В Совфеде предложили задуматься о переносе штаб-квартиры ООН из США в более «приличное место»

Сенатор Климов призвал расширить состав постоянных членов СБ ООН и перенести штаб-квартиру в «приличное место»

Необходимо сделать Бразилию, Индию и ЮАР постоянными членами Совета Безопасности ООН, а штаб-квартиру организации следует перенести из США в более приличное место, заявил сенатор Андрей Климов на фоне отказа СБ ООН принять российско-китайскую резолюцию о международном расследовании взрывов на «Северных потоках».

По словам сенатора, Вашингтон фактически признал свою причастность к взрывам труб «Северного потока».

Он отметил, что, хотя никто не решился голосовать против предложения России о международном расследовании «преступления века», но поддержали Москву только две страны из нынешнего состава Совбеза (КНР и Бразилия – обе входят в БРИКС).

Остальные постоянные члены Совбеза ООН вслед за США воздержались. Климов в своем Telegram напомнил, что всего в СБ ООН входит 15 государств, в том числе пять на постоянной основе.

Сенатор поинтересовался, с каких пор крупнейшая со времен Второй мировой войны диверсия перестала интересовать «мировое сообщество».

«Так всегда и было, если в преступлениях повинны сами США – создатели послевоенной глобальной Империи Зла и Лжи! Их «мировое сообщество» («цивилизованные государства», «демократический мир» и т. п. мистификации) лишь ширма заокеанской банды, терроризирующей остальной мир в своих корыстных интересах», – написал Климов.

В связи с этим он призвал задуматься о включении в число постоянных членов СБ ООН таких суверенных государств – крупнейших на своих континентах, как ЮАР, Бразилия и Индия. Также, по его мнению, стоит перенести штаб-квартиру всемирной организации из Нью-Йорка в «более приличное место».

Говоря о расследовании взрывов на трубопроводах, сенатор призвал пользоваться собственным УК в отношении всех причастных против российских газопроводов.

Накануне Совет Безопасности ООН не поддержал российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках».

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия сомневается в транспарентности расследований Германии, Дании и Швеции по диверсиям на «Северных потоках» и считает, что предпринимаемые ими действия могут быть нацелены на сокрытие улик.