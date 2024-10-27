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    Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии начинается самое интересное

    В Грузии предпринимается попытка скорректировать итог голосования на выборах посредством протестных действий и провоцирования применения силы. Есть два условия для успеха такой тактики. Но есть сомнения, что они выполнимы в Грузии.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему мы не узнаём сами себя

    Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?

    4 комментария
    27 октября 2024, 11:59 • Новости дня

    Российские дроны начали эвакуировать потерянные БПЛА

    БПЛА «Охотник» группировки «Запад» эвакуируют дроны на краснолиманском участке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчеты БПЛА «Охотник» войск «Запад» начали использовать дроны для эвакуации потерянных беспилотников на линии фронта, чтобы обезопасить важную информацию.

    Расчет БПЛА «Охотник» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» использует дроны для эвакуации потерянных беспилотников на фронтовой линии в районе Краснолиманского участка, передает РИА Новости. Командир расчета сообщил, что эта практика стала необходимой из-за активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что приводит к потерям беспилотников.

    Командир объяснил, что на сбитых и потерянных беспилотниках может содержаться важная информация, поэтому эвакуация проводится как для собственных дронов, так и для дронов противника. Такая практика позволяет не только вернуть оборудование, но и потенциально получить данные о действиях противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, впервые в ходе спецоперации на Украине потеряли новейший дрон С-70 «Охотник», который, предположительно, сбили ракетой истребителя после нарушения связи с аппаратом. Газета ВЗГЛЯД отметила, что обломки беспилотника могут стать важной находкой для западной разведки из-за его уникальных технологий.

    26 октября 2024, 21:26 • Новости дня
    Российские бойцы ворвались в Селидово на горящем танке

    Shot: Российские военные ворвались в Селидово на горящем танке

    Российские бойцы ворвались в Селидово на горящем танке

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие 80-го гвардейского танкового полка ворвались на горящем танке в Селидово в ДНР, под контроль взято 80% территории города, сообщили волонтеры «Народного фронта».

    На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Shot, видно, как танк с пылающими катками несется по дороге, подпрыгивая на ухабах. Российский военнослужащий сидит на броне, пишет «Российская газета».

    «Огненный прорыв» с южной стороны города совершили бойцы 80-го гвардейского краснознаменного танкового полка, сообщили волонтеры «Народного фронта». Силы полка контролируют уже 80% территории Селидово. Основные боевые действия происходят в центре города, формирования ВСУ отступили на северо-запад.

    Ранее сообщалось, что российские военные вошли в центр города Селидово, в западной части населенного пункта сохраняется присутствие ВСУ.

    Между тем, украинская армия пытается прорваться из Селидово в ДНР, теряя при этом большое число бойцов.

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    26 октября 2024, 19:30 • Новости дня
    Захарова заявила о решительном ответе на схему ЕС по передаче российских активов

    Захарова заявила о решительном ответе Москвы на «мошенническую схему» ЕС по передаче российских активов Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готовит ответ на попытки Евросоюза использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования Украины, заявила представитель МИД Мария Захарова, подчеркнув, что это приведет к утрате доверия в ЕС.

    Как следует из комментария Захаровой на сайте МИД России, «вся возня вокруг незаконно присвоенных российских средств приведет только к окончательной утрате остатков доверия в мире к ЕС как торгово-экономическому и инвестиционному партнеру».

    Она отметила, что это также приведет «к дальнейшему долговому закабалению будущих поколений жителей Украины».

    «Впрочем, обворовывать целые страны и континенты коллективному Западу не привыкать. Методы меняются, но суть, как и столетия назад, остается прежней», – добавила Захарова.

    Дипломат также назвала эти действия «очередной мошеннической схемой Брюсселя по присвоению чужой собственности» и добавила, что ЕС совместно с США и другими партнерами разработал ее для компенсации расходов на финансирование киевского режима.

    Ранее лидеры стран G7 и главы минфинов достигли соглашения о выделении Украине кредитов на 50 млрд долларов, при этом основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России.

    Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва уже предпринимает ответные шаги в ответ на действия Запада по использованию доходов от этих активов.

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    27 октября 2024, 11:52 • Видео
    Камала Харрис проигрывает выборы

    Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

    Коментарии (0)
    26 октября 2024, 18:28 • Новости дня
    Три российских бойца десять дней проводили операции в тылу ВСУ у Часова Яра
    Три российских бойца десять дней проводили операции в тылу ВСУ у Часова Яра
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Трое российских военнослужащих смогли продвинуться на три километра вглубь тылов ВСУ у Часова Яра, что позволило российским войскам продвинуться за канал Северский Донец.

