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    В современном мире, где независимых и нейтральных государств становится все меньше, Папа Римский сохранил свой нейтралитет и потенциал Ватикана как реальной переговорной площадки для всех сторон.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Байден подтвердил победу Альцгеймера

    Я бы поостерегся говорить, что Байдена сменят. Скорректируют стратегию публичного представительства. А дальше – как пойдет. Если на публике он перестанет «зависать», а начнет творить непотребства – одно дело, если нет – другое.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв На Западе дебаты без идей, выборы без выбора

    Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.

    6 комментариев
    29 июня 2024, 11:19 • Новости дня

    Россиянам напомнили об изменениях с 1 июля

    Госдума напомнила россиянам об изменениях с 1 июля

    Tекст: Александра Юдина

    С 1 июля в России вступает в силу ряд важных изменений, которые затронут жителей страны – отмена льготной ипотеки, повышение цен на услуги ЖКХ, возмещение украденных мошенниками средств и другое.

    На сайте Госдумы указано, что с 1 июля перестанет действовать льготная ипотека с господдержкой под 8% годовых, запущенная в 2020 году из-за несоответствия пониженной ставки реалиям финансового рынка, на котором ЦБ установил ключевую ставку 16% годовых.

    При этом отмечается, что до 2030 года сохранит действие программа «Семейная ипотека» со ставкой 6%, однако обновятся правила ее получения.

    Также с 1 июля будут проиндексированы платежи по услугам ЖКХ. Согласно постановлению правительства, устанавливается предельно допустимое отклонение, при этом каждый регион сам выбирает процент, на который вырастут тарифы. В частности, максимальная индексация на 15% произойдет в Забайкалье, в Хакасии тарифы повысят всего на 4%, а власти Санкт-Петербурга повышение отменили. Более того, для льготных категорий граждан банковские комиссии за оплату услуг ЖКХ будут отменены.

    Кроме того, с 1 июля изменится способ приватизации муниципального и государственного имущества. Так вместо продажи объектов без объявления цены будет устанавливаться минимальная цена в размере 5% от первоначального предложения на публичных торгах.

    Помимо прочего, с 1 июля вступит в силу единый порядок рассмотрения обращений заявителей к кредитным организациям, некредитным финансовым организациям и лицам, оказывающим услуги на финансовом рынке. Согласно новым правилам, отвечать на обращение заявителя будет необходимо в течение 15 (в порядке исключения 25) дней.

    Сообщается также, что с 1 июля увеличится надбавка к коэффициентам риска по кредитам, что усложнит процедуру получения займов для граждан, если их кредитная нагрузка превышает 50% – в этом случае банки могут давать не больше 20% займов таким клиентам.

    Для заемщиков с 1 июля изменится очередность погашения задолженности по потребительскому кредиту. Так, пени и штрафы будут гаситься в последнюю очередь, а приоритетным станет погашение задолженности по процентам.

    Касательно пенсий с 1 июля произойдет индексация для граждан старше 80 лет, военных пенсионеров и членов их семей, проживающих в новых регионах, а также пенсионеров, закончивших трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста.

    Кроме того, с 1 июля в России заработает реестр многодетных семей, который упростит взаимодействие с госорганами и облегчит получение положенных льгот.

    Также с 1 июля вырастет госпошлина на получение загранпаспорта нового образца. Так, для взрослых она составит 6 тыс. рублей, а для детей – 3 тыс. рублей.

    Кроме того, с 1 июля вырастут госпошлины, связанные с получением российского гражданства, а также с процедурой въезда на российскую территорию, получением ВНЖ и разрешением на работу.

    Отмечается, что с 1 июля вырастет минимальная цена на алкоголь крепостью выше 28 градусов. Минимальную цену на крепкий алкоголь Минфин повышает с 2009 года. Действующий график повышения цен будет реализован до конца 2026 года.

    В заключение добавим, что с 25 июля вступят изменения в закон о национальной платежной системе – отныне в ряде случаев банки будут обязаны возмещать гражданам средства, украденные мошенниками с их счетов.

