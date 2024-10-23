Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.0 комментариев
Число погибших в теракте в Анкаре выросло до пяти человек
МВД Турции: Число погибших в теракте в Анкаре выросло до пяти человек
Количество погибших в террористическом акте в турецкой столице возросло до пяти человек, сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая.
Число жертв достигло пяти человек, 22 числятся ранеными, трое из них уже выписались из больниц, сказал министр, передает ТАСС.
Изначально сообщалось о трех погибших в Анкаре в ходе теракта у здания аэрокосмической корпорации TUSAS, позже президент Турции Тайип Эрдоган уточнил, что погибло четыре человека.