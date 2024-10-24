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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Уловка Зеленского показывает его слабое место

    Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Общество должно быть немного детским

    Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?

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    24 октября 2024, 07:51 • Новости дня

    МВД Турции связало теракт в Анкаре с Рабочей партией Курдистана

    Tекст: Александра Юдина

    Министр внутренних дел Турции Али Ерликая предположил, что за терактом в Анкаре стоят представители Рабочей партии Курдистана.

    По его словам, представители Рабочей партии Курдистана могут быть причастны к недавнему теракту в Анкаре, передает «Лента.ру».

    Ерликая подчеркнул, что процесс идентификации личности террористов в данный момент продолжается.

    Теракт в Анкаре привел к усилению мер безопасности в Турции. В ответ на атаку страна уже нанесла удар по предполагаемым позициям террористов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество погибших в террористическом акте в турецкой столице, по словам Ерликая, возросло до пяти человек. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о четырех погибших на объекте аэрокосмической корпорации TUSAS. Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге в связи с этим событием.

    21 октября 2024, 08:43 • Новости дня
    Обвиненный в попытке госпереворота в Турции проповедник Гюлен умер в США

    Hurriyet: Обвиненный в попытке госпереворота в Турции проповедник Фетхуллах Гюлен умер в Пенсильвании

    Обвиненный в попытке госпереворота в Турции проповедник Гюлен умер в США
    @ AP/TASS

    В США скончался проповедник Фетхуллах Гюлен, которого турецкие власти обвиняли в организации попытки госпереворота в 2016 году, после которого в стране арестовали более 80 тыс. человек и отстранили 150 тыс. госслужащих.

    Фетхуллах Гюлен, известный проповедник и основатель организации FETО, скончался в возрасте 82 лет в штате Пенсильвания в США, сообщает Hurriyet.

    Гюлен был широко известен как лидер движения FETО, которое турецкие власти обвиняют в организации попытки государственного переворота в 2016 году. После неудавшегося мятежа в июле 2016 года, в Турции были предприняты масштабные репрессии: арестовано свыше 80 тыс. человек, а около 150 тыс. государственных служащих, включая военных, были уволены или временно отстранены от работы, отмечает РИА «Новости».

    Гюлен, проживавший в США с конца 1990-х годов, категорически отвергал обвинения в причастности к перевороту и заявлял, что осуждает его. Гюлен оставался в центре внимания турецких властей, которые неоднократно требовали его экстрадиции из США. Среди последователей Гюлена он считался духовным лидером и реформатором, в то время как турецкие власти рассматривали его как угрозу национальной безопасности.

    Ранее сообщалось, что исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, один из главных противников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, был госпитализирован 13 июля 2022 года. Причем в ноябре 2021 года уже появлялась информация о его смерти в США.

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    23 октября 2024, 16:52 • Новости дня
    В Турции у здания аэрокосмической компании совершен теракт, есть погибшие
    В Турции у здания аэрокосмической компании совершен теракт, есть погибшие
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил теракт на объекте турецкой аэрокосмической корпорации Tusas в районе Кахраманказан, в результате которого есть погибшие и раненые.

    «Террористическая атака была совершена против объекта Tusas в районе Кахраманказан в Анкаре. К сожалению, после этого нападения у нас есть погибшие и раненые», – написал Ерликая в соцсети X (бывший Twitter, запрещен в России), передает ТАСС.

    Подъездные дороги к атакованному объекту перекрыты, район окружен большим количеством полиции, спецназа, спасателей и медиков. Над местом происшествия барражируют полицейские вертолеты. По информации телеканала A Haber, взрыв произошел на одном из охраняемых въездов на территорию завода, который производит авиатехнику, беспилотники и вооружение.

    Предварительные данные указывают на то, что причиной взрыва мог быть террорист-смертник. После детонации началась перестрелка. По сообщению телеканала, нападение произошло во время пересменки охраны, что могло способствовать увеличению числа жертв.

    В апреле правоохранительные органы Турции задержали уроженцев Таджикистана и Киргизии, подозреваемых в подготовке теракта от лица террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Стамбуле.

