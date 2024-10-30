Юристы: Президента Грузии могут доставить на опрос в Генпрокуратуру принудительно

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

По их словам, «президент Грузии выдвигала очень серьезные обвинения, говоря о фальсификации выборов и также упоминала вмешательство России».

«Президент утверждала это, а не предполагала. После этого Генпрокуратура была обязана начать следствие», – отметили они.

По словам юристов, «иммунитет не позволяет президенту отказываться от сотрудничества со следствием».

«Зурабишвили может не явиться на опрос в Генпрокуратуру – пока это ее добровольный выбор. Она может сказать, что пойдет давать показания в суд, это ее право», – отметили специалисты.

«Однако если президент и в суд сама не пойдет, а в ходе расследования Генпрокуратура обратится в судебные инстанции за опросом Зурабишвили, та обязана дать показания. Откажется – могут доставить принудительно», – сказали юристы.

При этом они отметили, что могут возникнуть инциденты, если за Зурабишвили для того, чтобы доставить ее в суд, прибудет полиция, а ее охрана воспротивится этому.

«Было бы лучше, чтобы она проявила ответственность перед государством и дала показания добровольно», – отметили юристы.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили вызвана 31 октября на опрос в Генпрокуратуру, которая на основании обращения ЦИК расследует заявления о возможных фальсификациях на выборах в парламент.

Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил о «политическом самоубийстве» Зурабишвили.