БПЛА «Охотник» группировки «Запад» эвакуируют дроны на краснолиманском участке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Расчет БПЛА «Охотник» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» использует дроны для эвакуации потерянных беспилотников на фронтовой линии в районе Краснолиманского участка, передает РИА Новости. Командир расчета сообщил, что эта практика стала необходимой из-за активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что приводит к потерям беспилотников.

Командир объяснил, что на сбитых и потерянных беспилотниках может содержаться важная информация, поэтому эвакуация проводится как для собственных дронов, так и для дронов противника. Такая практика позволяет не только вернуть оборудование, но и потенциально получить данные о действиях противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, впервые в ходе спецоперации на Украине потеряли новейший дрон С-70 «Охотник», который, предположительно, сбили ракетой истребителя после нарушения связи с аппаратом. Газета ВЗГЛЯД отметила, что обломки беспилотника могут стать важной находкой для западной разведки из-за его уникальных технологий.