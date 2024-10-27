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    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему мы не узнаём сами себя

    Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?

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    Александр Разуваев Александр Разуваев Акционеры ЮКОСа слишком надеялись на «крышу» в США

    25 октября 2003 года – дата ареста Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом). В 2003 году либеральный олигархический реванш был абсолютно возможен. МБХ планировал прийти к власти. Он и его компания слишком надеялись на «крышу» в США, но просчитались.

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    27 октября 2024, 11:35 • Новости дня

    Минздрав Турции сообщил о выписке 16 раненых после теракта

    Шестнадцать из 22 раненых после теракта в Анкаре выписали из больницы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство здравоохранения Турции сообщило о выписке шестнадцати из двадцати двух пострадавших в результате теракта в Анкаре. Остальные шесть человек с ранениями продолжают лечение.

    Шестнадцать из 22 пострадавших в результате теракта в Анкаре были выписаны из больницы, сообщает РИА «Новости». Минздрав Турции подтвердил, что состояние шести оставшихся на лечении пациентов стабильное, и они продолжают получать медицинскую помощь. Теракт произошел на объекте TUSAS в Анкаре, что вызвало серьезную обеспокоенность. Минздрав уделяет особое внимание состоянию здоровья пострадавших и продолжает оказывать необходимую медицинскую поддержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган досрочно завершил участие в саммите БРИКС в Казани из-за теракта в Анкаре, а также выступил с резким осуждением произошедшего, подчеркнув, что трагедия укрепила решимость страны в борьбе с терроризмом. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая предположил, что за терактом в Анкаре стоят представители Рабочей партии Курдистана.

    25 октября 2024, 19:04 • Новости дня
    В Турции объяснили невозможность исполнения Анкарой санкций Запада против РФ

    Министр финансов Турции Шимшек назвал невозможным разрыв отношений с Россией из-за санкций Запада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Анкара, несмотря на западные санкции, не может разорвать связи с Москвой из-за значительной зависимости от российского газа, заявил министр финансов Турции Мехмет Шимшек.

    Выступая в Институте Брукингса в Вашингтоне, Шимшек отметил, что Россия является важным соседом и партнером Турции, и значительная часть турецкой промышленности зависит от российского природного газа, передает ТАСС.

    «Мы не можем просто взять и разорвать связи с нашими соседями, в том числе с Россией. РФ является нашим важным и крупным соседом и партнером», – заявил министр.

    На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин заявил о своем уважении к независимой внешней политике Турции под руководством Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер ранее отмечал, что отношения Анкары и Москвы активно развиваются по многим направлениям, включая культуру и оборонную промышленность.

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    25 октября 2024, 08:50 • Новости дня
    Россияне подверглись нападению в отеле Антальи

    Tекст: Александра Юдина

    В Анталье полиция расследует инцидент, при котором россияне в отеле Гечек стали жертвами нападения неизвестных. Дипломаты находятся в контакте с пострадавшими.

    По данным генконсульства России, полиция Антальи начала расследование инцидента, произошедшего 22 октября в одном из отелей городка Гечек, передает ТАСС.

    Известно, что российские граждане стали жертвами нападения группы неизвестных лиц. В результате драки пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь.

    Российское генконсульство заявило, что находится в контакте с потерпевшими и турецкими властями. Дипломаты продолжают отслеживать соблюдение прав российских граждан местными правоохранительными органами и готовы оказать необходимую поддержку.

    Ранее сообщалось о нападении на российских туристов в отеле Rixos Premium Gоcek. Российские граждане заявляют, что «они подверглись нападению со стороны группы неизвестных лиц».


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    26 октября 2024, 12:58 • Видео
    В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого «плана победы Зеленского», где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

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    24 октября 2024, 18:10 • Новости дня
    Опубликован список стран – партнеров БРИКС

    Странами-партнерами БРИКС стали 13 государств

    Опубликован список стран – партнеров БРИКС
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    БРИКС расширил список стран-партнеров, добавив 13 государств.

    Статус партнера получили Алжир, Индонезия и Турция, передает Sputnik Узбекистан. Также в список вошли Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Узбекистан и Уганда.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его страна получила статус государства-партнера в БРИКС, что является важным шагом перед вступлением в организацию. Белоруссия подтвердила готовность стать полноправным и активным членом БРИКС на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».

