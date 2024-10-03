Российские войска создали огневой мешок для ВСУ под Лисичанском в ЛНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские силы сформировали огневой мешок для украинской группировки под Лисичанском, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что после освобождения населенного пункта Верхнекаменское украинские подразделения в районе Белогоровки и западнее Лисичанска оказались в полуокружении.

По словам Марочко, практически все пути отступления украинских войск простреливаются российскими силами. Наименьшее расстояние между российскими подразделениями, окружившими вооруженные формирования Украины, составляет около восьми километров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продолжили наступление под Макеевкой, заняв стратегическую высоту юго-западнее населенного пункта. В результате российским военным удалось отбить более двадцати атак ВСУ на Луганскую народную республику, уничтожив более 11 тыс. украинских солдат и наемников. Кроме того, российские военнослужащие начали формировать огневой мешок у Северска в Донецкой народной республике для группировки ВСУ.