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    23 октября 2024, 20:10 • Видео
    Саммит БРИКС в Казани: главное

    В Казани проходит саммит БРИКС, принята итоговая декларация, а вопрос с дальнейшим расширением организации разрешен компромиссом. Чего нам ждать от БРИКС? И чего БРИКС ждет от нас?

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    23 октября 2024, 17:54 • Новости дня
    Сотрудники атакованной террористами аэрокосмической компании в Анкаре прячутся в укрытиях
    Сотрудники атакованной террористами аэрокосмической компании в Анкаре прячутся в укрытиях
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В турецкой столице работники компании TUSAS спрятались от террористов в укрытии и ожидают эвакуации, в районе слышна стрельба, сообщают местные телеканалы.

    Звуки стрельбы в районе здания корпорации TUSAS раздаются каждые 5–10 минут, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Haberturk.

    Отмечается, что в здании могут находиться заложники, на место стянуты сотрудники полиции и военные. В воздухе над районом барражируют полицейские вертолеты, а движение транспорта на ближайших автодорогах перекрыто.

    Двое из трех напавших на объект террористов могут быть ликвидированы, пишет газета Sabah.

    Ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил теракт на объекте турецкой аэрокосмической корпорации TUSAS в районе Кахраманказан. Согласно предварительным данным, причиной взрыва мог быть террорист-смертник.

    Компания TUSAS занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16.

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    21 октября 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин и Эрдоган в Казани запланировали обсудить газовый «хаб» в Турции

    Путин и Эрдоган запланировали обсудить создание газового «хаба» в Турции на саммите БРИКС

    Путин и Эрдоган в Казани запланировали обсудить газовый «хаб» в Турции
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган намерены обсудить проект создания международного газового «хаба» на турецкой территории, сообщили в пресс-службе российского лидера.

    Встреча запланирована на среду, передает РИА «Новости». В ходе переговоров лидеры двух стран также затронут другие аспекты многопланового сотрудничества между Россией и Турцией, которое развивается по всем основным направлениям и носит взаимовыгодный характер.

    Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил свое участие в 16-м саммите БРИКС, который пройдет в Казани.

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    23 октября 2024, 18:59 • Новости дня
    Эрдоган: В ходе теракта в Анкаре погибли четыре человека
    Эрдоган: В ходе теракта в Анкаре погибли четыре человека
    @ REUTERS/Emilie Madi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В результате теракта на объекте аэрокосмической корпорации TUSAS в турецкой столице погибли четыре человека, заявил президент страны Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    «В результате этого нападения погибли четыре [человека] и пострадали 14 человек. Я осуждаю террор и желаю скорейшего выздоровления раненым», – цитирует Эрдогана ТАСС.

    Турецкий лидер выразил благодарность Путину за соболезнования.

    Ранее сообщалось о трех погибших в Анкаре. Президент России выразил соболезнования президенту Турции после теракта в Анкаре.

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    23 октября 2024, 22:57 • Новости дня
    Эрдоган собрался досрочно вылететь из Казани после теракта в Анкаре

    Эрдоган вернется в Турцию после теракта на заводе в предместье Анкары

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате теракта на территории завода в предместье Анкары погибли пять человек и ранены 22.

    Президент Турции Тайип Эрдоган вынужден прервать свой визит в Казань и вернуться в Турцию в четверг утром из-за произошедшего теракта. Об этом сообщил телеканал A haber.

    В результате нападения, которое произошло в районе Кахраманказан, погибли пять человек и 22 получили ранения, из которых трое уже выписаны из больницы. Двое террористов, мужчина и женщина, атаковали территорию завода TUSAS в предместье Анкары.

    Террористы, прибывшие на угнанном такси, были вооружены автоматами и пистолетами и, согласно сообщениям, имели при себе дополнительные магазины с патронами и взрывчатку. Они привели в действие взрывчатку на въезде и открыли огонь по охране, пытаясь проникнуть на территорию завода.

    Телеканал TRT сообщил, что из-за событий в Анкаре Эрдоган не присутствовал на торжественном приеме в Казани, организованном в честь саммита БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество погибших в террористическом акте в турецкой столице, по словам министра внутренних дел Али Ерликая, возросло до пяти человек. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о четырех погибших на объекте аэрокосмической корпорации TUSAS, в то время как российский президент Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге в связи с этим событием.