    26 июня 2024, 14:12 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение семи бригадам ВСУ под Харьковом
    Группировка «Север» нанесла поражение семи бригадам ВСУ под Харьковом
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за сутки поразили живую силу и технику семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Поражение нанесено 3-й штурмовой, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригадам ВСУ, 36-й бригаде морской пехоты, 13-й бригаде нацгвардии и 127-й бригаде теробороны в районах Терновой, Глубокого, Ветеринарного, Тихого, Веселого, Нескучного, Питомника, Волчанска и Липцев, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, американскую боевую машину Bradley, орудие M119 американского производства, два орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, РЛС AN/TPQ-50 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Западная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й, 30-й, 66-й механизированных бригад ВСУ, 107-й, 112-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах Синьковки, Петропавловки, Табаевки Харьковской области, Платоновки ДНР, Макеевки и Червоной Дибровы ЛНР.

    Также силы России отразили две контратаки украинских штурмовиков 3-й механизированной бригады.

    Потери украинской стороны составили до 400 военнослужащих, танк, пять пикапов, установка М109 Paladin производства США, два РСЗО БМ-21 «Град» и два полевых склада боеприпасов.

    Ранее ВС России уничтожили два склада военно-технического имущества ВСУ.

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    26 июня 2024, 12:18 • Новости дня
    Политолог объяснил решение приостановить расширение БРИКС

    Политолог Лукьянов: Вечно открытые двери превратят БРИКС в аморфное сообщество

    Политолог объяснил решение приостановить расширение БРИКС
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Во вступлении в БРИКС заинтересованы многие страны, тем не менее четких принципов присоединения к организации до сих пор нет. Приостановка процесса принятия новых членов необходима для разработки критериев их дальнейшего вступления, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о паузе в присоединении новых государств к БРИКС.

    «Расширение БРИКС должно являться не столько количественным, сколько качественным изменением. Организация долгое время представляла собой объединение пяти крупных и независимых региональных центров. Однако желающих присоединиться к блоку становится все больше и больше. По этой причине критерии членства рискуют значительно размыться», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «БРИКС не может открывать двери для всех стран, поскольку это превратит организацию в аморфное сообщество. Для предотвращения подобного исхода необходимо составить четкие принципы вступления. Полагаю, что именно этим и будут заниматься все действующие участники объединения в период председательства России и, возможно, Бразилии», – отмечает собеседник.

    «Примеров успешного функционирования «дорожных карт» для вхождения в международные блоки достаточно много. Например, для присоединения к Европейскому союзу страна должна сначала получить статус кандидата, потом идут долгие переговоры, во время которых проверяется соответствие государства необходимым критериям», – подчеркивает он.

    «Процесс вступления в БРИКС может быть схожим с описанной процедурой, однако вряд ли он будет регламентирован столь же жесткими требованиями, как в случае с ЕС, в котором страны-участники передают часть своего суверенитета наднациональным органам. Тем не менее введения таких ступеней, как кандидат и наблюдатель, все-таки стоит ожидать», – акцентирует эксперт.

    «При этом у БРИКС нет центральных структур. Процесс адаптации новых членов происходит следующим способом: чиновники различных стран, отвечающие за определенные направления, встречаются и обсуждают дальнейшую совместную работу. Нельзя исключать, что институциональные органы все-таки будут созданы – это станет новым шагом в интеграции. Однако это никогда не было характерным для объединения», – резюмировал Лукьянов.

    Ранее подавляющим большинством голосов стран БРИКС было решено «взять паузу» по поводу принятия новых членов, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, это необходимо, чтобы «переварить» новоприбывших, увеличивших состав организации в два раза.

    Также стало известно, что в рамках вступления в БРИКС будут введены категории или «ступени». Глава дипведомства РФ в ходе встречи с председателем Совета республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой подчеркнул, что в объединении планируют реализовать концепцию стран-партнеров. По его мнению, это станет важным шагом перед полным членством в организации. «Обязательно будем продвигать наших белорусских друзей, как и ряд других единомышленников», – отметил он.

    При этом интерес к БРИКС во всем мире неуклонно растет. Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что различными странами подано больше 30 заявок на вступление в организацию. В частности, он отметил, что о подобном решении сообщили Таиланд и Малайзия.

