Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
В МИД Германии объяснили инцидент со встречей Бербок в Малайзии
Министерство иностранных дел Германии опровергло информацию о том, что главу ведомства Анналену Бербок не встретили во время ее визита в Китай или Индию, объяснив, что инцидент с самолетом произошел в Малайзии.
Спикер МИД ФРГ Себастиан Фишер уточнил, что видео, на которое ссылаются в интернете, не имеет отношения к визитам Бербок в эти страны, передает РИА «Новости».
Фишер пояснил, что видео было снято во время посадки рейса главы МИД Германии в Малайзии. По его словам, из-за недоразумения самолет припарковался не в том месте, а встречающая сторона находилась чуть дальше, что вызвало необходимость пройти несколько шагов, прежде чем министр была встречена официально.
Визит в Малайзию состоялся еще в начале года, а на прошлой неделе Бербок посетила Индию.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прилетела в Китай с визитом, однако по прибытии в аэропорт ее никто не встретил.