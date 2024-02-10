Небензя оценил вероятность переноса штаб-квартиры ООН из США

Политолог: Интервью Путина перестроит картину мира западных обывателей

Политолог Ткаченко: Интервью Путина Карлсону перестроит картину мира западных обывателей

Tекст: Анастасия Куликова

«Граждане западных стран после просмотра интервью Владимира Путина Такеру Карлсону сделают определенные выводы. В двухчасовом видео они увидят президента России как опытного, быстро и остро думающего политика, который беспокоится о своей стране и не ищет конфликтов с другими государствами», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

Он указал на общепримирительный тон Путина. «В таком формате российский лидер высказался по отношению и к Украине, и к странам Запада – он называл их партнерами и никого не называл врагами. Поэтому, на мой взгляд, интервью стало обращением к широкой аудитории, «протянутой рукой» западным гражданам, которая, как писал Маяковский, «дойдет через головы правительств», – считает собеседник.

Ткаченко убежден: озвученные президентом России тезисы стали для европейцев и американцев открытием. «Западная пресса привыкла демонизировать российского лидера. Сейчас же аудитория услышала то, что раньше им преподносили исключительно в искаженном варианте», – акцентировал он. По мнению политолога, интервью перестроит картину мира западных обывателей.

«Вместе с тем будет любопытно посмотреть на реакцию европейских политиков и граждан, потому что озвученная Путиным позиция во многих моментах была критичной. Но, я думаю, те, у кого есть голова на плечах, серьезно задумаются», – заключил Ткаченко.

Напомним, Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Беседа длилась два часа шесть минут. За это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов. Утром в пятницу интервью только на сайте Такера Карлсона уже посмотрели десятки миллионов человек. Как свидетельствуют данные мониторинга Brand Analytics, Владимир Путин и Такер Карлсон вышли в лидеры по упоминаемости в соцсетях.

Среди прочего, президент России счел спецслужбы США причастными к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Он удивился, почему власти Германии хранят молчание в этой ситуации. Путин также отметил, что нынешнее руководство Берлина руководствуется не национальными интересами, а интересами коллективного Запада. «Ведь дело не только в «Северном потоке – 1», который взорвали. «Северный поток – 2» повредили, но одна труба жива-здорова, по ней можно подавать газ в Европу, но Германия же не открывает его. Мы готовы», – приводит слова президента Кремль.

На вопрос, может ли он представить себе сценарий, при котором Россия направит свои войска, например, в Польшу, Путин ответил: «Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии – нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы».

Кроме того, в интервью Владимир Путин достаточно подробно описал историю отношений России и Украины. В частности, он обратил внимание на то, что развитие русского государства начиналось с двух центров – Киева и Новгорода.

При этом глава государства отметил, что если бы в 2014 году смена власти на Украине прошла бескровно, то Крым мог бы остаться в составе этого государства. Он подчеркнул, что конфликт спровоцировал именно незаконный переворот, который Владимир Путин считает «политической ошибкой ЦРУ».

В отношении текущего конфликта Владимир Путин сообщил, что он может закончиться за несколько недель в случае остановки американской помощи. «Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения», – уточнил он. Глава государства также призвал западные страны исправить ошибку экс-премьера Британии Бориса Джонсона, который отговорил украинскую делегацию от подписания мирных соглашений.

Говоря о договороспособности Зеленского, глава государства отметил, что тот обманул своих избирателей, поскольку «пришел к власти на ожиданиях украинского населения, что он приведет Украину к миру». Он также напомнил, что именно действующая власть в Киеве выпустила декрет о запрете вести переговоры с Россией.

Кроме того, Путин рассказал о переговорах в 2000 году с Биллом Клинтоном, который в то время занимал пост президента США, о вступлении России в НАТО. «Я ему сказал, задал вопрос: слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно? Вдруг он сказал: ты знаешь, это интересно, я думаю, что да. А вечером, когда мы с ним встретились уже на ужине, он говорит: ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой – нет, сейчас это невозможно», – отметил глава государства.

«Если бы он сказал «да», начался бы процесс сближения, и в конечном итоге это могло бы состояться, если бы мы увидели искреннее желание партнеров сделать это. Но этим не закончилось. Ну нет так нет, ладно, хорошо», – подчеркнул президент.