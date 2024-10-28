Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Бастрыкин поручил помочь Азербайджану по делу об убийстве актера Ткача
Бастрыкин поручил СК помочь Азербайджану по делу об убийстве актера Ткача
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил наладить взаимодействие с азербайджанскими коллегами в расследовании убийства в Баку Иосифа Ткача и его жены.
Бастрыкин попросил установить сотрудничество с азербайджанскими правоохранительными органами для расследования убийства актера Ткача и его супруги Людмилы, сообщается в Telegram-канале СКР.
Там добавили, что тесное сотрудничество между СК России и Генеральной прокуратурой Азербайджана уже налажено на основе двусторонних соглашений.
Бастрыкин поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества предложить помощь азербайджанским коллегам в расследовании этого дела.
Напомним, актер Азербайджанского государственного русского драматического театра Иосиф Ткач и его жена Людмила были найдены мертвыми в своей квартире в Баку, возбуждено уголовное дело.