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    25 октября 2024, 21:43 • Новости дня
    Эрдоган предложил Росатому построить вторую АЭС в Турции

    Лихачев: Эрдоган предложил Росатому построить вторую АЭС в Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Росатому строительство второй атомной электростанции на Черном море в районе города Синопа, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

    В интервью телеканалу RT Лихачев уточнил, что Эрдоган обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    В настоящее время стороны ведут консультации на уровне правительств о возможном расширении присутствия Росатома в Турции на площадке Синопа, расположенной на Черном море. «Это предложение, которое нам сделал президент Турции господин Эрдоган», – отметил глава госкорпорации.

    Ранее Эрдоган заявил Путину на встрече в ходе саммита ШОС в Астане о желании как можно скорее построить АЭС «Аккую» с российским участием. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что после нарушения контрактных обязательств Siemens все необходимые комплектующие для АЭС «Аккую» были оперативно найдены и поставлены из дружественных России стран, что позволит реализовать проект вовремя.

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    24 октября 2024, 19:56 • Новости дня
    Путин рассказал о сорванных Зеленским переговорах при посредничестве Турции
    Путин рассказал о сорванных Зеленским переговорах при посредничестве Турции
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что по предложению турецкой стороны согласился на переговоры с Украиной, однако глава киевского режима Владимир Зеленский через день отказался от этой идеи.

    На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин заявил о предложении, поступившем через Турцию, начать переговоры с Украиной, передает ТАСС. Российский президент выразил готовность участвовать в обсуждениях, но столкнулся с отказом со стороны Киева.

    «Вот недавно опять турецкая сторона, помощник [президента Турции] господина [Тайипа] Эрдогана прямо из Нью-Йорка позвонил и сказал, что есть новые предложения, которые просят рассмотреть по переговорам. Я согласился. Я сказал, что хорошо, мы согласны. На следующий день глава киевского режима вдруг заявил, что никаких переговоров вести с нами не собирается. Мы туркам сказали: ребята, спасибо вам, конечно, за ваше участие, но вы сначала разберитесь со своими клиентами тогда – хотят они или не хотят. Пусть скажут прямо об этом», – рассказал Путин.

    Ранее Путин выразил сожаление по поводу множества вооруженных конфликтов в мире, включая конфликт на Украине, а также обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России. Глава КНР Си Цзиньпин заявил на встрече «аутрич»/«БРИКС плюс», что китайско-бразильская инициатива из шести пунктов может стать основой для мирного урегулирования кризиса на Украине.

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    25 октября 2024, 07:59 • Новости дня
    В Турции предложили России клиринг для расчетов в условиях санкций Запада

    Tекст: Александра Юдина

    Анкара предложила Москве использовать клиринговую систему для торговых расчетов, чтобы облегчить двусторонние операции в условиях западных санкций и обсудить вопрос в рамках БРИКС, сообщает источник в сфере турецкого банковского консалтинга.

    Турция предложила России использовать систему клиринга в двусторонних торгово-экономических операциях, что, по мнению экспертов, поможет решить вопросы расчетов в условиях западных санкций, передает ТАСС.

    «На самом деле это что-то вроде обмена, свопа. Каждая из стран формирует список определенных экспортных товаров, импортер производит платеж аккредитованному банку в своей стране, а экспортер получает его путем клиринга на конкретном счете», – отметил источник.

    Он также добавил, что консолидация по этой теме внутри БРИКС может значительно улучшить ситуацию. Для этого страны – члены БРИКС должны институционализировать свои отношения и принять ряд практических решений в сфере межбанковских расчетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган посетил Казань для участия в саммите БРИКС, стремясь укрепить отношения с Россией и балансировать между различными державами, в том числе с НАТО. Сообщалось также, что президент Турции прилетел на саммит БРИКС для переговоров с Путиным по вопросам АЭС и газового хаба, а также торговли в национальных валютах.

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    25 октября 2024, 22:41 • Новости дня
    Эрдоган обвинил США в поддержке террористов на Ближнем Востоке

    Эрдоган обвинил Вашингтон в использовании террористов на Ближнем Востоке ради интересов США и Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон использует террористические организации на Ближнем Востоке в своих интересах и в интересах Израиля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, добавив, что вывод сил США из региона будет тактическим, а не стратегическим.

