В Грузии предпринимается попытка скорректировать итог голосования на выборах посредством протестных действий и провоцирования применения силы. Есть два условия для успеха такой тактики. Но есть сомнения, что они выполнимы в Грузии.0 комментариев
Минздрав Турции сообщил о выписке 16 раненых после теракта
Шестнадцать из 22 раненых после теракта в Анкаре выписали из больницы
Министерство здравоохранения Турции сообщило о выписке шестнадцати из двадцати двух пострадавших в результате теракта в Анкаре. Остальные шесть человек с ранениями продолжают лечение.
Шестнадцать из 22 пострадавших в результате теракта в Анкаре были выписаны из больницы, сообщает РИА «Новости». Минздрав Турции подтвердил, что состояние шести оставшихся на лечении пациентов стабильное, и они продолжают получать медицинскую помощь. Теракт произошел на объекте TUSAS в Анкаре, что вызвало серьезную обеспокоенность. Минздрав уделяет особое внимание состоянию здоровья пострадавших и продолжает оказывать необходимую медицинскую поддержку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган досрочно завершил участие в саммите БРИКС в Казани из-за теракта в Анкаре, а также выступил с резким осуждением произошедшего, подчеркнув, что трагедия укрепила решимость страны в борьбе с терроризмом. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая предположил, что за терактом в Анкаре стоят представители Рабочей партии Курдистана.