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Российские силы окружили ВСУ под Лисичанском
Российские войска создали огневой мешок для ВСУ под Лисичанском в ЛНР
Российские военные создали полуокружение для украинских войск в районе Лисичанска в ЛНР, что затрудняет их отступление по простреливаемым путям.
Российские силы сформировали огневой мешок для украинской группировки под Лисичанском, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что после освобождения населенного пункта Верхнекаменское украинские подразделения в районе Белогоровки и западнее Лисичанска оказались в полуокружении.
По словам Марочко, практически все пути отступления украинских войск простреливаются российскими силами. Наименьшее расстояние между российскими подразделениями, окружившими вооруженные формирования Украины, составляет около восьми километров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продолжили наступление под Макеевкой, заняв стратегическую высоту юго-западнее населенного пункта. В результате российским военным удалось отбить более двадцати атак ВСУ на Луганскую народную республику, уничтожив более 11 тыс. украинских солдат и наемников. Кроме того, российские военнослужащие начали формировать огневой мешок у Северска в Донецкой народной республике для группировки ВСУ.