Российские военные заняли стратегическую высоту юго-западнее Макеевки в ЛНР

Российские военные продолжают успешное наступление на территории Луганской Народной Республики, заняв стратегическую высоту вблизи Макеевки, сообщает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко подчеркнул важность этого достижения и отметил, что войска активно продвигаются на северо-запад от населенного пункта вдоль автодороги.

По словам Марочко, после освобождения Макеевки и Невского российские вооруженные силы не остановились и продолжают развивать успех. Юго-западнее Макеевки была взята стратегическая высота, а западнее Невского войска вплотную подошли к Новолюбовке. Эти действия свидетельствуют о планомерном продвижении российских военных в данном районе.

Ранее, 29 сентября, Министерство обороны России сообщило об освобождении Макеевки благодаря успешным наступательным действиям подразделений группировки войск «Запад». Это подчеркивает эффективность военных операций и наращивание военного присутствия в стратегически важных районах.

Ранее российским военным удалось отбить более 20 атак ВСУ на Луганскую народную республику, уничтожив при этом более 11 тыс. украинских солдат и наемников. Кроме того, российские военнослужащие начали формировать огневой мешок у Северска в Донецкой народной республике для группировки ВСУ.