    Турция также выразила заинтересованность в присоединении к БРИКС, рассматривая эту межправительственную организацию как «хорошую альтернативу» Евросоюзу. Об этом заявил глава МИД страны Хакан Фидан во время визита в Китай. По его оценке, данный шаг поможет значительно расширить экономические возможности Анкары.

    Республика Зимбабве также готова вступить в БРИКС, сказала министр обороны государства Оппа Мучингури-Кашири. По ее словам, организация предлагает альтернативные благоприятные условия для свободной торговли с другими странами и способствует экономическому росту на основе взаимного уважения, общего прогресса и процветания.

    Кроме того, она выразила уверенность в возможности БРИКС противостоять доминированию западных держав. Она считает, что организация способна продвигать более сбалансированную глобальную повестку. Создаваемые в рамках блока механизмы сотрудничества она сочла эффективными для развития связей стран мирового большинства.

    Недавно заместитель главы МИД Сергей Рябков назвал условие для вступления в организацию. «Для нас важно, чтобы страны, которые хотят присоединиться к БРИКС и стать нашими партнерами, не участвовали в политике незаконных санкций и ограничительных мер против других членов БРИКС, особенно против России», – подчеркнул он.

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    27 июня 2024, 00:38 • Новости дня
    Нетребко объявила о разводе с тенором Эйвазовым

    Оперная певица Нетребко объявила о разводе с тенором Эйвазовым и назвала расставание с певцом «трудным решением».

    Tекст: Денис Тельманов

    Оперная певица Анна Нетребко объявила о разводе с певцом Юсифом Эйвазовым.

    «После десяти счастливых лет вместе мы приняли трудное решение расстаться. Мы остаемся близкими друзьями, объединенными общей любовью к Тьяго», – передает «Газета.RU» официальное заявление пары, которое приводится в Austria Presse-Agentur (APA).

    Причины расставания пара не раскрывает.

    Напомним, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов поженились в 2015 году.

    Ранее сообщалось, что концерт Анны Нетребко отменен в Швейцарии. Выступление должно было состояться 1 июня в Люцерне, однако местные власти попросили отменить концерт.

    По их мнению, из-за «географической и временной близости выступления Нетребко к мирной конференции по Украине» возможна «угроза общественному порядку».

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    28 июня 2024, 17:15 • Новости дня
    МИД Германии призвал журналистов уехать из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Германии рекомендовало немецким журналистам, работающим в России, рассмотреть возможность отъезда из страны.

    Журналисты должны самостоятельно проверить, возможно ли их дальнейшее присутствие в России, в том числе понять, не стоит ли рассмотреть выезд, заявил Фишер на брифинге, отвечая на вопрос о зеркальных мерах, которые принимаются в отношении журналистов немецких медиа в России, передает «Московский комсомолец».

    Он также подчеркнул, что Берлин не рекомендует гражданам страны, включая журналистов, посещать Россию.

    Ранее австрийской журналистке предписали покинуть территорию России в ответ на решение Австрии не продлевать пребывание российской журналистки.

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    28 июня 2024, 14:23 • Новости дня
    Страны БРИКС поддержали инициативу России по созданию зерновой биржи
    Страны БРИКС поддержали инициативу России по созданию зерновой биржи
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Участницы БРИКС поддержали российскую инициативу по созданию зерновой биржи, Минсельхоз начнет прорабатывать создание данной площадки и развитие возможности расчетов в нацвалютах стран БРИКС, сообщила глава российского ведомства Оксана Лут.

    По ее словам, в соответствии с поручением президента Владимира Путина совместно с коллегами будет прорабатываться создание и развитие данной площадки, а затем развитие возможности расчетов в нацвалютах стран БРИКС, передает ТАСС.

    Лут добавила, что во время встречи министров сельского хозяйства стран БРИКС обсуждались связанные с продовольственной безопасностью БРИКС вопросы.

    Она отметила, что страны БРИКС составляют около 30% всех пахотных земель мира, при этом совместно страны производят около 40% зерновых культур, 50% рыбы, 50% молочной продукции во всем мире.

    «Фактически участницы БРИКС являются ключевой площадкой для обеспечения мировой продовольственной безопасности», – подчеркнула Лут.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, с какой проблемой столкнулся БРИКС.

