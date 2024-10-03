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В ДНР решили учредить награду за освобождение Угледара
Пушилин: ДНР планирует учредить награду за освобождение Угледара
Глава ДНР Денис Пушилин анонсировал учреждение награды за освобождение Угледара, подчеркнув, что соответствующие распоряжения уже отданы.
Пушилин заявил, что такие команды уже отданы, передает РИА «Новости». Он отметил, что это будет официальное признание заслуг тех, кто участвовал в освобождении.
Денис Пушилин в своем видеообращении уточнил, что данная награда станет символом признания героизма и отваги военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в Угледаре. Для многих из них это будет не только государственной наградой, но и символом личного подвига. Он выразил уверенность, что награда станет стимулом для дальнейшего проявления мужества и стойкости.
Учреждение награды, по словам Пушилина, подчеркнет важность освобождения Угледара для ДНР и станет важной частью исторической памяти региона. Ожидается, что награда будет вручаться как российским, так и местным военнослужащим, принимавшим участие в освобождении этого стратегически важного города.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные в результате решительных действий смогли освободить населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике.