Жители Суджи не выходят на связь с августа после атаки украинской армии на город

Tекст: Дмитрий Зубарев

Жители города Суджи в Курской области, подвергшегося атаке Вооруженных сил Украины в августе, до сих пор не выходят на связь, сообщает ТАСС. Оставшиеся в городе люди надеялись переждать нападение и отказались эвакуироваться. Местная жительница, уехавшая с семьей 6 августа, рассказала, что ее родственники предпочли остаться, хотя и имели возможность уехать на машине. Вскоре ситуация стала настолько опасной, что покинуть город было невозможно.

Женщина вспоминает, что ее семья также планировала уехать на несколько дней в безопасное место. Первую ночь они провели в подвале, но вскоре поняли, что необходимо уезжать. В момент отъезда обстрелы продолжались, и осколки повредили стекло их автомобиля. Женщина подчеркнула, что у них не было времени, чтобы взять с собой вещи, и единственное, что они успели взять, – это еду для ребенка.

Сейчас эвакуированные жители не имеют связи с оставшимися в Судже родственниками и не знают, что с ними произошло. Их беспокойство усиливается отсутствием любой информации о судьбе близких и о ситуации в самом городе. Время идет, но надежда на то, что связь вскоре будет восстановлена, остается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, волонтер рассказал, что ВСУ выгнали гражданских Суджи в лес без еды и воды, спецназ «Ахмат» уничтожил развернувших флаг Украины в Судже боевиков, а житель Суджи сообщил о жестокости иностранных наемников в Курской области.