  • Новость часа«Грузинская мечта» набрала 54% голосов на парламентских выборах в Грузии
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    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему мы не узнаём сами себя

    Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?

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    Александр Разуваев Александр Разуваев Акционеры ЮКОСа слишком надеялись на «крышу» в США

    25 октября 2003 года – дата ареста Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом). В 2003 году либеральный олигархический реванш был абсолютно возможен. МБХ планировал прийти к власти. Он и его компания слишком надеялись на «крышу» в США, но просчитались.

    13 комментариев
    27 октября 2024, 08:20 • Новости дня

    Жители Суджи не выходят на связь после атаки ВСУ в августе

    Жители Суджи не выходят на связь с августа после атаки украинской армии на город

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители Суджи, оставшиеся в городе после атаки ВСУ, не выходят на связь с родственниками, которые эвакуировались ранее.

    Жители города Суджи в Курской области, подвергшегося атаке Вооруженных сил Украины в августе, до сих пор не выходят на связь, сообщает ТАСС. Оставшиеся в городе люди надеялись переждать нападение и отказались эвакуироваться. Местная жительница, уехавшая с семьей 6 августа, рассказала, что ее родственники предпочли остаться, хотя и имели возможность уехать на машине. Вскоре ситуация стала настолько опасной, что покинуть город было невозможно.

    Женщина вспоминает, что ее семья также планировала уехать на несколько дней в безопасное место. Первую ночь они провели в подвале, но вскоре поняли, что необходимо уезжать. В момент отъезда обстрелы продолжались, и осколки повредили стекло их автомобиля. Женщина подчеркнула, что у них не было времени, чтобы взять с собой вещи, и единственное, что они успели взять, – это еду для ребенка.

    Сейчас эвакуированные жители не имеют связи с оставшимися в Судже родственниками и не знают, что с ними произошло. Их беспокойство усиливается отсутствием любой информации о судьбе близких и о ситуации в самом городе. Время идет, но надежда на то, что связь вскоре будет восстановлена, остается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, волонтер рассказал, что ВСУ выгнали гражданских Суджи в лес без еды и воды, спецназ «Ахмат» уничтожил развернувших флаг Украины в Судже боевиков, а житель Суджи сообщил о жестокости иностранных наемников в Курской области.

    25 октября 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин привел новые данные о попавшей в окружение в Курской области группировке ВСУ

    Путин: Командиры ВСУ в окружении в Курской области расстреливают солдат при попытке сдаться в плен

    Путин привел новые данные о попавшей в окружение в Курской области группировке ВСУ
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Курской области около двух тысяч украинских военных взяты в окружение, командиры ВСУ расстреливают желающих сдаться в плен солдат, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер отметил, что российские силы взяли в окружение около 2 тыс. военнослужащих ВС Украины на территории примерно 6 на 15 километров. Командиры украинских военных подразделений, оказавшихся в окружении в Курской области, расстреливают своих подчиненных, пытающихся сдаться в плен, заявил Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    «По показаниям этих пленных, управление войсками внутри этого анклава нарушено, нарастает паника, – сообщил Путин. – Правда, «отцы-командиры», которые при первой попытке сдачи в плен расстреливают своих же военнослужащих, они стараются скрывать от военнослужащих ВСУ, что они попали в окружение».

    По его словам, ВС России «создали достаточно надежное кольцо окружения и сейчас сжимают это кольцо, приступили к ликвидации этой группировки» ВСУ.

    Ранее Путин заявил, что украинская армия потеряла на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих. Кроме того, по его словам, ВСУ потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области.

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    26 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    NYT: Элитные войска КНДР прибыли в Курскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько тысяч элитных солдат армии КНДР якобы прибыли в Курскую область для участия в контрнаступлении российской армии, сообщила американская газета The New York Times (NYT).

    При этом, по данным издания, войска КНДР пока не приняли участия в боевых действиях, их роль в возможных сражениях остается неясной, передает «Газета.Ru»  со ссылкой на NYT.

    Источники газеты заявили, что прибытие значительного контингента северокорейских войск может позволить России сосредоточиться на «захвате» большей территории Украины до наступления зимы.

