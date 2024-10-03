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Банки выступили против законопроекта о кредитных лимитах
Банки выразили опасения из-за законопроекта о запрете увеличения кредитных лимитов
Национальный совет финансового рынка направил письма в Банк России, Минфин, Совфед и председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову, выступая против закона о запрете увеличения кредитных лимитов по картам, принятого в первом чтении.
В письме НСФР выражена обеспокоенность по поводу законопроекта, который предполагает запрет на увеличение лимита по кредитным картам в рамках одного договора, передает РБК.
В письмах, направленных в ключевые ведомства, подчеркнуто, что такие ограничения могут привести к негативным последствиям для заемщиков, которым придется открывать дополнительные кредитные карты, ухудшая свою кредитную историю.
Аксаков в свою очередь сообщил, что пока не видел письмо НСФР, но знает позицию организации.
«Будем рассматривать, выслушивать аргументы и исходя из этого принимать решения», – подчеркнул он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство поддержало проект о запрете банкам самостоятельно повышать размер кредита, что направлено на защиту прав заемщиков на фоне усиливающегося регулирования финансового сектора.
Напомним, с 1 июля вступил в силу единый порядок рассмотрения обращений заявителей к кредитным организациям и другим финансовым учреждениям, который устанавливает более строгие правила взаимодействия на финансовом рынке.