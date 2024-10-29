Володин предложил перенести штаб-квартиру ООН в Гавану

Володин предложил переместить ООН в Гавану из-за блокады Кубы США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал предложение перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в Гавану, сообщает ТАСС. Таким образом, по его мнению, ООН сможет лучше понять условия жизни на Кубе. Володин обвинил Организацию в бездействии по вопросу снятия блокады с Кубы США, подчеркнув, что ООН должна поставить окончательную точку в этом вопросе.

По словам Володина, ущерб, нанесенный Кубе из-за блокады, превышает 164 млрд долларов. Он отметил, что с каждым годом увеличивается количество стран, поддерживающих отмену блокады. В прошлом году только две страны голосовали против снятия блокады – США и Израиль, в то время как Украина воздержалась.

Госдума на пленарном заседании приняла обращение к Генеральной Ассамблее ООН, парламентам стран – членов ООН и международным парламентским организациям. В документе подчеркивается необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы со стороны США. Володин подчеркнул необходимость создания справедливого миропорядка, в котором учитываются интересы каждой страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США ни за что не позволят перенести штаб-квартиру ООН в другую страну. Небензя также отметил, что Белый дом никогда не согласится на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, поскольку в этом вопросе тяжело заручиться поддержкой двух третей стран – членов Организации. В Совфеде предложили задуматься о переносе штаб-квартиры ООН из США в более «приличное место».