    Неназванный украинский чиновник The New York Times сообщил, что прибывшие солдаты являются частью элитного подразделения Корейской народной армии, якобы они были доставлены из Владивостока на транспортных самолетах Ил-76 и затем направлены в Курскую область.

    Представитель КНДР Ил Ха Ким ранее назвал «грязными маневрами» заявления США о корейских военных в России.

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС напомнил, что соответствующая статья договора о стратегическом партнерстве с КНДР еще не имплементирована.

    Президент России Владимир Путин также пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР.

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    26 октября 2024, 12:58 • Видео
    В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого «плана победы Зеленского», где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

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    25 октября 2024, 10:15 • Новости дня
    Путин: ВСУ потеряли управление над окруженными войсками в Курской области

    Путин заявил о потере управления ВСУ над окруженными войсками в Курской области

    Путин: ВСУ потеряли управление над окруженными войсками в Курской области
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области, заявил президент России Владимир Путин в программе «60 минут» на канале «Россия 1».

    «В настоящее время предпринимаются попытки деблокировать. Люди, которые находятся в окружении, они даже не очень понимают, что они в окружении. Потому что, судя по той информации, которой мы располагаем, такое стабильное управление войсками потеряно», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что порядка двух тысяч украинских военных окружены в Курской области.

    Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС также заявил, что ВСУ за месяц потеряли на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих.

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    25 октября 2024, 14:41 • Новости дня
    ВС России предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области
    ВС России предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в Курской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска пресекли попытку украинской армии прорваться через границу в направлении поселка Новый Путь в Курской области, сообщило Минобороны.

    В результате ВСУ потеряли около 15 человек убитыми и ранеными, две бронемашины, один украинский солдат сдался в плен, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Группировка «Север» в ходе наступательных действий поразила формирования девяти украинских бригад в районах Дарьина, Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Новоивановки и Плехова.

    Кроме того, отражены пять контратак противника в направлении Александрии, Новоивановки и Плехова. Украинская сторона потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, танк, две бронемашины и автомобиль. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Российская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 15 украинских бригад в районах Бондаревки, Викторовки, Гоголевки, Гуева, Дарьина, Зеленого Шляха, Казачьей Локни, Колмакова, Лебедевки, Локни, Мартыновки, Махновки, Мирного, Николаево-Дарьина, Никольского, Новоивановки, Нового Пути, Олешни, Плехова, Свердликова и Черкасского Поречного.

    Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены районы сосредоточения в Сумской области и резервы 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 103-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах Басовки, Великой Писаревки, Журавки, Мирополья, Павловки, Шалыгина.

    За сутки украинская армия потеряла более 300 военнослужащих, уничтожены десять единиц бронетехники, в том числе танк, БТР и восемь бронемашин, а также три артиллерийских орудия, пять минометов, три автомобиля и станция РЭБ. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 26 550 военнослужащих, 177 танков, 93 боевые машины пехоты, 105 БТР, 1003 бронемашины, 686 автомобилей, 229 артиллерийских орудий, 38 РСЗО, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 57 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

    Коментарии (9)
    25 октября 2024, 10:00 • Новости дня
    Морпехи ЧФ уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области

    Морпехи Черноморского флота уничтожили 20 единиц техники ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Морпехи Черноморского флота нанесли удар в приграничье Курской области, уничтожив колонну техники ВСУ из 20 единиц, включая броневики Stryker и MaxxPro.

    Как сообщает Минобороны, в Курской области морские пехотинцы Черноморского флота успешно уничтожили колонну украинской военной техники. Командир взвода с позывным Коловрат рассказал, что была организована засада с использованием БТР-82А. Колонна из 20 единиц, включая Stryker, MaxxPro и «Казаки», двигалась в направлении российских позиций, передает РИА «Новости».

    «Организовал две огневые засады. Один наш БТР встречал, второй добивал. Вначале стреляли бронебойными, после остановки машин при высадке десант был уничтожен из ПКТ. Экипажи лично готовил», – рассказал Коловрат.

    Наводчик-оператор БТР-82А с позывным Каспер добавил, что им удалось уничтожить три броневика. «Мы спрятались в лесополосе, они проехали, не заметили нас. Пристроились к ним сзади, и, когда начали выгружать десант, я открыл по ним огонь. Первая сразу загорелась», – отметил он.

