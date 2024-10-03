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    Сергей Миркин Сергей Миркин «Друзья мира» опасны для Зеленского

    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США потеряли контроль над союзниками

    Провал глобализации (а точнее, ее дискредитация Соединенными Штатами) вкупе с резким ослаблением международных институтов (опять же, из-за их дискредитации американцами) привел к тому, что государства стали полагаться на собственные ресурсы и возможности для достижения своих целей.

    3 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Западные элиты правят без оглядки на мнение народа

    Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.

    5 комментариев
    3 октября 2024, 13:25 • Новости дня

    Банки выступили против законопроекта о кредитных лимитах

    Банки выразили опасения из-за законопроекта о запрете увеличения кредитных лимитов

    Tекст: Александра Юдина

    Национальный совет финансового рынка направил письма в Банк России, Минфин, Совфед и председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову, выступая против закона о запрете увеличения кредитных лимитов по картам, принятого в первом чтении.

    В письме НСФР выражена обеспокоенность по поводу законопроекта, который предполагает запрет на увеличение лимита по кредитным картам в рамках одного договора, передает РБК.

    В письмах, направленных в ключевые ведомства, подчеркнуто, что такие ограничения могут привести к негативным последствиям для заемщиков, которым придется открывать дополнительные кредитные карты, ухудшая свою кредитную историю.

    Аксаков в свою очередь сообщил, что пока не видел письмо НСФР, но знает позицию организации.

    «Будем рассматривать, выслушивать аргументы и исходя из этого принимать решения», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство поддержало проект о запрете банкам самостоятельно повышать размер кредита, что направлено на защиту прав заемщиков на фоне усиливающегося регулирования финансового сектора.

    Напомним, с 1 июля вступил в силу единый порядок рассмотрения обращений заявителей к кредитным организациям и другим финансовым учреждениям, который устанавливает более строгие правила взаимодействия на финансовом рынке.

    2 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин открыл площадку практической подготовки студентов колледжей Москвы «Руднево»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в День среднего и профессионального образования открыл образовательную площадку в «Руднево», где студенты освоят создание беспилотников и другие высокотехнологичные навыки в сотрудничестве с московскими предприятиями.

    На церемонии также присутствовали первый вице-премьер Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и министр просвещения Сергей Кравцов, который доложил Путину о развитии системы среднего профессионального образования, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Площадка «Руднево» была спроектирована с учетом концепции развития среднего профессионального образования в Москве в сотрудничестве со столичными промышленными предприятиями. Здание площадью 9,1 тыс. кв. м включает в себя 21 мастерскую и лабораторию, где студенты смогут получить практические навыки в области машиностроения, электроники, автоматизации производства и беспилотных авиационных систем.

    Студенты образовательной площадки «Руднево» смогут обучаться всем этапам производственного процесса. В частности, они будут заниматься изготовлением корпусов дронов, установкой плат, программированием и пилотированием. Ожидается, что студенты из 15 столичных колледжей начнут практическую подготовку в 2024-2025 учебном году. С ними будут работать 42 мастера производственного обучения и 40 сотрудников промышленных предприятий столицы.

    Ранее Кремль анонсировал встречу Путина с лауреатами конкурса «Учитель года России».

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    2 октября 2024, 20:36 • Новости дня
    Начался суд над передавшим чертежи Украине экс-инженером «Уралвагонзавода»
    Начался суд над передавшим чертежи Украине экс-инженером «Уралвагонзавода»
    @ wikipedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд Екатеринбурга начал рассматривать по существу дело инженера «Уралвагонзавода» Данила Мухаметова, обвиняемого в госизмене за передачу чертежей украинским спецслужбам за деньги.

    По версии следствия, Мухаметов вместе с супругой Викторией передал украинским спецслужбам чертежи за 100 тыс. руб., передает «Коммерсант». На допросе Виктория призналась, что они планировали жить на полученные деньги.

    Супруги были задержаны за мелкое хулиганство в марте 2023 года и первоначально арестованы на 12 суток. После выхода из спецприемника их обвинили в госизмене. По месту жительства пары были изъяты «предметы шпионской деятельности», а передача чертежей украинской стороне могла угрожать безопасности ВС России.

    Накануне судья продлил арест Виктории Мухаметовой до 17 марта 2025 года. Следующее заседание по ее делу назначено на 11 октября. Сегодня, 2 октября, начался процесс по делу Данила Мухаметова. Суд также продлил его арест до 17 марта 2025 года, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

    Ранее в Курганской области задержали 18-летнего жителя Шадринска за передачу данных о воинской части министерству обороны Украины, он уже обвинен в государственной измене и заключен под стражу.