    Как сообщает RT, трое российских бойцов провели десятидневный рейд в тылу ВСУ на юго-западе Часова Яра. Это позволило российским силам продвинуться за канал Северский Донец, к которому не могли подобраться с весны.

    Командир ДРГ и боец спецназа «Ахмат» с позывным Тринашка рассказал, что их группа зашла на три километра вглубь территории, где противник подвозит провизию и боекомплекты.

    Во время операции российские военные вступили в бой с украинскими солдатами. В первом блиндаже они ликвидировали двоих украинцев, а третьего взяли в плен. С помощью вражеской рации Тринашка хитростью заставил других украинских солдат подойти к ним. «Через минуту уже бежит противник… Пришлось его ликвидировать. Через мгновение выходят командиры их. Пришлось командира тоже ликвидировать», – рассказал Тринашка.

    Когда украинские военные осознали, что попали в засаду, они начали использовать дроны и сбрасывать боеприпасы. Российские бойцы, несмотря на это, продолжили операцию и захватили у ликвидированных боевиков планшеты, телефоны и карты. Тринашка отметил, что за все время операции он спал не более четырех суток из-за постоянного напряжения и адреналина.

    Ранее российские войска начали наступление в северо-восточной части города Часов Яр, что может привести к ухудшению логистических возможностей ВСУ. Российские военные пересекли канал и закрепились на новой позиции, что усиливает окружение города и создает угрозу для основных каналов снабжения украинской группировки.

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    27 октября 2024, 03:52 • Новости дня
    Депутат Рады призвал к переговорам с Россией

    Депутат Рады Шевченко предложил Киеву начать переговоры с Москвой

    Депутат Рады призвал к переговорам с Россией
    @ Телеканал ОНТ/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Украине нужно скорее начать переговоры с Россией, от этого зависит формулировка выгодных условий для Киева, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

    «Чем раньше они начнутся, тем выгоднее будут сформулированы условия этих переговоров для Украины», – приводит слова Шевченко РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что переговоры неминуемы, и выразил мнение, что для достижения наилучших условий необходимы две ключевые основы.

    Первая основа, по его мнению, заключается в необходимости наличия баланса интересов у сторон. Шевченко указал, что это не должно быть договором, навязывающим одной из сторон лишь права, а другой – обязанности, что он назвал «капитуляцией».

    Второй основой для успешного мирного договора Шевченко считает «субъективное восприятие лиц» в отношении друг друга. Он объяснил, что это не связано с доверием, а скорее с «контактом» менталитетов и тем, как стороны воспринимают и характеризуют различные явления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что рассуждать о возможности договориться с Украиной пока рано из-за отсутствия предметных переговоров между Москвой и Киевом. На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС он выразил готовность рассмотреть любые предложения по урегулированию конфликта на Украине, если они будут учитывать реалии на земле.

    Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что взаимный отказ Киева и Москвы от ударов по энергетической инфраструктуре может поспособствовать деэскалации. «Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Думаю, да», – добавил он.

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    27 октября 2024, 10:10 • Новости дня
    Украинская группировка в Кураховке оказалась в полуокружении
    Украинская группировка в Кураховке оказалась в полуокружении
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группировка украинских войск в поселке Кураховка на Красноармейском направлении оказалась в полукольце, сообщили в силовых структурах.

    В силовых структурах подчеркнули, что для противника сложилась неблагоприятная ситуация, так как вокруг поселка сформировалось полукольцо, передает ТАСС.

    Напомним, украинские войска оставили большую часть своих позиций в Горняке на Красноармейском направлении в ДНР после значительных потерь как в черте города, так и при попытке покинуть его. Ранее также сообщалось, что российские военнослужащие ворвались на горящем танке в Селидово в ДНР, взяв под контроль 80% территории города. Кроме того, трое российских военнослужащих продвинулись на три километра вглубь тылов ВСУ у Часова Яра, что позволило российским войскам продвинуться за канал Северский Донец.

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    26 октября 2024, 16:00 • Новости дня
    Военкор сообщил о переходе под контроль ВС России города Горняк в ДНР

    Военкор Коц: Подразделения 114-й мотострелковой бригады заняли город Горняк в ДНР

    Военкор сообщил о переходе под контроль ВС России города Горняк в ДНР
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Город Горняк в ДНР перешел под контроль России после успешной операции российских войск, сообщил военкор Александр Коц.

    В своем Telegram-канале он указал, что подразделения 114-й мотострелковой бригады завершили операцию по освобождению Горняка.

    Коц отметил, что российские военные водрузили флаг на здание в центре города, символизируя окончание операции. Оборона противника была прорвана, а крупные скопления живой силы противника подверглись атакам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска смогли продвинуться в районе Горняка на Украине благодаря отступлению частей ВСУ, которые оставили свои позиции под угрозой окружения и без подкрепления.