    «Сейчас уже общеизвестный факт, что Америка использует террористические организации в регионе в своих собственных интересах и для безопасности Израиля. Предоставляет ли Америка все виды инструментов, оборудования, боеприпасов и всю поддержку Израилю в регионе? Да, предоставляет», – приводит слова Эрдогана РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

    Турецкий лидер также отметил, что США пока поддерживают PYD/YPG, сирийское крыло запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Однако PYD/YPG «обречена на то, чтобы остаться брошенной в одиночестве». «Попытки террористической организации, пользующейся нестабильностью в Сирии для перехода под покровительство некоторых стран Запада, тщетны», – добавил он.

    Эрдоган уверен, что выход США из региона будет не стратегическим, а тактическим. Он подчеркнул, что Турция внимательно следит за происходящим в соседних регионах и не намерена идти на компромиссы в вопросах безопасности. Он призвал учитывать «возможные попытки проникновения из Сирии или других мест» в Турцию. Эрдоган добавил, что Турция продолжает борьбу с террористическими организациями для защиты своих границ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты и их союзники заявили о завершении «военной миссии глобальной коалиции» в Ираке, начав переходный период, при этом не планируют выводить войска из Ирака. Сообщалось, что американские войска начнут вывод с авиабазы Айн аль-Асад и международного аэропорта Багдада в ноябре после президентских выборов в США, перемещаясь на базу Харир в иракском Курдистане. Одновременно международная коалиция во главе с США продолжит свои операции в Сирии как минимум до сентября 2026 года.

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    25 октября 2024, 11:44 • Новости дня
    Путин: Эрдоган передал России новые предложения по контактам с Киевом

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите БРИКС в Казани передал России новые предложения по контактам с Киевом, касающиеся судоходства и других вопросов, рассказал на канале «Россия 1» президент России Владимир Путин.

    «Господин Эрдоган, с которым мы встречались вчера, очередной раз возобновил эти предложения [с украинской стороны] по продолжению контактов, связанных с судоходством в Черном море, по некоторым другим вопросам», – передает ТАСС его слова.

    Вместе с тем Путин указал на нестабильность украинской позиции. Он сообщил, что Украина уже дважды через Турцию выходила к России с инициативами, но затем отказывалась от них.

    «Украинская сторона уже успела отказаться. Так было дважды. В конце концов, надо разобраться, они готовы или не готовы, к чему они готовы», — указал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил, что по предложению турецкой стороны согласился на переговоры с Украиной, однако глава киевского режима Владимир Зеленский через день отказался от этой идеи.

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    24 октября 2024, 13:25 • Новости дня
    Эрдоган досрочно покинул саммит БРИКС из-за теракта в Анкаре

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган досрочно завершил участие в саммите БРИКС в Казани из-за теракта в Анкаре, попрощавшись с Владимиром Путиным и другими участниками форума.

    Президент России Владимир Путин попрощался с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который покинул саммит БРИКС раньше запланированного, передает ТАСС. Эрдоган участвовал в заседании «аутрич»/«БРИКС плюс» в Казани, но из-за теракта в Анкаре принял решение вернуться в страну досрочно.

    После выступления Эрдоган подошел к Путину. Президент России, являющийся хозяином саммита, ненадолго отвлекся от обсуждений, чтобы попрощаться с турецким лидером, они обменялись несколькими словами. После этого Эрдоган покинул площадку саммита.

    На четверг у Эрдогана были запланированы еще несколько встреч на полях форума, однако график пришлось изменить из-за происшествия в Анкаре. В аэропорту Казани его проводил глава Татарстана Рустам Минниханов, отмечает пресс-служба руководителя республики.

    Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании БРИКС+ в Казани осудил теракт в Анкаре, подчеркнув, что трагедия укрепила решимость страны в борьбе с терроризмом. Кроме того, он предложил запретить поставки вооружения Израилю, заявив о геноциде палестинцев.

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    25 октября 2024, 11:12 • Новости дня
    Эрдоган обсудил с Путиным восстановление зернового коридора

    Эрдоган и Путин в Казани обсудили зерновой коридор и разминирование Черного моря

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил с российским лидером Владимиром Путиным в Казани восстановление зернового коридора и разминирование Черного моря, а также обмен пленными в украинском конфликте.

    Президент Турции Тайип Эрдоган провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Казани, сообщает ТАСС. Основными темами обсуждения стали вопросы восстановления зернового коридора в Черном море, разминирования региона и обмена пленными в украинском конфликте. Встреча состоялась в рамках саммита БРИКС, в котором Эрдоган принимал участие.