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    23 октября 2024, 19:07 • Новости дня
    Эрдоган заявил о работе над проблемой банковских переводов между Россией и Турцией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкие и российские ведомства активно работают над решением проблем, связанных с банковскими переводами, заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Казани.

    «Что касается проблем банковских переводов, наши ведомства решают их», – уточнил Эрдоган, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что американские представители посетили турецкие финансовые учреждения, угрожая санкциями за продолжение сделок с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские компании, осуществляющие транзит товаров в Россию, сталкиваются с растущими трудностями в Турции, поскольку турецкие банки все чаще блокируют переводы и закрывают счета таких компаний. Ранее отмечалось, что российские импортеры продолжают сталкиваться с серьезными трудностями при осуществлении платежей в Китай и Турцию.

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    23 октября 2024, 18:31 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Турции
    Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Турции
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин принес соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с террористическим актом в столице Турции.

    «Прежде чем мы начнем работу, я хотел бы выразить свои соболезнования в связи с терактом. Средства массовой информации сообщают о теракте в Турции», – сказал Путин на встрече с турецким президентом, передает ТАСС.

    Напомним, при теракте в Анкаре погибли три человека, 14 получили различные ранения, он произошел на объекте турецкой аэрокосмической корпорации TUSAS. Часть сотрудников была вынуждена прятаться от нападавших.

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    23 октября 2024, 21:57 • Новости дня
    Число погибших в теракте в Анкаре выросло до пяти человек

    МВД Турции: Число погибших в теракте в Анкаре выросло до пяти человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Количество погибших в террористическом акте в турецкой столице возросло до пяти человек, сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

    Число жертв достигло пяти человек, 22 числятся ранеными, трое из них уже выписались из больниц, сказал министр, передает ТАСС.

    Изначально сообщалось о трех погибших в Анкаре в ходе теракта у здания аэрокосмической корпорации TUSAS, позже президент Турции Тайип Эрдоган уточнил, что погибло четыре человека.

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    23 октября 2024, 06:58 • Новости дня
    В Турции назвали одну из вероятных тем переговоров Путина и Эрдогана

    Дипломатический источник сообщил о вероятном обсуждении Путиным и Эрдоганом использования нацвалют в торговле России и Турции

    Tекст: Антон Антонов

    На переговорах в Казани президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, обсудят вопрос использования национальных валют в торговле между двумя странами, сообщил дипломатический источник в Анкаре.

    Источник РИА «Новости» назвал тему использования нацвалют «приоритетной». «Думаю, лидеры обязательно ее затронут», – сказал он. Как отметил источник, Эрдоган признает «большое значение» данного вопроса.

    Напомним, в сентябре на переговорах с Эрдоганом Путин отметил тенденцию к использованию национальных валют в расчетах. Эрдоганом также подчеркнул важность перехода на нацвалюты в торговле.

    В сентябре Путин указывал, что доля расчетов в рублях во внешнеторговых операциях России приближается к 40%.

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    22 октября 2024, 12:10 • Новости дня
    Россияне столкнулись с отказами в приеме старых долларов за рубежом

    АТОР сообщил о проблемах россиян в приеме старых долларов за рубежом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские туристы и банки сталкиваются с отказом принимать старые доллары в обменниках и банках, особенно в популярных туристических странах, сообщили в ассоциации туроператоров России (АТОР).

    Трудности возникают с обменом старых долларов как в отечественных, так и зарубежных банках, сообщает «Российская газета» со ссылкой на АТОР.

    В Турции, ОАЭ, Таиланде и других странах принимаются только новые доллары в идеальном состоянии. Вице-президент АТОР Артур Мурадян отметил, что причина произошедшего неизвестна.

    В 2024 году ситуация ухудшилась, турагенты теперь предупреждают туристов о возможных сложностях. Он добавил, что старые доллары, даже в идеальном состоянии, могут приниматься только с дисконтом в 5%. Также он подчеркнул, что проблема обостряется, а финансовые институты не предоставляют объяснений.

    Российские банки объясняют отказ принимать поврежденные доллары трудностями с их последующей продажей. Клиенты стали более осторожными при выборе банкнот. Из-за санкций США и ЕС обмен изношенных долларов осложнен, и это может привести к проблемам с евро.