    По данным Минобороны, благодаря активным действиям морпехов, противник несет значительные потери и вынужден отступать с захваченной территории в Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морские пехотинцы из 810-й бригады захватили огневую позицию ВСУ в Курской области, применив творческий подход и хитрость. Российские морпехи ликвидировали разведгруппу ВСУ в Курской области. Морпехи также сообщили о дистанционном минировании ВСУ с помощью беспилотников.

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    26 октября 2024, 00:24 • Новости дня
    Россия обвинила MI6 в подготовке украинских диверсантов для атак на АЭС

    Небензя сообщил о подготовке Западом украинских диверсантов для атак на АЭС в России

    Россия обвинила MI6 в подготовке украинских диверсантов для атак на АЭС
    @ Пятый канал НОВОСТИ/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Россия располагает данными о подготовке западными спецслужбами украинских диверсантов для провокаций на российских атомных станциях, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «У нас также есть достоверная информация о том, что западные спецслужбы, в первую очередь британская MI6, систематически готовили украинские диверсионно-разведывательные группы для организации провокаций на атомных электростанциях в России», – отметил Небензя.

    По словам дипломата, такие диверсионные группы тренировали для операций по подрыву линий электропередачи, соединяющих АЭС с российской энергосистемой, передает РИА «Новости».

    Небензя также указал на «неопровержимые доказательства» подготовки Киевом нападения на Курскую АЭС, которое, по планам Украины, предусматривало «захват и минирование» станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что в октябре Россия запланировала два заседания в ООН по Украине: неформальное (по «формуле Арриа») 25 октября и заседание СБ ООН о поставках западного оружия на Украину 31 октября.

    Напомним,ВСУ пытались наносить удары по Курской атомной станции. Помимо Курской АЭС, ВСУ неоднократно обстреливали и Запорожскую атомную станцию. В результате одной из атак загорелась градирня.

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    25 октября 2024, 20:40 • Новости дня
    Путин отметил действия 155-й бригады морской пехоты на Курском направлении
    Путин отметил действия 155-й бригады морской пехоты на Курском направлении
    @ mil.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что действия 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота привели к успешному прорыву обороны ВСУ на Курском направлении.

    «Они как раз и совершили этот прорыв. Они как раз и создали условия, основные условия для этих успешных действий. Это именно 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота», – сказал Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Также президент сообщил, что командиры окруженных подразделений ВСУ скрывают от своих военнослужащих факт окружения. По его словам, основные силы ВСУ предпринимают попытки деблокировать эти подразделения, однако безуспешно. Российские бойцы надежно отражают все попытки контрнаступления противника.

    Ранее Путин заявил, что ВСУ потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области. Он также сообщил, что на Курском направлении украинская армия потеряла до 26 тыс. военнослужащих за последние 30 дней, при этом около двух тысяч украинских военных были окружены в Курской области.

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    24 октября 2024, 13:50 • Новости дня
    Российские войска отразили контратаку ВСУ на Новоивановку в Курской области
    Российские войска отразили контратаку ВСУ на Новоивановку в Курской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» в последние сутки на Курском направлении отразила несколько контратак ВСУ, включая атаку на Новоивановку, сообщило Министерство обороны России.

    Подразделения группировки отразили три контратаки в сторону Нижнего Клина, Новоивановки и Плехово, сорвали три попытки контратак в сторону Дарьино, Зеленого Шляха и Любимовки, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В результате боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла до 280 военнослужащих убитыми и ранеными. Также было уничтожено девять единиц бронетехники, включая танк, БМП и американский бронетранспортер М113.

    Восемь украинских военных сдались в плен.

    Авиация и артиллерия ВС России нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в нескольких населенных пунктах, включая Новоивановку, Дарьино и Зеленый Шлях. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ударили по резервам ВСУ в Сумской области.

    За весь период боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла более 26 тыс. военнослужащих и значительное количество техники, включая 176 танков и 93 БМП.

    Ранее группировка «Север» использовала беспилотники для ударов по украинским соединениям на Курском направлении, что помешало ВСУ провести ротацию подразделений.