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    27 июня 2024, 21:36 • Новости дня
    Российских гребцов, стрелков и пятиборцев не допустили до Олимпиады в Париже

    МОК: Российские гребцы, стрелки и пятиборцы не допущены до Олимпиады–2024

    Российских гребцов, стрелков и пятиборцев не допустили до Олимпиады в Париже
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил российских спортсменов до участия в Олимпийских играх во Франции в нейтральном статусе по пяти дисциплинам.

    Речь идет об академической гребле, тхэквондо, стрельбе, гиревом спорте и пятиборье, следует из пресс-релиза МОК, передает «Коммерсант».

    До Игр в нейтральном статусе допущен ряд российских теннисистов: Андрей Рублев, Даниил Медведев, Карен Качанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

    В состязаниях по велоспорту примут участие Тамара Дронова, Алена Иванченко и Андрей Сырица, в прыжках на батуте – Анжела Бладцева. Девять борцов из России также получили разрешение на участие: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.

    В МОК отметили, что этот список не окончательный, он будет дополняться.

    Ранее Украина потребовала не пускать российских борцов на Олимпиаду в Париже.

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    26 июня 2024, 13:29 • Новости дня
    Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года
    Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года
    @ Рюмин Александр/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект партии «Единая Россия» о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, которая была приостановлена с 2016 года.

    Изменения были внесены в закон «О страховых пенсиях», их поддержали все депутаты. Работающие пенсионеры получают страховую пенсию и выплату в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств, передает ТАСС.

    Как ранее сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, пенсия минимально будет увеличена после индексации примерно на 1,3 тыс. рублей.

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    29 июня 2024, 10:30 • Новости дня
    При ракетной атаке в Севастополе ранены три человека

    Развожаев: В Севастополе трое ранены при ракетной атаке

    При ракетной атаке в Севастополе ранены три человека
    @ Пресс-служба правительства Севастополя/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Три человека получили осколочные ранения легкой степени тяжести в результате ракетной атаки на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он указал, что все пострадавшие госпитализированы.

    Ранее в Севастополе системы ПВО уничтожили две воздушные цели.

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    27 июня 2024, 07:19 • Новости дня
    Система ПВО сбила семь беспилотников над тремя российскими регионами

    Минобороны: Система ПВО сбила семь беспилотников над тремя российскими регионами

    Система ПВО сбила семь беспилотников над тремя российскими регионами
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на четверг российская система ПВО успешно сбила семь беспилотников над Московской областью, Тверской и Белгородской областями, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что были ликвидированы четыре БПЛА над Тверской областью, два – над Московской областью и еще один был уничтожен над Белгородской областью.

    Ранее ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Смоленской областью.

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    28 июня 2024, 08:45 • Новости дня
    В Сербии отказались поддержать новые санкции против России

    Tекст: Александра Юдина

    Сербия не будет поддерживать антироссийские санкции Запада и терять друга, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин.

    По его словам, за отказ от исторически самого надежного друга Сербии открыли бы главу «переговорной платформы о вступлении в ЕС», после чего  прилетело бы требование об упразднении республики Сербской Боснии и Герцеговины, а далее – требование о признании Косово, передает РИА «Новости».

    Вулин отметил, что Сербия – самостоятельная и свободная страна, которая ценит Россию и не хочет терять друга, который «веками ее поддерживал».

    Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу и вице-премьер Сербии обсудили отпор вмешательству Запада во внутренние дела.

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    26 июня 2024, 12:29 • Новости дня
    Конституционный суд заявил о незыблемости моратория на смертную казнь в России

    Tекст: Александра Юдина

    Мораторий на смертную казнь в России является «пределом» для изменений правовой системы страны, заявил на полях Петербургского международного юридического форума председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

    По его словам, возобновление применения смертной казни в рамках действующей Конституции недопустимо, это – один из «пределов подвижности» мер по противодействию угрозам, передает ТАСС.

    Зорькин добавил, что Конституция в любом случае не допускает установления доминирующей идеологии в стране, то есть единственной обеспечивающей общность нации идеологией является сама Конституция.

