Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?4 комментария
Беспилотник сбит над Брянской областью
Над территорией Брянской области силами ПВО сбит беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Богомаз сообщил в Telegram, что никто не пострадал. «Спасибо нашим защитникам!» – заявил он.
Напомним, как сообщало Минобороны России, с 19.20 до 19.50 мск ПВО уничтожила 12 украинских дронов в Брянской области.