    Помешали замене подразделений украинских военных и вертолеты Ка-52М. Также ротацию ВСУ в регионе предотвращали Су-25.

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    24 октября 2024, 20:19 • Новости дня
    Путин заявил о потере Украиной за месяц на Курском направлении 26 тыс. человек
    Путин заявил о потере Украиной за месяц на Курском направлении 26 тыс. человек
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние 30 дней потеряла на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «За последний месяц с небольшим на Курском направлении, по-моему, там уже 26 тысяч потерь, тоже санитарные и безвозвратные», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он отметил, что сложно дать оценку действиям украинского руководства в такой ситуации. «Поведение украинской верхушки сегодня является очень иррациональным. Поверьте мне, я говорю о том, что знаю», – добавил глава российского государства.

    Также президент России в ходе конференции заявил, что порядка двух тысяч украинских военных окружены в Курской области. До этого российские военнослужащие сообщали, что ВСУ перебросили в Курскую область 14 бригад, а также подразделения западных наемников.

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    25 октября 2024, 17:27 • Новости дня
    Уничтожение танка ВСУ в Курской области попало на видео

    Уничтожение ехавшего в прорыв танка ВСУ в Курской области попало на видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пытавшийся прорваться к одному из поселков в Курской области украинский танк уничтожили с помощью удара дрона, сообщило Министерство обороны России.

    Во время разведывательных мероприятий военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота обнаружили движение танка с помощью беспилотника, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    В результате точного попадания FPV-дрона боекомплект танка вооруженных сил Украины сдетонировал. Также опубликована видеозапись с подрывом украинской боевой машины.

    Ранее российские войска пресекли попытку украинской армии прорваться через границу в направлении поселка Новый Путь в Курской области. До этого группировка «Север» на Курском направлении отразила несколько контратак ВСУ, включая атаку на Новоивановку.

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    26 октября 2024, 01:24 • Новости дня
    Названо число пострадавших от атак ВСУ мирных жителей России в 2024 году

    Мирошник сообщил о 4,7 тыс. пострадавших от атак ВСУ мирных жителей в России в 2024 году

    Tекст: Антон Антонов

    С начала 2024 года от атак украинских боевиков пострадали 4733 мирных жителя России, из них 718 погибли, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Ранения получили еще 274 несовершеннолетних ребенка. 49 человек из них погибли и уже никогда не станут взрослыми», – сообщил Мирошник на неформальной встрече членов СБ ООН по «формуле Арриа», в которой принял участие в режиме онлайн.

    Мирошник подчеркнул, что Украина смогла провести «вылазку» в Курскую область только благодаря поддержке Запада. Он отметил, что Украина, не имея собственных спутников, получала разведывательную информацию и использовала технику и вооружение, предоставленные западными странами. По его словам, иностранные инструкторы также участвовали в этой операции, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что в Курской области около 2 тыс. украинских военных взяты в окружение. Также он заявил, что украинская армия потеряла на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих.

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    26 октября 2024, 14:18 • Новости дня
    ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области

    Минобороны: ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области

    ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки «Север» ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области, уничтожив до 30 украинских военнослужащих и пять бронемашин, семь боевиков сдались в плен, сообщило Министерство обороны.

    Контратаки ВСУ были предприняты в направлениях Камышовки, Новоивановки и Погребков. В результате боев украинская сторона потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, а также пять бронемашин. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен российским военным.

    Подразделения группировки «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение ВСУ в районах Дарьино, Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, отмечается, что была предотвращена попытка ВСУ прорваться через госграницу России в районе пункта Новый Путь. Противник потерял около десяти человек убитыми и ранеными и шведскую боевую машину пехоты CV-90. Один украинский военнослужащий сдался в плен.

    Ударами армейской авиации и артиллерии было нанесено значительное поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Под удар попали подразделения 21-й, 22-й, 41-й, 47-й и другие бригады.

    Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения войск ВСУ и их резервам в Сумской области, что привело к значительным потерям.