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    3 октября 2024, 12:12 • Видео
    Будущее России после Украины. Взгляд из США

    Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

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    2 октября 2024, 15:07 • Новости дня
    Арабские дипломаты попросили Лаврова о встрече из-за эскалации на Ближнем Востоке

    Захарова: Лавров встретился с послами арабских стран из-за эскалации на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду обсудил с послами арабских государств обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Встреча состоялась по просьбе арабских дипломатов, поступившей накануне поздно вечером, сообщила Захарова на брифинге, передает ТАСС. Во время обмена мнениями с послами внимание было сфокусировано на беспрецедентной эскалации насилия в регионе, рассказала дипломат.

    «Подчеркнуто также, что все вовлеченные стороны должны отказаться от провокационных действий, проявлять сдержанность, ответственный подход в соответствии с известными решениями Организации Объединенных Наций и ее Совета Безопасности», – добавила спикер МИД.

    Ранее Кремль призвал к сдержанности и осудил атаки на гражданских на Ближнем Востоке. Посол России в Израиле Анатолий Викторов призвал к остановке военных действий на Ближнем Востоке.

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    3 октября 2024, 09:59 • Новости дня
    ФСБ задержала украинских шпионов при попытке проникновения из Литвы в Россию
    ФСБ задержала украинских шпионов при попытке проникновения из Литвы в Россию
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ задержала группу украинских шпионов, которые пытались незаконно проникнуть в Россию через Литву, причем одной из их целей было похищение ребенка.

    По данным ФСБ, задержана группа шпионов, пытавшихся проникнуть на территорию России из Литвы, передает РИА «Новости».

    В ходе расследования выяснилось, что основной целью шпионов была организация похищения и вывоза из России ребенка, отцом которого является сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины.

    Задержанные признались в намерениях, а также сообщили о наличии в их группе специального человека, ответственного за эту операцию.

    Кроме того, по данным ФСБ, украинская военная разведка активно собирала информацию о защищенности российско-литовского участка государственной границы.

    Операция по задержанию украинских шпионов была тщательно спланирована и проведена без инцидентов. ФСБ подтверждает, что все задействованные лица задержаны и находятся под стражей.

    Более того, задержанные подтвердили, что планировали похищение ребенка и его вывоз из России.

    Ранее ФСБ задержала в ЛНР корректировщицу ракетных ударов Киева. До этого задержали гражданку Украины из города Рубежное, корректирующую удары ВСУ по Луганской народной республике.

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    3 октября 2024, 12:10 • Новости дня
    Военкор назвал возможные сроки полного освобождения ЛНР

    Военкор Громов: Освобождение ЛНР может быть вопросом одного-двух месяцев

    Военкор назвал возможные сроки полного освобождения ЛНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Участок фронта в ЛНР долгое время был статичным, однако сейчас там наблюдается достаточно серьезное продвижение ВС России. При сохранении текущих тенденций полное освобождение ЛНР может быть вопросом одного-двух месяцев, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. Ранее сообщалось, что российские силы сформировали огневой мешок для украинской группировки под Лисичанском.

    «Российские войска придерживаются следующей тактики: сначала наносятся удары по флангам, мы занимаем ключевые точки и охватываем крупные города-укрепрайоны противника клещами, тем самым вынуждая его отходить. Так было в Авдеевке, Новогродовке, в районе Селидова, а также Угледаре», – отметил военкор Федор Громов.

    Он не исключает, что такая же схема будет реализована и в Лисичанске. Однако говорить о формировании там огневого мешка для украинской группировки пока преждевременно, считает собеседник. «Тем не менее на этом участке действительно наблюдается достаточно серьезное продвижение ВС России. В случае развития наступления могут быть созданы своего рода клещи. Тогда противник будет вынужден отступать в Северск», – допустил Громов.

    Впрочем, российские войска стремятся взять в полуобхват и этот населенный пункт. «Это направление было очень долгое время статичным, там не наблюдалось резких изменений. Успех нашей армии будет зависеть от того, насколько боеспособной окажется группировка ВСУ и будет ли она получать дополнительные силы», – рассуждает военкор. Он отметил, что важную роль сыграет и авиация России.

    По оценкам спикера, при сохранении текущих тенденций наступления полное освобождение ЛНР может быть «вопросом одного-двух месяцев». Он напомнил, что основные города и поселки находятся под контролем Российской армии. «Осталась небольшая цепочка неосвобожденных сел на границе ЛНР и Харьковской области, а также рядом с оккупированной частью ДНР», – заключил Громов.

    Ранее стало известно, что российские силы сформировали огневой мешок для украинской группировки под Лисичанском. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что после освобождения населенного пункта Верхнекаменское подразделения ВСУ в районе Белогоровки и западнее Лисичанска оказались в полуокружении.

    По словам Марочко, практически все пути отступления украинских войск простреливаются российскими силами. Наименьшее расстояние между российскими подразделениями, окружившими вооруженные формирования Украины, составляет около 8 км.

