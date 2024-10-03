В ДНР решили учредить награду за освобождение Угледара

Пушилин: ДНР планирует учредить награду за освобождение Угледара

Tекст: Ольга Иванова

Пушилин заявил, что такие команды уже отданы, передает РИА «Новости». Он отметил, что это будет официальное признание заслуг тех, кто участвовал в освобождении.

Денис Пушилин в своем видеообращении уточнил, что данная награда станет символом признания героизма и отваги военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в Угледаре. Для многих из них это будет не только государственной наградой, но и символом личного подвига. Он выразил уверенность, что награда станет стимулом для дальнейшего проявления мужества и стойкости.

Учреждение награды, по словам Пушилина, подчеркнет важность освобождения Угледара для ДНР и станет важной частью исторической памяти региона. Ожидается, что награда будет вручаться как российским, так и местным военнослужащим, принимавшим участие в освобождении этого стратегически важного города.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные в результате решительных действий смогли освободить населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике.