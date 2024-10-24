Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.0 комментариев
МВД Турции связало теракт в Анкаре с Рабочей партией Курдистана
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая предположил, что за терактом в Анкаре стоят представители Рабочей партии Курдистана.
По его словам, представители Рабочей партии Курдистана могут быть причастны к недавнему теракту в Анкаре, передает «Лента.ру».
Ерликая подчеркнул, что процесс идентификации личности террористов в данный момент продолжается.
Теракт в Анкаре привел к усилению мер безопасности в Турции. В ответ на атаку страна уже нанесла удар по предполагаемым позициям террористов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, количество погибших в террористическом акте в турецкой столице, по словам Ерликая, возросло до пяти человек. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о четырех погибших на объекте аэрокосмической корпорации TUSAS. Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге в связи с этим событием.