    Напомним, подразделения Южной группировки войск освободили Верхнекаменское Донецкой народной республики 2 октября. Российские войска также продолжили наступление под Макеевкой, заняв стратегическую высоту юго-западнее населенного пункта. В результате российским военным удалось отбить более двадцати атак ВСУ на ЛНР, уничтожив более 11 тыс. украинских солдат и наемников. Кроме того, ВС России начали формировать огневой мешок у Северска в Донецкой народной республике для группировки ВСУ.

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    2 октября 2024, 18:04 • Новости дня
    Путин заявил, что сейчас беспилотники выполняют задачи боевой авиации
    Путин заявил, что сейчас беспилотники выполняют задачи боевой авиации
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сегодня беспилотные летательные аппараты можно использовать для решения задач, выполнение которых раньше было возможно только с помощью боевой авиации, заявил президент России Владимир Путин, беседуя со студентами в индустриальном парке «Руднево».

    Глава государства отметил, что скорость российских БПЛА уже достигает 300–500–700 километров в час, передает ТАСС.

    «И они могут выполнять такие задачи, которые раньше могла выполнять только армейская, боевая авиация», – сказал Путин.

    Напомним, Путин в среду открыл площадку практической подготовки студентов колледжей Москвы «Руднево».

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    2 октября 2024, 18:44 • Новости дня
    Скабеева опровергла использование Россией вакуумной бомбы ОДАБ-9000 в Волчанске

    Скабеева заявила о применении ФАБ-1500 вместо вакуумной ОДАБ-9000 в Волчанске

    Скабеева опровергла использование Россией вакуумной бомбы ОДАБ-9000 в Волчанске
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска применили в Волчанске ФАБ-1500, а не вакуумную бомбу ОДАБ-9000, как утверждали российские военкоры, заявила телеведущая Ольга Скабеева, ссылаясь на источник в Минобороны.

    «Пока отбой: речь не про ОДАБ-9000. Не выдаем желаемое за действительное. Это ФАБ-1500, термобарический боеприпас. Источник – МО РФ», – заявила Скабеева, передает Lenta.Ru.

    Сообщения о применении ОДАБ-9000 появились после публикации видеоролика в социальных сетях, который некоторые военные корреспонденты интерпретировали как первое боевое использование этой бомбы.

    Военный обозреватель Александр Сладков также упоминал о применении ФАБ-9000, однако, по данным Telegram-канала «Военное обозрение», эта бомба не использовалась в реальных боевых вылетах с 1988 года из-за отсутствия подходящих целей. Девятитонный боеприпас признан избыточным для большинства боевых задач.

    Ранее ВС России при помощи ФАБ уничтожили командный пункт ВСУ в Курской области.

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    2 октября 2024, 17:48 • Новости дня
    Попавший под санкции США россиянин оказался среди фигурантов дела Cryptex

    Попавший под санкции США россиянин Иванов оказался среди фигурантов дела Cryptex

    Попавший под санкции США россиянин оказался среди фигурантов дела Cryptex
    @ Andy Dean/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россиянин Сергей Иванов, на которого США наложили санкции, оказался фигурантом уголовного дела, связанного с анонимной платежной системой UAPS и криптобиржей Cryptex.

    В ближайшее время он будет доставлен в Москву для проведения следственных действий, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Ранее в среду СК сообщил, что в столицу направили 96 фигурантов дела по организации анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. В сентябре Минфин США ввел санкции против гражданина России Сергея Иванова и платежной системы Cryptex, зарегистрированной на Сент-Винсенте и Гренадинах.

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    3 октября 2024, 12:13 • Новости дня
    Ветеран СВО Герой России Амыр Аргамаков назначен сенатором от Республики Алтай
    Ветеран СВО Герой России Амыр Аргамаков назначен сенатором от Республики Алтай
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Республики Алтай Андрей Турчак сообщил о назначении Героя России Амыра Аргамакова сенатором от региона, представляющим исполнительную власть в Совете Федерации.

    В своей речи на инаугурации Турчак отметил заслуги Аргамакова и подчеркнул, что с ним будет подписан указ о назначении.

    «Отдельно хотел обратиться к нашему Герою Российской Федерации Амыру Аргамакову и сообщить залу, депутатам Государственного собрания, жителям Республики Алтай, что сегодня мной будет подписан указ о назначении Амыра сенатором Российской Федерации, представляющим исполнительную власть Республики Алтай», – заявил Турчак.

    Амыр Аргамаков, майор гвардии, был участником военных операций в Сирии и в спецоперации на Украине. Ему 30 лет, и он является вторым уроженцем Горного Алтая, удостоенным звания Героя России. В феврале 2024 года Аргамаков получил звезду Героя России, а в марте был назначен председателем республиканского Союза ветеранов специальной военной операции.