    Ранее кандидат в председатели Верховного суда Ирина Подносова заявила, что для снятия моратория на смертную казнь потребуется внести изменения в Конституцию.

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    26 июня 2024, 20:02 • Новости дня
    Путин провел разговор с и. о. президента Ирана

    Путин провел разговор с и. о. президента Ирана Мохбером

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером развитие отношений между двумя странами.

    В беседе российский лидер выразил уверенность в развитии российско-иранских отношений, сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин пожелал народу Ирана успешных выборов.

    В предыдущий раз телефонные переговоры Путина и Мохбера состоялись 13 июня.

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    26 июня 2024, 14:28 • Новости дня
    В ФМБА рассказали о радиационном фоне после разрушения поста контроля ЗАЭС

    ФМБА: Превышения радиационного фона после разрушения поста контроля ЗАЭС нет

    Tекст: Александра Юдина

    Превышения радиационного фона на территории Энергодара после разрушения поста радиационного контроля Запорожской АЭС нет, заявило Федеральное медико-биологическое агентство.

    В Telegram-канале агентства указано, что превышения естественных фоновых значений не выявлено, специалисты продолжают контролировать обстановку.

    Уточняется, что функционирование подразделений федерального агентства в Энергодаре осуществляется в штатном режиме.

    Ранее ВСУ нанесли артиллерийский удар по посту радиационного контроля Запорожской АЭС, расположенному в Великой Знаменке, он полностью уничтожен.

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    27 июня 2024, 06:17 • Новости дня
    Пассажиры сошедшего с рельсов в Коми поезда отправились в Новороссийск

    Tекст: Денис Тельманов

    Пассажиры сошедшего с рельсов в Коми поезда №511 специально сформированным составом отправились в Новороссийск, сообщила Северная железная дорога (СЖД).

    «Пассажиры, следовавшие в поезде Воркута – Новороссийск, возле станции Угольный пересели в специально сформированный состав. Он отправился в 5.14 (по Москве) и проследует в Новороссийск ускоренным графиком», – приводит сообщение ТАСС.

    В ОАО «РЖД» в данный момент работает штаб по ликвидации последствий схода вагонов. На месте ЧП ведутся восстановительные работы.

    Напомним, сход девяти из 14 вагонов поезда Воркута – Новороссийск произошел накануне на перегоне Инта-1 – Угольный СЖД. Предварительной причиной ЧП назван подмыв полотна из-за обильных осадков.

    В результате схода поезда пострадали 70 человек.


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    27 июня 2024, 09:02 • Новости дня
    ФСБ нашла в Мариуполе схрон с взрывчаткой украинских диверсантов

    Tекст: Александра Юдина

    Сотрудники УФСБ по ДНР обнаружили в Мариуполе подготовленный украинскими диверсантами для совершения терактов схрон с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами.

    Отмечается, что сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли шесть кумулятивных зарядов, 18 килограммов пластида, 11 мин МОН-50, 11 гранатометных выстрелов, девять ручных гранат, а также детонаторы, передает РИА «Новости».

    Изъятая взрывчатка была уничтожена на специализированном полигоне.

    Ранее ФСБ задержала агента СБУ в Крыму за слив из баз данных.

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    • Дебаты Байдена и Трампа: позор и паника

      Дональд Трамп разгромил Джо Байдена на президентских дебатах, хотя плохо готовился и мало старался. Дело дошло и до прямых оскорблений, при этом Байден даже перехамил Трампа (в плохом смысле). Самые популярные слова в американских СМИ в связи с произошедшим – «позор» и «паника».

    • Западную империю подожгли с двух концов

      После того как США сделали Кению своим главным союзником в Африке, протестующие взяли штурмом парламент этой страны. Одновременно возобновились беспорядки в Новой Каледонии, где аборигенное население добивается независимости от Франции. Деколонизация Глобального Юга вышла на новый этап.

    • На место Борреля нашли русофобку похуже

      Новым спецпредставителем ЕС по внешней политике станет премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Именно она называла въезд в страны ЕС для россиян «привилегией». Еще в начале года МВД РФ объявило Каллас в розыск. Но эстонцы рады такому исходу: они ненавидят Каллас.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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