ализар, отметили хорошую организацию выборов, несмотря на зафиксированные нарушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в призыве к перевороту и заявил, что подобные действия могут повлечь отстранение и арест. Кроме того, обученные на украинской территории снайперы прибыли в Грузию для организации провокаций во время массовых акций протеста после выборов в парламент страны, и их задачей является организация провокаций в ходе этих протестов.

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    28 октября 2024, 11:45 • Новости дня
    Задержан фальсификатор от правящей партии на выборах в парламент Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Член местного органа самоуправления (сакребуло) от правящей «Грузинской мечты», вбросивший бюллетени для голосования на выборах 26 октября в Марнеули перед телекамерами оппозиционных компаний, задержан, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Ведется следствие, этот человек (вбросивший бюллетени) задержан», – сказал он.

    По грузинским законам, фальсификатору грозит до двух лет заключения.

    По словам Шалвы Папуашвили, на выборах всего было «несколько инцидентов», а этот факт считается самым резонансным.

    Вброс перед телекамерами произошел на участке в Марнеули, результаты там из-за этого отменены.

    «Грузинская мечта» незамедлительно призвала к расследованию инцидента.

    В понедельник под руководством президента Саломе Зурабишвили начинаются массовые акции протеста, оппозиция называет выборы нелегитимными.

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    27 октября 2024, 18:13 • Новости дня
    ЦИК Грузии завершил подсчет голосов на выборах

    «Грузинская мечта» получила 53,92% голосов по итогам выборов в парламент Грузии

    ЦИК Грузии завершил подсчет голосов на выборах
    @ Irakli Gedenidze/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральная избирательная комиссия Грузии завершила подсчет голосов, подтвердив победу партии «Грузинская мечта» с 53,92%, в парламент также прошли четыре оппозиционные партии.

    Кроме «Грузинской мечты», в парламент Грузии прошли четыре оппозиционные партии. В совокупности они набрали 37,78% голосов, сообщает РИА «Новости».

    На одном из избирательных участков в Марнеули результаты голосования были аннулированы. Это произошло после инцидента с массовым вбросом бюллетеней, который вызвал общественный резонанс и привел к принятию решения о признании результатов на этом участке недействительными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов.

    Коментарии (0)
    29 октября 2024, 12:12 • Новости дня
    Политолог назвал задачи прибывающих в Грузию снайперов с Украины

    Политолог Скачко: Прибывшие с Украины снайперы устроят провокации в Грузии, чтобы поднять градус эскалации

    Политолог назвал задачи прибывающих в Грузию снайперов с Украины
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В 2014 году на Майдане неизвестные снайперы открыли огонь по демонстрантам и милиционерам. Убийство так называемой Небесной сотни сделало переворот в стране практически необратимым. Теперь история может повториться в Тбилиси, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно о прибытии в Грузию подготовленных на Украине снайперов.

    «Снайперы использовались еще в ходе антисоветских бунтов в странах Прибалтики в начале 1990-х годов. Позднее, в 2014-м году, стрелки проявили себя в максимальной степени в Киеве», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». Он напомнил, что тогда на Майдане неизвестные снайперы открыли огонь по демонстрантам и милиционерам. По мнению собеседника, история может повториться теперь в Тбилиси.

    «Насколько известно, в свое время Запад направил в том числе грузинских снайперов в Киев. Убийство так называемой Небесной сотни сделало переворот в стране практически необратимым. А теперь Грузия получает алаверды – стрелки прибывают в закавказскую республику. Ведь если Европа и США поставили на Тбилиси как на возможную сменщицу Украины в войне с Россией, то будут предприниматься все шаги с тем, чтобы взорвать ситуацию в стране», – рассуждает политолог.

    Скачко не исключает, что перед снайперами будет стоять задача стрелять во время митингов в Тбилиси по противоборствующим сторонам. «Все это отвечает интересам Запада – возбудить толпу, поднять градус эскалации внутри Грузии, а потом воспользоваться слабостью власти и устроить переворот в стране. Снайперы – лишь часть провокации, часть технологии цветных революций», – акцентировал эксперт.