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    2 октября 2024, 18:12 • Новости дня
    Шольц призвал провести конференцию с участием России и Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение о необходимости проведения конференции для урегулирования конфликта на Украине с участием обеих сторон и создания соответствующих условий для этого.

    Шольц подчеркнул в ходе общения с гражданами в городе Шверин важность создания необходимых условий для такой конференции, передает ТАСС.

    Канцлер отметил, что для успешного проведения подобной конференции необходимо участие обеих конфликтующих сторон, и Германия готова содействовать этому процессу. Он выразил надежду на то, что такая инициатива будет поддержана и другими международными партнерами, заинтересованными в мирном разрешении кризиса.

    По словам Шольца, создание условий для переговоров подразумевает как дипломатическую, так и материально-техническую поддержку. «Нам сейчас нужна конференция, в которой примут участие Украина и Россия. И мы должны создать для этого условия», – заявил канцлер.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Германия не обращалась к России с просьбой о телефонном разговоре между канцлером Олафом Шольцем и президентом Владимиром Путиным, подчеркнув отсутствие контактов с декабря 2022 года.

    Канцлер Германии Олаф Шольц намеревался связаться с президентом России Владимиром Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии для обсуждения ключевых международных вопросов. Кроме того, Шольц заявил о необходимости проведения новой конференции с участием России для мирного урегулирования украинского конфликта.

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    2 октября 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин разрешил подсудимым заключать контракт на военную службу

    Путин подписал разрешающий подсудимым заключать контракт на военную службу закон

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий подсудимым заключать контракты на военную службу в условиях мобилизации и военного положения.

    Новый закон расширяет прежние нормы, которые разрешали заключать контракты обвиняемым до передачи их дел в суд или уже осужденным лицам, передает ТАСС. Теперь такая возможность предоставляется и тем, чьи дела еще находятся на стадии рассмотрения в суде.

    Кроме того, закон регулирует основания и порядок принятия соответствующих решений судом. Это новшество также касается осужденных, приговор в отношении которых еще не вступил в силу. Такие лица могут заключать контракты на военную службу на стадии апелляционного производства.

    С октября 2022 года в России введено военное положение на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей.

    Ранее Госдума приняла законопроект о возможности освобождения от уголовной ответственности участников спецоперации на стадии судебного производства.

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    2 октября 2024, 21:50 • Новости дня
    Додик рассказал о планах встретиться с Путиным на саммите БРИКС в Казани

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Республики Сербской Милорад Додик планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани, об этом сообщается на официальном сайте Додика.

    Республика Сербская будет представлена на саммите в качестве наблюдателя, и Додик намерен обсудить возможность участия автономных регионов в альянсе, говорится в сообщении, передает ТАСС.

    Додик подчеркнул, что его участие в саммите стало возможным благодаря приглашению от российской стороны. «Я также встречусь в Казани с президентом России Владимиром Путиным. Россия – дружественная нам страна, я высоко ценю российского президента Владимира Путина. Он – человек мира, сильный лидер своей страны и народа. Путин – один из важнейших мировых лидеров», – заявил глава Республики Сербской.

    В июне Путин и Додик встретились в рамках ПМЭФ.

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    2 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с лауреатами конкурса «Учитель года России»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с лауреатами конкурса «Учитель года России» – лучшими учителями, директорами и воспитателями страны.

    Встреча состоится в формате видеоконференции, в ней также примут участие педагоги – финалисты телепроекта «Классная тема!», созданного по поручению президента в 2023 году, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Ранее Путин заявлял о необходимости увеличить зарплату в школах.

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    3 октября 2024, 07:30 • Новости дня
    Силы ПВО за ночь сбили 113 украинских беспилотников над российской территорией

    Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 113 украинских беспилотников над российской территорией

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников, атаковавших Белгородскую, Воронежскую, Курскую и Брянскую области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что наибольшее количество беспилотников было уничтожено в Белгородской области, где силы ПВО сбили 73 аппарата.

    В Воронежской области дежурные средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников, в Курской – 14, а в Брянской области был перехвачен и уничтожен один БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали Воронежскую и Белгородскую области, что стало очередным проявлением напряженности в регионе.

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    2 октября 2024, 14:55 • Новости дня
    ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ над Белгородской и Курской областями

    Минобороны: ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ над Белгородской и Курской областями

    Tекст: Александра Юдина

    В дневное время средства ПВО успешно уничтожили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать объекты на территории России, вблизи Белгородской и Курской областей, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что около 13.50 была пресечена попытка киевского режима атаковать объекты в России с помощью беспилотников.

    Два украинских дрона самолетного типа были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны над территориями Белгородской и Курской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду российская система ПВО уничтожила шесть украинских дронов над Белгородской областью.

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      1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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