Банки выступили против законопроекта о кредитных лимитах

Банки выразили опасения из-за законопроекта о запрете увеличения кредитных лимитов

Tекст: Александра Юдина

В письме НСФР выражена обеспокоенность по поводу законопроекта, который предполагает запрет на увеличение лимита по кредитным картам в рамках одного договора, передает РБК.

В письмах, направленных в ключевые ведомства, подчеркнуто, что такие ограничения могут привести к негативным последствиям для заемщиков, которым придется открывать дополнительные кредитные карты, ухудшая свою кредитную историю.

Аксаков в свою очередь сообщил, что пока не видел письмо НСФР, но знает позицию организации.

«Будем рассматривать, выслушивать аргументы и исходя из этого принимать решения», – подчеркнул он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство поддержало проект о запрете банкам самостоятельно повышать размер кредита, что направлено на защиту прав заемщиков на фоне усиливающегося регулирования финансового сектора.

Напомним, с 1 июля вступил в силу единый порядок рассмотрения обращений заявителей к кредитным организациям и другим финансовым учреждениям, который устанавливает более строгие правила взаимодействия на финансовом рынке.