    На этом фоне грузинскому правительству стоит учесть ошибки украинских коллег, считает собеседник. «Мне кажется, в Грузии прежде всего постараются переловить этих снайперов. Тбилиси также важно не идти на поводу у толпы и проявить твердость. Руководство республики уже утихомиривали улицу. Поэтому стоит надеяться, что и в этот раз демонстранты побузят и успокоятся. Да и поднять полстраны, даже вложив туда миллионы долларов, сейчас у Запада вряд ли получится», – заключил Скачко.

    Ранее Запад прислал в Грузию подготовленных на Украине снайперов. Их задачей является организация провокаций в ходе массовых акций протеста, сообщил источник РИА «Новости». «Западники в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов 26 октября и спровоцировать очередную цветную революцию не гнушаются ничем», – пояснил он.

    Накануне вечером в Тбилиси прошел митинг оппозиции, не признавшей итоги выборов. Руководители оппозиционных партий требуют нового голосования под «международным администрированием». Выступившая на митинге президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что общалась с представителями Запада, которые пообещали ей не признавать прошедшие выборы.

    Напомним, выборы в Грузии прошли 26 октября. Согласно результатам ЦИК, лидирующую позицию заняла правящая партия «Грузинская мечта» с 54,08% голосов после подсчета 99,2% бюллетеней. «Коалиция за перемены» набрала 10,92%, «Сильная Грузия» получила 8,72%, партия «За Грузию» – 7,76%. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад решился испытать народ Грузии на твердость.

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    28 октября 2024, 01:10 • Новости дня
    Борис Джонсон поддержал акции протеста грузинской оппозиции

    Борис Джонсон заявил о фальсификации выборов в Грузии и поддержал оппозицию

    Борис Джонсон поддержал акции протеста грузинской оппозиции
    @ Gustavo Valiente/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Борис Джонсон обвинил грузинские власти в фальсификации выборов и выразил поддержку оппозиции.

    Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон обвинил власти Грузии в «краже выборов». По мнению Джонсона, прошедшие выборы были сфальсифицированы.

    В своем микроблоге политик выразил поддержку грузинскому народу.

    «Картина, которая вырисовывается в Грузии ясна: вчерашние выборы были украдены», – написал Джонсон в своем микроблоге. – «Я поддерживаю народ Грузии, который борется за свою свободу, свои права и свое будущее». 

    Ранее партия «Грузинская мечта» набрала 53,92% голосов на парламентских выборах в Грузии, в то время как четыре оппозиционные партии, прошедшие в парламент, получили в общей сложности 37,78%. Оппозиционная партия «Коалиция за перемены» заявила, что результаты выборов являются конституционным переворотом, партия «Единство – Национальное движение» также не признала их итоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты парламентских выборов, где победила партия «Грузинская мечта». Европарламент также объявил, что обнаружил серьезные нарушения на выборах в Грузии, включая давление на избирателей и хаос на участках, что «вызывает обеспокоенность по поводу состояния демократии в стране».

    Между тем, Виктор Орбан, глава правительства Венгрии, председательствующей в Евросовете, завил, что посетит Грузию с официальным визитом 28-29 октября.

    За неделю до выборов в Грузии немецкий Фонд имени Конрада Аденауэра  предсказал возможность массовых волнений в Тбилиси по украинскому сценарию 2014 года. В статье фонда говорилось, что в случае сомнений в честности выборов «сильный осенний шторм в Тбилиси кажется неизбежным». Авторы отметили, что ситуация может напоминать Киев февраля 2014 года, когда стрельба на Майдане привела к гибели десятков людей.

    «Тогда трем министрам иностранных дел Германии, Польши и Франции удалось успешно посредничать между конфликтующими сторонами. Этой осенью Европа может снова оказаться востребованной. Его следует подготовить», делают вывод авторы материала. При этом они умалчивают, что посредничество западных политиков в итоге привело к государственному перевороту на Украине.

    Коментарии (19)
    28 октября 2024, 19:56 • Новости дня
    СМИ: Снайперы с Украины выехали в Грузию для провокаций на митингах
    СМИ: Снайперы с Украины выехали в Грузию для провокаций на митингах
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обученные на украинской территории снайперы прибыли в Грузию для организации провокаций во время массовых акций протеста после выборов в парламент страны, сообщил осведомленный источник.

    Задачей снайперов является организация провокаций в ходе массовых акций протеста, сказал собеседник ТАСС.

    «Западники в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов 26 октября и спровоцировать очередную цветную революцию не гнушаются ничем», – пояснил он.