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    27 октября 2024, 09:58 • Новости дня
    ВСУ оставили Горняк под Красноармейском после больших потерь

    Украинские войска оставили позиции в Горняке ДНР из-за больших потерь на фронте

    ВСУ оставили Горняк под Красноармейском после больших потерь
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска вынуждены были оставить большую часть своих позиций в Горняке на Красноармейском направлении в ДНР после значительных потерь как в черте города, так и при попытке покинуть его.

    Украинские войска оставили большую часть своих позиций в Горняке на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС. В силовых структурах сообщили, что это связано с большими потерями, понесенными ВСУ на данном участке фронта.

    «Большая часть позиций в Горняке противником оставлена. Потери у них [ВСУ] большие – много потеряли как в городской черте, так и при попытке выхода из города», – отметили в силовых структурах.

    В настоящее время сообщается о том, что в Горняке проводится зачистка оставшихся очагов сопротивления. Оборона украинских войск на этом участке фронта считается сломленной, добавили источники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, город Горняк в ДНР перешел под контроль России после успешной операции российских войск. Также сообщалось, что командование пыталось удержать батальон ВСУ в Горняке, угрожая расстрелом.

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    26 октября 2024, 18:58 • Новости дня
    Украинским военным выдали памятки с корейскими фразами

    Украинским военным выдали памятки с корейскими фразами для общения с военными КНДР

    Tекст: Мария Иванова

    В украинских подразделениях начали распространять памятки с фразами на корейском языке для общения с предполагаемыми северокорейскими военнослужащими, которые, как утверждают украинские источники, могут быть привлечены для участия в конфликте на стороне России.

    На Украине начали распространять памятки с фразами на корейском языке для использования в общении с предполагаемыми северокорейскими военнослужащими, которые, как утверждается, могут прибыть в зону конфликта для поддержки России, сообщает «Аргументы и факты».

    Издание «Военкоры Русской Весны» опубликовало фотографии этих методичек, содержащих базовые команды и вопросы, переведенные на корейский язык.

    Это включает команды вроде «Брось оружие!», «Назови свое подразделение», «Ты ранен?», «Какие позывные тебе известны?» и «Не ври мне!». Эти фразы разработаны для потенциального взаимодействия с солдатами из Северной Кореи. Украинские источники предполагают, что северокорейские военнослужащие могут быть привлечены к участию в конфликте на стороне российских вооруженных сил.

    Сообщения о возможном прибытии северокорейских войск на Украину широко обсуждаются в украинских СМИ и соцсетях. Эта информация вызывает серьезное внимание и беспокойство у общественности, хотя официальных подтверждений этому пока нет.

    Ранее первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии в России «грязными маневрами».

    Заключенный на этой неделе договор между Россией и КНДР носит оборонительный характер и направлен на поддержание стабильности в Северо-Восточной Азии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю, между тем, подчеркнул, что отправка военных КНДР в Россию, если бы она произошла, была бы правомерной и соответствующей международному праву.

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    27 октября 2024, 03:29 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали Тамбовскую область

    Tекст: Антон Антонов

    Тамбовская область подверглась атаке беспилотников, никто не пострадал, сообщил губернатор Максим Егоров.

    Егоров в Telegram сообщил об атаке БПЛА в Мичуринском муниципальном округе. По его словам, сообщается об 11 беспилотниках. Силы МЧС потушили «единичное возгорание».

    Напомним, над Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой и Орловской областями сбито несколько десятков украинских БПЛА.

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    26 октября 2024, 13:43 • Новости дня
    Минск заявил о готовности содействовать обмену пленными между Россией и Украиной

    Лукашенко заявил о несоответствии новых планов Зеленского реальной обстановке на поле боя

    Tекст: Мария Иванова

    Белоруссия готова содействовать обмену пленными и телами погибших между Россией и Украиной, если обе стороны выразят такое желание, заявил президент Александр Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани.

    Белоруссия готова содействовать обмену телами погибших и пленными между Россией и Украиной, пишет ТАСС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул важность этого процесса, заявив, что если обе стороны, россияне и украинцы, захотят, Белоруссия будет активно участвовать в его реализации. Он отметил, что эти действия происходят на территории Белоруссии и осуществляются белорусскими усилиями.

    Лукашенко также высказал мнение о планах завершения конфликта, предложенных президентом Украины Владимиром Зеленским.

