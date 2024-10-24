МВД Турции связало теракт в Анкаре с Рабочей партией Курдистана

Tекст: Александра Юдина

По его словам, представители Рабочей партии Курдистана могут быть причастны к недавнему теракту в Анкаре, передает «Лента.ру».

Ерликая подчеркнул, что процесс идентификации личности террористов в данный момент продолжается.

Теракт в Анкаре привел к усилению мер безопасности в Турции. В ответ на атаку страна уже нанесла удар по предполагаемым позициям террористов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, количество погибших в террористическом акте в турецкой столице, по словам Ерликая, возросло до пяти человек. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о четырех погибших на объекте аэрокосмической корпорации TUSAS. Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге в связи с этим событием.