    Эрдоган отметил, что обе стороны проявили взаимный интерес к обсуждению этих тем. Президент Турции подчеркнул, что его страна внимательно следит за шагами по обмену пленными и продолжит прилагать дипломатические усилия для решения этой проблемы. Он также выразил надежду на то, что переговоры о мире между Россией и Украиной начнутся в ближайшее время.

    «Помимо вопросов восстановления черноморского зернового коридора и разминирования, во время нашей встречи с господином Путиным и его делегацией мы также увидели, что существуют ожидания относительно обмена пленными. В настоящее время мы внимательно следим за шагами по обмену пленными и продолжим делать все возможное для решения имеющихся проблем дипломатическим путем», – сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Казани.

    Эрдоган добавил, что Турция намерена подготовить почву для достижения благоприятного результата и будет неустанно работать в этом направлении. Президент Турции заявил, что его страна готова предложить все возможные дипломатические меры для успешного разрешения текущих проблем, связанных с конфликтом на Украине и безопасностью в Черном море.

    Ранее сообщалось, что страны БРИКС выразили заинтересованность в присоединении Турции к организации, несмотря на ее членство в НАТО.

    Как рассказывал в рамках саммита российский президент, по предложению турецких властей он согласился на переговоры с Украиной, однако уже на следующий день Владимир Зеленский отказался от этой идеи.

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    25 октября 2024, 12:34 • Новости дня
    Эрдоган: Турция самостоятельно примет решение по второму полку С-400

    Эрдоган заявил о самостоятельном решении Турции по покупке второго полка С-400

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил независимость Анкары в вопросе приобретения второго полка российских ЗРС С-400, подчеркнув суверенное право страны на принятие таких решений.

    Эрдоган заявил, что Анкара сама определит судьбу покупки второго полка зенитных ракетных систем С-400, передает ТАСС. Он отметил, что правительство Турции не будет ориентироваться на внешние мнения по этому вопросу.

    «Что касается С-400, то мы не станем думать о том, кто что скажет о следующей фазе по С-400. Мы как правительство Турецкой Республики сами принимаем это решение. Правительство соберется, оценит вопрос и примет решение», – сказал он журналистам по возвращении из Казани, участвуя в саммите БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Турции опровергло сообщения о якобы заключенном соглашении с США по неиспользованию российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в обмен на поставки истребителей F-35. В турецком военном ведомстве заявили, что российские ЗРК С-400 продолжают находиться на вооружении ВВС страны.

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    25 октября 2024, 10:51 • Новости дня
    Кремль заявил о заинтересованности БРИКС в присоединении Турции

    Песков заявил о заинтересованности стран БРИКС в присоединении Турции к организации

    Tекст: Вера Басилая

    Страны БРИКС заинтересованы во вступлении Турции в организацию, несмотря на ее членство в НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков телеканалу TRT World.

    По словам Пескова, членство Турции в БРИКС является значимой темой для всех ее участников, передает ТАСС.

    «Турция является крупной региональной державой, играет очень важную роль и в глобальных делах. Поэтому все заинтересованы в приглашении Турции в этот процесс», – заявил Песков.

    Он также отметил, что интерес России к Турции обусловлен ее ролью как страны, а не члена НАТО, несмотря на сложные отношения с альянсом. Песков напомнил, что «НАТО является нашим врагом» и что инфраструктура альянса используется против России.

    Кроме того, Песков напомнил о совместных планах России и Турции по созданию газового хаба, который будет выгоден для обеих стран и будущих европейских потребителей. Он подчеркнул, что российский газ дешевле и надежнее СПГ из США и спот-рынков.

    По его словам, работа по созданию хаба продолжается на уровне экспертов, и в ближайшие месяцы будут получены действительно чувствительные результаты.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган досрочно завершил участие в саммите БРИКС в Казани из-за теракта в Анкаре.

    СМИ сообщали, что Реджеп Эрдоган прилетел в Казань для переговоров с президентом России Владимиром Путиным по вопросам АЭС и газового хаба, а также торговли в национальных валютах.

    Реджеп Эрдоган ранее подчеркнул важность развития сотрудничества с БРИКС, отметив, что этому должен поспособствовать саммит организации в России.

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    25 октября 2024, 11:19 • Новости дня
    Эрдоган предложил ввести оружейное эмбарго против Израиля

    Эрдоган предложил ввести эмбарго на поставки оружия Израилю

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Турции Тайип Эрдоган предложил остановить насилие Израиля введением оружейного эмбарго, указав на поддержку Израиля со стороны США и Германии.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о необходимости введения оружейного эмбарго против Израиля, чтобы остановить насилие, передает ТАСС.

