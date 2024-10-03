В Бельгии подан иск против Столтенберга за участие в подготовке конфликта на Украине

Tекст: Алексей Дегтярев

Столтенберг участвовал в организованном плане или заговоре для осуществления действий, представляющих преступления против мира, говорится в иске, передает ТАСС. Отмечается, что иск был подан в суд Брюсселя еще 27 сентября.

В иске также говорится о подготовке стран НАТО Украины к конфликту с Россией, включая заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель об использовании Минских соглашений для вооружения киевского режима.

Столтенберг в иске обвиняется в саботаже дипломатии по предотвращению конфликта, в том числе в провале переговоров НАТО с Россией в январе 2022 года.

Автор книги считает бывшего генсека альянса виновным в публичной лжи, отрицании обещаний НАТО о нерасширении на восток. Столтенберга на посту генсека военного блока сменил Марк Рютте, в четверг он уже прибыл на Украину.