    В сентябре в АТОР предупреждали, что ограничение на оплату наличными в Турции может привести к снижению покупок российских туристов. Мурадян отмечал, что это ограничение не является критическим для туристов.

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    22 октября 2024, 12:59 • Новости дня
    В Турции отказали в захоронении Гюлену, назвав его террористом и предателем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели заявил об отсутствии места для захоронения умершего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена на территории страны.

    Исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, скончавшийся в США, не найдет места для захоронения на территории Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление лидера Партии националистического движения Турции Девлета Бахчели.

    Гюлен был признан в Турции главой террористической организации ФЕТО, и, по мнению Бахчели, «этого мира больше нет даже для главаря ФЕТО». Он подчеркнул, что Гюлен должен оставаться там, где проявлял враждебность к Турции.

    Представитель правящей Партии Справедливости и развития Омер Челик также поддержал эту позицию. В своем заявлении он отметил, что Гюлен «умер как человек без гражданства». Челик добавил, что Гюлена использовали с целью узурпации суверенитета Турции, и для подобных предателей после использования не находят места для захоронения.

    Фетхуллах Гюлен был одним из самых влиятельных религиозных лидеров Турции, но при этом находился в оппозиции к правительству Эрдогана. После неудавшегося переворота в 2016 году власти страны обвинили его и его организацию ФЕТО в организации путча. С тех пор Гюлен жил в изгнании в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, не менее 94 бывших турецких военных арестовали по подозрению в связях с движением FETO, которое в Анкаре называют террористическим и которое возглавлял проповедник Фетхуллах Гюлен, обвиняемый в организации попытки госпереворота в 2016 году. В ходе переговоров с директором Центрального разведывательного управления США Майком Помпео премьер-министр Турции Бинали Йылдырым призвал Вашингтон выдать исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

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    22 октября 2024, 16:56 • Новости дня
    Эрдоган заявил о намерении Турции укрепить связи с БРИКС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Турецкий президент Тайип Эрдоган подчеркнул важность развития сотрудничества с БРИКС, он отметил, что этому должен поспособствовать саммит организации в России.

    «Мы искренне хотим развивать наше сотрудничество с БРИКС. Надеюсь, что саммит в Казани сыграет в этом важную роль», – цитирует турецкого лидера ТАСС.

    Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на саммите БРИКС в Казани планируют обсудить создание международного газового хаба на турецкой территории.

    На саммит уже прибыли президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди и другие.

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    23 октября 2024, 18:17 • Новости дня
    При теракте в корпорации TUSAS в Анкаре погибли три человека

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе нападения террористов на объект аэрокосмической корпорации TUSAS в турецкой столице погибли три человека, заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

    В ходе нападения погибли три человека, ранения получили 14 человек, сказал глава ведомства, передает ТАСС.

    Напомним, в среду на объекте турецкой аэрокосмической корпорации TUSAS в Анкаре произошел взрыв. Работники корпорации прятались от террористов в укрытии в ожидании эвакуации.

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    23 октября 2024, 18:42 • Новости дня
    Путин указал на особую геополитическую роль Турции

    Tекст: Ольга Иванова

    Включение Турции в работу БРИКС является перспективным, такое мнение выразил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава государства отметил особую геополитическую роль и авторитет Турции в мире.

    «Я хочу всех вас поприветствовать в Казани. Я рад, что вы приняли приглашение на нынешнее мероприятие в формате «аутрич»/«БРИКС плюс». Знаю, что в Турции заинтересованы в налаживании тесного сотрудничества с объединением. И видим здесь значительные перспективы с учетом авторитета и особой геополитической роли вашей страны, которая связывает восток и запад евразийского континента», – приводит слова Путина ТАСС.

    Напомним, Путин начал двустороннюю встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом на полях саммита БРИКС, который проходит в Казани.

    До этого на полях саммита БРИКС в Казани состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

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      0 комментариев
    • Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков
      Уловка Зеленского показывает его слабое место

      Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».

      3 комментария
    • Андрей Полонский Андрей Полонский
      Общество должно быть немного детским

      Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?

      4 комментария
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      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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