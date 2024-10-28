В «Артеке» завершился финал конкурса «Большая перемена» для старшеклассников

Финал «Большой перемены» в «Артеке» собрал 1500 старшеклассников со всей России

Открыл церемонию парад победителей, получивших призы за достижения в 12 направлениях конкурса. Президент России Владимир Путин направил поздравление участникам, которое зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Конкурс стал флагманским и самым масштабным проектом «Движения Первых». И действительно, родилось, окрепло настоящее сообщество «Большой перемены». Оно объединяет и детей, и взрослых. В его основе ценности, которые всем нам близки и дороги: взаимовыручка и взаимопомощь, созидательный труд, любовь к Родине, уважение к ее истории и традициям», – говорится в тексте приветствия.

Кириенко также поздравил финалистов «Большой перемены» и напомнил, что с этого года в конкурсе могут принимать участие школьники 1–4 классов.

«Ребята, мы гордимся вами и верим в вас! Хочу поблагодарить многих из вас, кто не только принимает участие в конкурсе, но и выступает наставником для других ребят. И поскольку в этом году в «Большой перемене» появился конкурс для учащихся 1–4 классов, вы можете также помочь младшим школьникам пройти тот же путь вызовов и побед, который прошли и вы. Следуйте смело за своей мечтой и будьте первыми!» – обратился он к участникам конкурса.

Генеральный директор АНО «Большая Перемена» Наталия Мандрова и победитель конкурса «Учитель года России» 2024 года Леонид Дедюха наградили школы-победители командного трека. Они пожелали участникам новых достижений и подчеркнули важность командной работы для успеха.

В рамках финала прошли образовательные мероприятия, включая мастер-классы и дискуссии. Участники представили свои проекты и идеи, получив обратную связь от экспертов. Победители конкурса получат до 1 млн рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио при поступлении. Топ-25 школ-победителей командного трека получат по 2 млн рублей.

Конкурс «Большая перемена» проводится с 2020 года, в нем участвуют школьники, студенты и педагоги из России и других стран. Проект поддерживается Минпросвещения и Минобрнауки России и реализуется в рамках национального проекта «Образование».