    В Грузии после парламентских выборов начался протест, президент страны Саломе Зурабишвили обвинила власти в манипуляциях с голосами избирателей.

    Коментарии (13)
    29 октября 2024, 10:30 • Новости дня
    Грузинский эксперт оценил готовность оппозиции устроить майдан в Тбилиси

    Грузинский эксперт не увидел на митинге оппозиции в Тбилиси «критической массы» для «майданизации»

    Грузинский эксперт оценил готовность оппозиции устроить майдан в Тбилиси
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Первый день протеста оппозиции в Грузии против итогов выборов в парламент, состоявшихся 26 октября, показал отсутствие критического заряда на «майданизацию» страны, заявил газете ВЗГЛЯД грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    «Первый день показал, что в обществе нет критической массы для такого заряда», – сказал Мамрадзе. По его словам, «если бы такой заряд был, люди сами вышли бы на улицы сразу после объявления ЦИК результатов, поэтому оппозиции понадобилось время, чтобы дождаться критических заявлений Запада, после чего позвать сторонников на улицу».

    Петрэ Мамрадзе сказал, что «с самого начала митинга накануне чувствовалось, что у его участников нет настроения идти на эксцессы».

    «Население уже не хочет тратить на такие сходки время и средства. Поэтому оппозиции нужны собственные ресурсы, а есть ли они? Тут главное, чтобы правительство не допустило грубых ошибок, после чего люди сами выходят», – сказал аналитик.

    Комментируя критику итогов выборов многими представителями Евросоюза и угрожающие заявления Госдепа США о «последствиях» для Грузии, Петрэ Мамрадзе сказал, что «это может, к сожалению, дискредитировать Запад в глазах населения Грузии».

    «Пусть не забывают при этом, что именно «прозападная» оппозиция не доверяет отчетам наблюдателей ОБСЕ, которые мониторили выборы и отметили их хорошее администрирование, – заметил эксперт. – А вот «Грузинская мечта» им доверяет».

    По словам Петрэ Мамрадзе, «расследование правительством первых инцидентов на выборах дало симптоматичные результаты».

    «Оказалось, что самую большую драку на одном из участков в Исанском районе Тбилиси устроили сторонники саакашвилевского «Единого национального движения», которых привезли из Восточной Грузии. Также важно, что «Грузинская мечта» сразу же и публично осудила вброс бюллетеней в урну в Марнеули собственным представителем, который уже задержан полицией», – отметил аналитик.

    Он подчеркнул, что власти Грузии даже и не стали дожидаться призывов выяснить детали нарушений, а сами взялись за это.

    «И еще важный момент. До выборов президент Саломе Зурабишвили и оппозиционные лидеры заявляли, что доверяют технике на электронном голосовании, что его невозможно фальсифицировать, призывали своих сторонников не бояться. А сейчас говорят совершенно обратное! Сами себя опровергают!» – отметил аналитик.

    Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в призыве к перевороту, заявив, что такие действия против конституции могут повлечь отстранение и арест.

    В понедельник перед зданием грузинского парламента состоялся многолюдный митинг с флагами Грузии и ЕС, организованный президентом страны Саломе Зурабишвили. Он продлился три часа, после чего протестующие покинули площадь перед парламентом.

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    29 октября 2024, 14:36 • Новости дня
    Политолог оценил решение ЦИК Грузии пересчитать голоса на выборах

    Политолог Лукьянов: Пересчет голосов на выборах в Грузии выбьет почву из-под ног оппозиции

    Политолог оценил решение ЦИК Грузии пересчитать голоса на выборах
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пересчетом голосов грузинское правительство, во-первых, показывает: оно уверено в результатах и готово продемонстрировать, что итоги корректны. А во-вторых, лишает оппозицию и поддерживающие ее западные страны части аргументов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал решение ЦИК Грузии выборочно пересчитать голоса на выборах в парламент.

    «Грузинскому правительству совершенно некстати беспорядки. А между тем оппозиция при моральной поддержке Запада пытается их раскрутить, утверждая, что парламентские выборы нелегитимны. В этой ситуации выборочный пересчет голосов – вполне уместное решение», – считает Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    По его мнению, таким образом, во-первых, правительство показывает: оно уверено в результатах и готово продемонстрировать, что итоги корректны. Кроме того, пересчет голосов лишит оппозицию и поддерживающие ее западные страны части аргументов, добавил политолог.