    В интервью телеканалу НТВ, фрагменты которого приводит агентство БелТА, белорусский лидер заявил, что предложения Зеленского «больше похожи на лозунги» и не соответствуют реальной ситуации на поле боя. Лукашенко отметил, что в последнее время, по его наблюдениям, США и Европу больше интересует мирное урегулирование, чем самого Зеленского.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о надежде на освобождение районов Курской области, захваченных ВСУ, к концу декабря 2024 года. Лукашенко также заявил, что прогнозы Владимира Зеленского о завершении спецоперации на Украине в 2025 году нельзя воспринимать всерьез, так как они являются всего лишь его «хотелками».

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    26 октября 2024, 17:03 • Новости дня
    В Липецке остановили работу транспорта из-за беспилотников ВСУ

    Губернатор Артамонов: В Липецке и Липецком округе ПВО сбила украинские беспилотники

    Tекст: Вера Басилая

    В Липецке и Липецком округе работают силы ПВО, сбиты украинские беспилотники, временно остановлено движение бщественного транспорта, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

    Артамонов в своем Telegram-канале сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России активно работают в Липецке и Липецком округе, сбиты несколько украинских беспилотников. На места падения БПЛА уже выехали представители спецслужб, чтобы обезопасить территорию и провести необходимые проверки.

    В связи с повышенной угрозой в регионе вводился «красный уровень» опасности. Это привело к временной остановке движения общественного транспорта в Липецке.

    Губернатор призвал жителей не оставаться на остановках общественного транспорта и найти безопасное место до стабилизации ситуации.

    Ранее силы противовоздушной обороны России за ночь перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской и Орловской областями.

    В понедельник Минобороны сообщило, что над Липецкой областью было сбито 27 беспилотников ВСУ.

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    27 октября 2024, 08:40 • Новости дня
    На Украине повредили энергетические объекты в Сумской области

    Украинские власти заявили о повреждении энергетических объектов в Роменском районе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Энергетические объекты критической инфраструктуры в Сумской области пострадали в результате удара, сообщает администрация региона в своем Telegram-канале.

    Областная администрация Сумской области Украины сообщила о повреждениях энергетических объектов критической инфраструктуры в Роменском районе на севере страны, передает РИА Новости. Известно, что удар был нанесен в воскресенье, однако количество пострадавших объектов и их специализация не уточняются.

    На место происшествия прибыли спецслужбы для оценки ситуации и устранения последствий. Помимо этого, украинские власти заявляют о повреждениях инфраструктуры на территории Запорожской области, находящейся под контролем ВСУ.

    Иван Федоров, глава Запорожской областной государственной администрации, утверждает, что в ночь на воскресенье в подконтрольной Украине части Запорожской области прозвучало не менее 355 взрывов. В результате этих инцидентов поврежден ряд объектов инфраструктуры. Однако, как и в случае с Сумской областью, подробности о конкретных объектах не предоставлены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, серия взрывов произошла в подконтрольной Киеву части Запорожской области, городе Запорожье, в Херсоне, а также в Сумах. В результате этого объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в Сумах. Вследствие инцидента город Сумы на севере Украины частично обесточен после взрыва.

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    26 октября 2024, 23:16 • Новости дня
    Над российскими регионами уничтожены 14 украинских беспилотников

    Tекст: Антон Антонов

    Минобороны России сообщило об уничтожении 13 украинских беспилотников над Белгородской, Липецкой, Орловской и Брянской областями. Об уничтожении силами ПВО еще одного БПЛА сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    Как сообщило в Telegram Минобороны, с 20.00 до 22.00 мск над территориями Белгородской, Липецкой и Орловской областей сбили по четыре БПЛА самолетного типа, еще один – над Брянской областью.

    Гусев сообщил в Telegram, что беспилотник сбит в одном из районов Воронежской области, никто не пострадал, разрушений нет.

    Напомним, с 19.20 до 19.50 мск ПВО сбила 12 украинских дронов в Брянской области.

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    27 октября 2024, 00:59 • Новости дня
    Силами ПВО сбиты 17 украинских беспилотников

    Tекст: Антон Антонов

    Над российскими регионами уничтожены 17 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 22.00 до 23.20 мск ПВО сбила восемь беспилотников над территорией Воронежской области, пять – над Брянской, три – над Липецкой, один – над Белгородской, сообщило ведомство в Telegram.

    Напомним, ранее над российскими регионами сбили 14 украинских беспилотников. Еще 12 были уничтожены только над Брянской областью.

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    27 октября 2024, 02:44 • Новости дня
    ПВО сбила семь беспилотников над Липецкой областью

    Tекст: Антон Антонов

    За последние несколько часов над Липецкой областью силами ПВО уничтожено семь беспилотников, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

    Артамонов в Telegram сообщил, что жертв нет, но «налет БПЛА продолжается».

    Напомним, с 22.00 до 23.20 мск ПВО сбила три беспилотника над Липецкой областью.

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