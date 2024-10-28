Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Главу МИД Германии не встретили у самолета во время визита в Китай
Главу МИД Германии Бербок не встретили у самолета во время визита в Китай
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прилетела в Китай с визитом, однако по прибытии в аэропорт ее никто не встретил.
На это обратила внимание «Комсомольская правда». На видео, опубликованном изданием, видно, что главу немецкой дипломатии у трапа самолета не встретило ни одно официальное лицо.
Отмечается, что визит Бербок в Китай не был официально анонсирован, однако в прессе с начала октября ходили слухи о ее намерении посетить страну до конца месяца. Основной целью визита назывались обсуждение ситуации на Украине и ближневосточного конфликта.
Ранее в Сети сравнили встречу главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в аэропорту Индии. На двух коротких видеороликах с моментами прилета дипломатов наглядно показана разница во встрече официальных лиц со стороны индийских властей.