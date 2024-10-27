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Российские дроны начали эвакуировать потерянные БПЛА
БПЛА «Охотник» группировки «Запад» эвакуируют дроны на краснолиманском участке
Расчеты БПЛА «Охотник» войск «Запад» начали использовать дроны для эвакуации потерянных беспилотников на линии фронта, чтобы обезопасить важную информацию.
Расчет БПЛА «Охотник» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» использует дроны для эвакуации потерянных беспилотников на фронтовой линии в районе Краснолиманского участка, передает РИА Новости. Командир расчета сообщил, что эта практика стала необходимой из-за активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что приводит к потерям беспилотников.
Командир объяснил, что на сбитых и потерянных беспилотниках может содержаться важная информация, поэтому эвакуация проводится как для собственных дронов, так и для дронов противника. Такая практика позволяет не только вернуть оборудование, но и потенциально получить данные о действиях противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, впервые в ходе спецоперации на Украине потеряли новейший дрон С-70 «Охотник», который, предположительно, сбили ракетой истребителя после нарушения связи с аппаратом. Газета ВЗГЛЯД отметила, что обломки беспилотника могут стать важной находкой для западной разведки из-за его уникальных технологий.