    Эрдоган подчеркнул, что многие страны, включая США и Германию, продолжают поддерживать Израиль, предоставляя ему оружие. По мнению президента, это способствует дальнейшему массовому убийству мирных жителей.

    Как сообщает агентство Anadolu, Эрдоган подчеркнул, что Турция вышла с инициативой в ООН по введению всеобъемлющего эмбарго на поставки оружия Израилю. По его словам, число стран, поддерживающих этот призыв, увеличивается с каждым днем. Президент выразил надежду, что эта инициатива достигнет успеха и откроет путь к прочному миру.

    Высказывания Эрдогана прозвучали после его возвращения из Казани, где он принял участие в саммите БРИКС. Президент Турции обратил внимание на необходимость международного вмешательства для предотвращения дальнейшей эскалации насилия в регионе.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны БРИКС заинтересованы во вступлении Турции в организацию, несмотря на ее членство в НАТО.

    Турецкий президент Реджеп Эрдоган на заседании БРИКС+ в Казани предложил запретить поставки вооружения Израилю, заявив о геноциде палестинцев.

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    24 октября 2024, 12:50 • Новости дня
    Эрдоган назвал теракт в Анкаре «подлым»

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на БРИКС+ в Казани, резко осудил теракт в Анкаре, заявив, что трагедия укрепила решимость страны в борьбе с терроризмом.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании БРИКС+ в Казани, назвал теракт в Анкаре подлым», передает РИА «Новости».

    Эрдоган выразил благодарность международным партнерам, поддержавшим Турцию в этой трагической ситуации. По его словам, теракт лишь усилил решимость страны в борьбе с терроризмом.

    Теракт произошел в Анкаре у здания компании TUSAS, занимающейся производством военной и космической техники. После взрыва была открыта стрельба, в результате которой органы правопорядка ликвидировали двоих нападавших. Генеральная прокуратура Анкары начала расследование инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр внутренних дел Турции Али Ерликая предположил, что за терактом в Анкаре стоят представители Рабочей партии Курдистана. Количество погибших в террористическом акте в турецкой столице возросло до пяти человек, сообщил накануне вечером министр внутренних дел страны Али Ерликая.

    Российский президент Владимир Путин принес соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с террористическим актом в столице Турции.

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    24 октября 2024, 13:12 • Новости дня
    Путин: Происходящее в Газе отдается болью в сердце

    Путин: Происходящее в Газе отдается болью в сердце большинства людей на планете

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил озабоченность гуманитарной катастрофой в Газе, подчеркнув, что она вызывает боль в сердце у большинства людей на планете.

    Президент России Владимир Путин на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» выразил глубокую озабоченность по поводу гуманитарной катастрофы в секторе Газа, сообщает ТАСС.

    «Гуманитарная катастрофа в Газе – это, конечно, особая ситуация. И все, что там происходит, не может не отдаваться и отдается болью в сердце у подавляющего большинства людей на планете», – сказал он.

    Путин также отметил важную роль сотрудничества с Турцией в урегулировании региональных кризисов. «Мы хорошо сотрудничаем в двустороннем плане, многое делаем для разрешения сложных ситуаций в регионе», – заявил он.

    Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган на заседании БРИКС+ в Казани предложил запретить поставки вооружения Израилю, заявив о геноциде палестинцев.

    Президент России Владимир Путин отметил, что без создания независимой Палестины насилие на Ближнем Востоке будет продолжаться.

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    Россия привела Европу к раскаянию за презрение к Глобальному Югу

    «Евросоюз напоминает алкоголика. Алкоголик может понимать, что алкоголизм ведет его к смерти, но не может остановиться и продолжает пить. Вот и ЕС не может перейти к нормальным отношениям с третьими странами». Так политологи комментируют феноменальное раскаяние главы Евросовета в том, что ЕС «читал нотации» другим странам. Как возникло это заявление и какое отношение это имеет к России? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

      Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого «плана победы Зеленского», где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

    • Британию вовремя унизили

      Саммит БРИКС получил вишенку на свой торт: одновременно на другом конце земли проводился саммит Британского Содружества. Для Лондона он полностью провалился. Проблема не только в том, что высокопоставленные гости предпочти БРИКС. Проблемы у Британии буквально во всем.

    • Зеленский запросил энергетического перемирия

      Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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