    «Это не изменит их мнения о «Грузинской мечте» и результатах выборов – оно уже сформировалось. Тем не менее решение ЦИК выбивает почву для протестных действий. Ведь если пересчет подтвердит уже объявленные результаты, то у оппозиции не будет фактуры, подтверждающей их претензии», – рассуждает Лукьянов.

    Говоря о прошедшем накануне митинге, аналитик обратил внимание на требование оппозиции провести новые выборы под эгидой «международной избирательной администрации». Он счел его абсурдным. «Фактически оппозиция заявляет о готовности проводить выборы так, будто Грузия – это оккупированная страна. Это показывает их полное неуважение к собственному государству. Инициатива, на мой взгляд, реализована не будет», – заключил Лукьянов.

    Ранее стало известно, что Центризбирком Грузии перепроверит данные об итогах парламентских выборов. Для этого ЦИК пересчитает бюллетени пяти избирательных участков в каждом избирательном округе. Решение было принято на фоне критических замечаний к итогам выборов в парламент страны 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Окружные комиссии с помощью жеребьевки уже выбрали конкретные участки. В регионах пересчет начнется в 12.00 по местному времени (11.00 мск), в Тбилиси – в 17.00 (16.00 мск). В ЦИК отметили, что так поступили и в 2021 году на муниципальных выборах. «Тогда все результаты пересчета совпали с результатами голосования», – заявили в ЦИК.

    Накануне вечером перед зданием грузинского парламента состоялся многолюдный митинг с флагами Грузии и ЕС, организованный президентом страны Саломе Зурабишвили. Он продлился три часа, после чего протестующие покинули площадь перед парламентом. Ранее грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил, что первый день протеста показал отсутствие критического заряда на «майданизацию» страны.

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    30 октября 2024, 12:10 • Новости дня
    Грузинский эксперт заявил о «политическом самоубийстве» Зурабишвили
    Грузинский эксперт заявил о «политическом самоубийстве» Зурабишвили
    @ Foto Olimpik/Reuters

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили в случае отказа от сотрудничества со следствием Генпрокуратуры о возможных фальсификациях на выборах в парламент 26 октября «совершит окончательное политическое самоубийство», заявил в интервью газете ВЗГЛЯД известный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    «Процесс этого политического самоубийства ею уже был начат, когда она вместо защиты Конституции стала ее регулярно и грубо нарушать. Теперь же, если она не явится на опрос после собственных заявлений о фальсификациях, которые я считаю оголтелой клеветой, это будет последней деталью такого политического самоубийства», – сказал он.

    При этом он предположил, что Зурабишвили явится на опрос «только в том случае, если сможет это преподнести как собственный пиар».

    «В целом очень хорошо, что начато следствие по обвинениям в фальсификациях. Заработала Генпрокуратура, я это только приветствую. Обратите внимание – сама ЦИК, которая незаслуженно находится под таким прессингом оппонентов, обратилась в правоохранительные органы. Это проявление высокой государственной ответственности. О расследованиях возможных нарушений ведь просили и западные критики? Теперь на все будет дан ответ!» – сказал Петрэ Мамрадзе.

    Ранее политолог оценил решение ЦИК Грузии пересчитать голоса на выборах.

    Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили была вызвана 31 октября на опрос в Генпрокуратуру, которая на основании обращения ЦИК расследует заявления о возможных фальсификациях на выборах в парламент.

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    27 октября 2024, 15:34 • Новости дня
    Грузия заявила о международном признании выборов в парламент
    Грузия заявила о международном признании выборов в парламент

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Власти Грузии по итогам заявлений международных наблюдателей заявили о легитимации выборов в парламент 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции заявил, что международные наблюдатели 27 октября, подводя итоги выборов, применили термин «вчера избранные власти».

    «Это означает признание выборов легитимными без вопросов», – сказал он.

    Ранее в воскресенье представители наблюдательной миссии ОБСЕ, высказав обеспокоенность политической поляризацией в Грузии и отметив недостатки на выборах, сказали, что «надеются, что избранные власти справятся с этими вызовами и приблизят страну к Евросоюзу». В частности, об этом сказал глава миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Паскаль Аллизард из Франции.

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