    Всего за сутки ВСУ потеряли более 350 военнослужащих, уничтожены 14 единиц бронетехники, в том числе четыре боевые машины пехоты, из них одна CV-90 шведского производства, и десять бронемашин, а также две американские РСЗО HIMARS и две транспортно-заряжающие машины к ним. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 26900 военнослужащих, 177 танков, 97 боевых машины пехоты, 105 бронетранспортеров, 1013 бронемашин, 692 автомобиля, 229 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области.

    Также Владимир Путин сообщил, что порядка 2 тыс. украинских военных окружены в Курской области и российские войска начали их уничтожение.

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    26 октября 2024, 12:47 • Новости дня
    Волонтер рассказал, как ВСУ выгнали гражданских Суджи в лес без еды и воды

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ выгоняли жителей Суджи и окрестностей из домов в леса, оставляя их без пищи и воды, сообщил волонтер Дмитрий, участвовавший в спасении одного из мирных людей.

    По его словам, гражданское население нередко подвергается угрозе убийства или выселения из домов, передает ТАСС.

    Волонтер отметил, что женщины и старики вынуждены уходить в леса без еды и воды.

    Дмитрий также сообщил, что он и его команда волонтеров помогают эвакуировать мирных жителей с оккупированных территорий и оказывать помощь военнослужащим.

    Волонтер также рассказал о нескольких инцидентах с нападениями ВСУ при их выездах в приграничные районы.

    Один из таких инцидентов произошел под селом Шептуховка, где команда попала под минометный обстрел. Дмитрий вспомнил, как в Коренево FPV-дрон «всадил» в военную «буханку» в нескольких метрах от их позиции, когда они эвакуировали раненых военнослужащих.

    Ранее пленный украинский разведчик Виталий Панченко подтвердил информацию о задержании мирных жителей в районе Суджи. По его словам, захваченных гражданских лиц передали военной службе полиции Украины, об их дальнейшей судьбе ему ничего неизвестно. Кроме того, в силовых структурах сообщили, что самые жестокие действующие на Курском направлении украинские подразделения состоят из наемников из США, Польши и Франции.

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    26 октября 2024, 11:59 • Новости дня
    РКК нашел более 1 тыс. пропавших в Курской области

    РКК нашел 1088 пропавших в Курской области

    Tекст: Мария Иванова

    Российский Красный Крест получил 5,6 тыс. заявок на поиск пропавших в Курской области, из которых удалось найти 1088 человек, а также оказал гуманитарную помощь 96 тыс. жителей региона.

    Российский Красный Крест получил 5,6 тыс. заявок на поиск пропавших без вести в Курской области, как пишет РИА «Новости». Павел Савчук, председатель РКК, сообщил, что удалось найти 1088 человек. По его словам, поиск ведется через гуманитарные центры и с использованием данных из пунктов временного размещения и других организаций.

    Савчук отметил, что воссоединение семейных связей стало важной частью работы Красного Креста. Он подчеркнул, что РКК активно занимается этим направлением с 2022 года, и в связи с последними событиями в Курской области количество обращений значительно возросло. Для облегчения поиска существует специальная форма на сайте РКК и горячая линия.

    Ранее подразделения ВСУ предприняли наступление на территорию Курской области, которое было остановлено. По данным Минобороны, противник в ходе боевых действий потерял более 20 тыс. военных. Президент Владимир Путин заявлял об ответных мерах России на действия Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Союз медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» совместно с Российским Красным Крестом (РКК) организовали сбор средств для помощи семьям медработников, эвакуированных из курского приграничья. Сообщалось, что почти 26 тыс. жителей Курской области получили помощь от РКК.

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    24 октября 2024, 09:05 • Новости дня
    ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью

    Смирнов: Российская ПВО сбила утром украинскую ракету над Курской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Российская противовоздушная оборона сбила украинскую ракету над Курской областью утром, четыре беспилотника уничтожены ночью, часть обломков упала в Железногорске, сообщил губернатор области Алексей Смирнов.

    В своем сообщении в Telegram-канале Смирнов отметил, что ракета была сбита в небе Курской области.

    Кроме того, ночью были сбиты еще четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ. По словам Смирнова, часть обломков этих дронов упала в Железногорске.

    Минобороны сообщило, что средства ПВО за ночь сбили семь дронов над Курской областью и Черным морем.

    Между тем прозвучали взрывы в районе аэродрома в Староконстантинове на западе Украины.

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